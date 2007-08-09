//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Последняя надежда Марата

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Последняя надежда Марата

 Вот уже целый месяц среди российских болельщиков и теннисных тусовщиков только и разговоров о новом тренере Марата Сафина – Эрнане Гуми. Люди даже начали заключать пари: выведет ли аргентинец двукратного победителя чемпионатов «Большого шлема» из затяжного кризиса или же нашего Марата уже ничто не спасет от неминуемого краха…

Чертова дюжина наставников

 ХОТЯ теннис и считается самым индивидуальным из всех индивидуальных видов спорта, ни одному мастеру ракетки пока не удавалось обойтись без помощи личного тренера. История полна примеров того, как появление нового наставника буквально окрыляло теннисиста. И наоборот, как разрыв со старым приводил игрока к краху. Правда, Марат Сафин на этом фоне стоит особняком. За десять лет карьеры у него было столько наставников, как постоянных, так и временных, что специалисты уже давно сбились со счета – то ли 10, то ли 13. Столь же трудно понять, расставание с каким наставником оказалось трагическим для карьеры Марата.

 Вся эта тренерская чехарда началась в конце прошлого века, когда совсем еще юный Сафин уволил вырастившего его испанского тренера Рафаэля Менсуа. Тот уже не столько тренировал россиянина, сколько настойчиво пытался женить его на своей дочери и прибрать к рукам контроль над всеми маратовскими заработками. Потом на смену пылкому испанцу пришел хладно­кровный швед Питер Лундгрен, раскрутивший Сафина на невиданный в истории теннисного тура тренерский гонорар – более полумиллиона долларов в год. Неудивительно, что после таких иностранцев Сафина потянуло на своих: сначала на Дмитрия Голованова, а потом и Александра Волкова. У этих несомненно одаренных специалистов наличествовал только один недостаток – все они были личными друзьями. Если же называть вещи своими именами, то собутыльниками и компаньонами по ночным развлечениям теннисиста.

 А поскольку пировали и развлекались они обычно на день­ги Марата, то никто из них не мог приказать Сафину сделать 5-километровую пробежку или отправиться в тренажерный зал. Поэтому эффективность работы каждого из сафинских «тренеров-друзей» была крайне низкой. Последний из этой когорты – Александр Волков вообще появлялся на работе по большим праздникам, поскольку львиную долю своего рабочего времени отдавал подготовке женской сборной к матчам на Кубок Федерации.

Коварство и любовь

 СЕЙЧАС Марат попал в такой сложный водоворот карьеры, когда ­каждое поражение убивает уверенность. А без нее теннисисту вообще нечего делать на корте. Причин неудач Сафина было несколько – это и последст­вия травмы, и психология, стечение обстоятельств, и, разумеется, разрыв с небезызвестной Дарьей Жуковой. Когда Сафин был ее женихом, он, как утверждали злые языки, изменял ей на каждом шагу. Темноволосая красавица долго прощала ему эти «шалости», но однажды не выдержала и бросила теннисиста. Поначалу Марат не слишком расстраивался по этому поводу – мол, скоро одумается и вернется, потому что не родилась такая девушка, которая могла бы сама бросить Сафина.

 Но шло время, а Даша и не думала возвращаться. После знакомства с Романом Абрамовичем и вовсе позабыла о ветреном экс-любовнике. Зато Сафин о ней не забыл. Узнав о ее романе с «начальником Чукотки и «Челси», Марат едва не сошел с ума от ревности: он принялся бомбардировать Дарью любовными посланиями и дорогими подарками, но все без толку. Вот в такой непростой ситуации, оказавшись фактически у разбитого корыта при полной неизвестности как на спортивном, так и на личном фронте, Сафин принял довольно нестандартное решение – взял тренером известного аргентинского специалиста Эрнана Гуми.

Предтеча Сафина

 ХОТЕЛ Сафин этого или нет, но на роль своего наставника он выбрал человека очень похожего на себя. За плечами 35-летнего Гуми многолетняя карьера теннисного профи. В свое время он считался самым талантливым и… красивым игроком Мужского тура (совсем как Марат), но выше 41-го места в мировом рейтинге так и не поднялся. А все из-за постоянных травм и невероятного количества женщин в его жизни. Красивый, как бог, Эрнан буквально не вылезал из ночных клубов, соблазнив чуть ли не всех аргентинских кинозвезд и манекенщиц. Но однажды стрела Амура все же поразила его, казалось бы, каменное ­серд­це, и он по уши влюбился в популярнейшую звезду телесериалов Андреа дель Боско (когда-то и на наших каналах шло немало сериалов с ее участием). Молодые должны были расписаться, но во время предсвадебного путешествия по Италии (точь-в-точь как Сафин несколькими годами позже) Эрнан не удержался и изменил невесте. Та расторгла помолвку и вернулась домой, где вскоре вышла замуж за одного из самых богатых людей Аргентины. Но вместо того чтобы плакать, как это делает Сафин, и топить свою грусть в виски, Эрнан вступил в битву с магнатом, и через несколько месяцев отбил у него свою женщину только для того, чтобы потом ее самому бросить. Судя по всему, это теперь предстоит сделать и Марату!

 Ну а если серьезно, помимо консультации в любовных делах Гуми вполне может дать немало ценных советов по игре. Ведь кроме внешних данных, аргентинец прославился еще и своей неуступчивостью на корте. Так, в 1998 г. он на пару с испанцем Корретхой сыграл на «Ролан Гаррос» самый длительный матч в истории современного тенниса – 5 часов 31 минуту. Как раз такой упорный человек, привыкший сражаться даже в самых безнадежных ситуациях, и нужен сегодня Сафину с его «очаровательной» привычкой сдаваться после первой же проигранной подачи.

 На прошлой неделе российский теннисист и аргентинский тренер отметили первый месяц совместной работы. Пока трудно говорить о каких-то разительных переменах в игре Марата. Не считая, конечно, удивительной для него стабильности – в сыгранных двух турнирах он дошел до четвертьфинала, хотя раньше в этом сезоне обычно вылетал уже после первого круга. Так что первый шаг уже сделан. Осталось только узнать, куда он приведет Сафина – снова наверх или в еще более глубокую яму, из которой он уже никогда не выберется.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции.

//В мире

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в минувший понедельник, 2 сентября, в разговоре с журналистами рассказал, какие потери ежегодно несет украинская экономика из-за блокады Крыма.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

В американской школе запретили Гарри Потера из-за "настоящих заклинаний"

В американской школе запретили Гарри Потера из-за "настоящих заклинаний"

Руководство католической начальной школы в штате Теннесси запретило книги о Гарри Потере. В саге были выявлены «настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов». Об этом сообщает газета Tennessean.

//Новости партнеров

//В мире

В Индии крестьяне требуют убить тигра, съевшего ноги сельчанина

В Индии крестьяне требуют убить тигра, съевшего ноги сельчанина

В индийском штате Карнатака тигр напал на перегонщика волов и утащил его в лес. Позднее мужчина был найден мертвым.

//Общество

Глава Татарстана перевернул календарь в честь песни Шуфутинского

Глава Татарстана перевернул календарь в честь песни Шуфутинского

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях запись, в которой содержится намек на строчку «и снова третье сентября». Фанаты политика уже оценили его юмор.

//Новости СМИ2

//В мире

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана активизация Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Культура

"Дурновкусие", - Лоза сравнил шутки про песни "Третье сентября" и "Плот"

"Дурновкусие", - Лоза сравнил шутки про песни "Третье сентября" и "Плот"

Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза высказался о "новых" шутках в честь песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября". По его словам, придумать что-то стоящее стало сложно, а "осмеять можно что угодно".

//В мире

В Латвии сегодня стартуют учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

В Латвии сегодня стартуют учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

Во вторник, 3 сентября, военные Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии батальона НАТО начинают учения, получившие название Furious Hawk. Учебные маневры пройдут полигоне Адажи в Латвии.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости

Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как сохранить молодость и красоту после 40 лет. Сама знаменитость регулярно делится различными beauty-рецептами и не стесняется показывать фото без макияжа.

//Авто

В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае ожидается открытие сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Первый пилотный проект уже запущен в Приморье.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала о больших успехах дочери Юлии Началовой

Лариса Долина рассказала о больших успехах дочери Юлии Началовой

Крестная дочери Юлии Началовой Лариса Долина рассказала об успехах 12-летней Веры Алдониной. По словам известной российской артистки, девочка везде успевает, у нее все прекрасно получается.

//Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о принципах правильного питания для школьников

В Роспотребнадзоре рассказали о принципах правильного питания для школьников

В Роспотребнадзоре во вторник, 3 сентября, рассказали, как родителям следует организовать питание школьников. По словам специалистов, существует целый ряд правил, которые следует соблюдать.

//Происшествия

На Урале гаишника осудили за оформление ненастоящих ДТП

На Урале гаишника осудили за оформление ненастоящих ДТП

В Свердловской области осудили бывшего инспектора ГИБДД за оформление "липовых" ДТП . Согласно источнику в правоохранительных органах, 36-летний мужчина по просьбе товарища регистрировал аварии, которых на самом деле не было.

//Интервью

Евродепутат Татьяна Жданок: Авторам школьной реформы в Латвии пора вспомнить пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь»

Евродепутат Татьяна Жданок: Авторам школьной реформы в Латвии пора вспомнить пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь»

Отгремел первый звонок. Школьники Латвии сели за парты. Что их ждет? С нового учебного года преподавание будет на государственном языке! К этому правительство долго готовило родителей, учеников и учителей. Русский язык в школах звучать практически не будет. Но есть и еще проблема.

//Происшествия

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,5 километра

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,5 километра

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Соответствующую информацию предоставили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

//Общество

Украинский эксперт устроил скандал на российском канале

Украинский эксперт устроил скандал на российском канале

Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии за некорректное поведение. Конфликт произошел в ходе обсуждения поставок немецкого оружия на Украину.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Никогда такого не было, и вот опять

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры