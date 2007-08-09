Последняя надежда Марата

Вот уже целый месяц среди российских болельщиков и теннисных тусовщиков только и разговоров о новом тренере Марата Сафина – Эрнане Гуми. Люди даже начали заключать пари: выведет ли аргентинец двукратного победителя чемпионатов «Большого шлема» из затяжного кризиса или же нашего Марата уже ничто не спасет от неминуемого краха…

Чертова дюжина наставников

ХОТЯ теннис и считается самым индивидуальным из всех индивидуальных видов спорта, ни одному мастеру ракетки пока не удавалось обойтись без помощи личного тренера. История полна примеров того, как появление нового наставника буквально окрыляло теннисиста. И наоборот, как разрыв со старым приводил игрока к краху. Правда, Марат Сафин на этом фоне стоит особняком. За десять лет карьеры у него было столько наставников, как постоянных, так и временных, что специалисты уже давно сбились со счета – то ли 10, то ли 13. Столь же трудно понять, расставание с каким наставником оказалось трагическим для карьеры Марата.

Вся эта тренерская чехарда началась в конце прошлого века, когда совсем еще юный Сафин уволил вырастившего его испанского тренера Рафаэля Менсуа. Тот уже не столько тренировал россиянина, сколько настойчиво пытался женить его на своей дочери и прибрать к рукам контроль над всеми маратовскими заработками. Потом на смену пылкому испанцу пришел хладно­кровный швед Питер Лундгрен, раскрутивший Сафина на невиданный в истории теннисного тура тренерский гонорар – более полумиллиона долларов в год. Неудивительно, что после таких иностранцев Сафина потянуло на своих: сначала на Дмитрия Голованова, а потом и Александра Волкова. У этих несомненно одаренных специалистов наличествовал только один недостаток – все они были личными друзьями. Если же называть вещи своими именами, то собутыльниками и компаньонами по ночным развлечениям теннисиста.

А поскольку пировали и развлекались они обычно на день­ги Марата, то никто из них не мог приказать Сафину сделать 5-километровую пробежку или отправиться в тренажерный зал. Поэтому эффективность работы каждого из сафинских «тренеров-друзей» была крайне низкой. Последний из этой когорты – Александр Волков вообще появлялся на работе по большим праздникам, поскольку львиную долю своего рабочего времени отдавал подготовке женской сборной к матчам на Кубок Федерации.

Коварство и любовь

СЕЙЧАС Марат попал в такой сложный водоворот карьеры, когда ­каждое поражение убивает уверенность. А без нее теннисисту вообще нечего делать на корте. Причин неудач Сафина было несколько – это и последст­вия травмы, и психология, стечение обстоятельств, и, разумеется, разрыв с небезызвестной Дарьей Жуковой. Когда Сафин был ее женихом, он, как утверждали злые языки, изменял ей на каждом шагу. Темноволосая красавица долго прощала ему эти «шалости», но однажды не выдержала и бросила теннисиста. Поначалу Марат не слишком расстраивался по этому поводу – мол, скоро одумается и вернется, потому что не родилась такая девушка, которая могла бы сама бросить Сафина.

Но шло время, а Даша и не думала возвращаться. После знакомства с Романом Абрамовичем и вовсе позабыла о ветреном экс-любовнике. Зато Сафин о ней не забыл. Узнав о ее романе с «начальником Чукотки и «Челси», Марат едва не сошел с ума от ревности: он принялся бомбардировать Дарью любовными посланиями и дорогими подарками, но все без толку. Вот в такой непростой ситуации, оказавшись фактически у разбитого корыта при полной неизвестности как на спортивном, так и на личном фронте, Сафин принял довольно нестандартное решение – взял тренером известного аргентинского специалиста Эрнана Гуми.

Предтеча Сафина

ХОТЕЛ Сафин этого или нет, но на роль своего наставника он выбрал человека очень похожего на себя. За плечами 35-летнего Гуми многолетняя карьера теннисного профи. В свое время он считался самым талантливым и… красивым игроком Мужского тура (совсем как Марат), но выше 41-го места в мировом рейтинге так и не поднялся. А все из-за постоянных травм и невероятного количества женщин в его жизни. Красивый, как бог, Эрнан буквально не вылезал из ночных клубов, соблазнив чуть ли не всех аргентинских кинозвезд и манекенщиц. Но однажды стрела Амура все же поразила его, казалось бы, каменное ­серд­це, и он по уши влюбился в популярнейшую звезду телесериалов Андреа дель Боско (когда-то и на наших каналах шло немало сериалов с ее участием). Молодые должны были расписаться, но во время предсвадебного путешествия по Италии (точь-в-точь как Сафин несколькими годами позже) Эрнан не удержался и изменил невесте. Та расторгла помолвку и вернулась домой, где вскоре вышла замуж за одного из самых богатых людей Аргентины. Но вместо того чтобы плакать, как это делает Сафин, и топить свою грусть в виски, Эрнан вступил в битву с магнатом, и через несколько месяцев отбил у него свою женщину только для того, чтобы потом ее самому бросить. Судя по всему, это теперь предстоит сделать и Марату!

Ну а если серьезно, помимо консультации в любовных делах Гуми вполне может дать немало ценных советов по игре. Ведь кроме внешних данных, аргентинец прославился еще и своей неуступчивостью на корте. Так, в 1998 г. он на пару с испанцем Корретхой сыграл на «Ролан Гаррос» самый длительный матч в истории современного тенниса – 5 часов 31 минуту. Как раз такой упорный человек, привыкший сражаться даже в самых безнадежных ситуациях, и нужен сегодня Сафину с его «очаровательной» привычкой сдаваться после первой же проигранной подачи.

На прошлой неделе российский теннисист и аргентинский тренер отметили первый месяц совместной работы. Пока трудно говорить о каких-то разительных переменах в игре Марата. Не считая, конечно, удивительной для него стабильности – в сыгранных двух турнирах он дошел до четвертьфинала, хотя раньше в этом сезоне обычно вылетал уже после первого круга. Так что первый шаг уже сделан. Осталось только узнать, куда он приведет Сафина – снова наверх или в еще более глубокую яму, из которой он уже никогда не выберется.