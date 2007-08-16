Севильский мечтатель

По традиции старт европейскому клубному сезону будет дан в конце августа матчем на Суперкубок Европы. В нем победителю Лиги чемпионов «Милану» будет противостоять владелец Кубка УЕФА «Севилья». И у нас, таким образом, снова появится повод поболеть за Александра КЕРЖАКОВА, который к двум уже завоеванным в андалусийском клубе трофеям получит возможность добавить третий. Ну и не будем забывать, что не за горами важнейшие отборочные поединки с Англией. Главная надежда также будет возложена на нашего испанского легионера, забившего большую часть мячей сборной России в текущем отборочном цикле.

Забить Робинсону!

– ГЕНЕРАЛЬНОЙ репетицией для всей сборной станет товарищеский поединок с Польшей 22 августа. Но вы лично, кажется, свою отдельную пристрелку к анг­лийским баталиям уже провели в апреле, когда «Севилья» встречалась с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка УЕФА…

– Если так, то пристрелка удалась. У меня тогда получилось распечатать ворота голкипера английской сборной Пола Робинсона. Более того, тот мой мяч оказался решающим. Пожалуй, психологическое преимущество во время нашего с ним очередного свидания будет на моей стороне. Ведь если я уже пробил его, почему не сделать этого еще разок, правда?

– Всем нам очень хочется, чтобы весенняя история повторилась полностью – то есть чтобы вы забили Робинсону победный мяч.

– А уж как этого хочется мне! Я Пола хорошо изучил, вратарь это классный – вводит мяч в игру быстро и точно, реакция на высоте, здорово играет ногами. Да иначе ему бы просто не доверили свитер сборной Англии с тремя львами.

– Чего больше всего следует опасаться со стороны англичан?

– Их умения сражаться до конца. В том же поединке с «Тоттенхэмом» я ощутил это их фирменное качество на собственной шкуре. Мы приехали к ним в Лондон на ответный поединок и быстро повели 2:0. Это значило, что для суммарной победы им надо было забивать аж четыре мяча. Ну на что, скажите на милость, можно рассчитывать в такой ситуации? Иной клуб опустил бы руки – но только не английский. Вспомните хотя бы, что сделал «Ливерпуль» с «Миланом» в финале Лиги чемпионов двухлетней давности! Вот так же и «Тоттенхэм»: его игроки бежали, бились изо всех сил, цеплялись за каждый мяч. Спокойной жизни у «Севильи» не было до последней минуты. Одним словом, как бы ни сложились наши осенние поединки с Англией, одно известно точно уже сейчас: возможности перевести дух хотя бы на мгновение соперник нам не даст. Тем более что фактически мы с ним будем разыгрывать одну путевку на чемпионат Европы на двоих.

Без творога и сметаны

– ВЕДУЩИЕ европейские клубы порой не слишком охотно отпускают своих игроков в сборную. В «Севилье», которая в прошлом сезоне до последнего сражалась на трех фронтах, эта проблема, по идее, должна была стоять особенно остро. Или не так?

– Я на себе ее не испытывал. Как обстоят дела в других клубах, не знаю, но в моем к сборникам отношение корректное и уважительное. Еще бы: удачное выступление в составе своей национальной команды — дополнительная реклама. Поэтому игроку, который туда вызывается, перед отъездом желают удачи, а по возвращении интересуются, как все сложилось. Поздравляют с успехами. Когда я по­хвастался дублем в ворота Эстонии, потом хет-риком с Андоррой, все иск­ренне за меня радовались, пожимали руку.

– Коснемся еще раз сезона, который остался позади. «Севилья» преуспела в обоих кубковых соревнованиях, но уступила грандам концовку чемпионата Испании – победа в нем была бы особенно весома. Начальство сильно расстроилось?

– Не сказал бы. Все ведь прекрасно понимают, что по составу и финансовым возможностям мы не чета «Реалу» и «Барсе». Финишировав третьими, мы скорее не срезались, а выжали максимум возможного. И не будем забывать, впервые получили право участвовать в Лиге чемпионов. Правда, с квалификационного раунда. Но это сути не меняет – сезон отметили как исключительно успешный. Хочу напомнить, что прежде за всю свою историю «Севилья» выиграла лишь четыре турнира, да и то в 30–40-х годах. А тут – сразу три за пару лет. И хочется верить, серия эта будет продолжена.

– Как вам испанский чемпионат в целом?

– Самый сильный в мире по контингенту участников. Вне всяких сомнений. В отличие от Англии и Италии, где матчи грандов с низовыми командами часто носят предсказуемый характер, здесь такого нет. «Реал» и «Барса» могут легко потерять очки от кого угодно.

– От страны в восторге?

– В полном. Недостает, пожалуй, только одного.

– Чего же?

– Никак не могу привыкнуть, что в испанских магазинах нет сметаны и творога.