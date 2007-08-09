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Создается всемирная сеть «Нью-Васюков»

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Создается всемирная сеть «Нью-Васюков»

 В КОНЦЕ июля в Кишиневе глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов и президент Молдавии Владимир Воронин объявили об очень любопытном проекте. В молдавской столице будет построен шахматный дворец в виде какой-нибудь фигуры. Точнее, не только дворец, а и расположенный рядом отель на 200–300 мест. Причем значительная часть финансирования проекта будет обеспечена самой ФИДЕ.

 Зачем дворец нужен шахматной федерации? Идея-то далеко не нова. Впервые она прозвучала летом 2004 г. во время визита руководителя ФИДЕ в Дубай. Тогда речь шла даже не о дворце, а о целом шахматном городе из 32 зданий, стоимостью 2,6 млрд. долларов. Правда, прошло три года, а намека на появление шахматного города в Дубае нет.

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