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Звездная халтура

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Звездная халтура

 «Реал», «Милан», ПСВ… Много голов, десятки звезд мирового уровня, ревущие многотысячные трибуны – турнир за Кубок РЖД, прошедший 3–5 августа в Москве, вроде бы удался на славу. На самом деле он не был нужен ни «Локомотиву», ни остальным его участникам.

 КУБОК РЖД, проведение которого обошлось в несколько миллионов евро, сразу окрестили «Лигой чемпионов». Еще бы: испанский «Реал» побеждал в самом престижном еврокубковом турнире 9 раз, итальянский «Милан» – 7, ПСВ – 1. Четвертый его участник и хозяин – наш «Локомотив» со своими двумя победами в чемпионатах России – выглядел на фоне великих бедным родст­венником. Однако это никак не уменьшало всеобщего оптимизма – предполагалось, что в разгар сезона «Локо» даже с его проблемами надерет дома всю звездную компанию.

 Не получилось. Разница в классе оказалась настолько велика, что не так давно сменившие белый песок пляжа на зеленый газон футбольного поля Гути с Савиолой («Реал») и Кака с Зеедорофом («Милан»), слегка напрягшись во втором тайме, дали понять «Локо», кто есть кто. В обеих встречах наша команда вела с разницей в два мяча, но «Реалу» в полуфинале уступила 2:5, а «Милану» в матче за третье место позволила сравнять счет (3:3), чтобы проиграть в серии пенальти.

 «Перед «Локомотивом» всегда стоят самые серьезные задачи в любом турнире, – говорил перед началом Кубка РЖД президент клуба Юрий Семин. – И команде вполне по силам победить. У нас славная история. В ней есть победы над «Интером», да над тем же «Реалом» (в ничего не решающем матче Лиги чемпионов. – Прим. К.П.). Сейчас у нас лучший состав в стране. И мы способны показать самую хорошую игру».

 С Семиным трудно не согласиться, когда речь идет о составе. «Локо» дейст­вительно укомплектован на зависть многим. И по логике вещей его игроки не должны были бы выглядеть мягкими игрушками на фоне грандов, приехавших в Москву сменить обстановку. Не хочется даже думать о том, что было бы с сегодняшними невнятными ЦСКА или «Зенитом», окажись они вдруг среди участников Кубка РЖД…

 Говорят, матчи с более сильными соперниками приносят пользу только тогда, когда команда хорошо готова функ­ционально, обучена тактически и не имеет явных слабых мест ни в одной из линий. «Локо» же ни по одному из пунк­тов не выглядит сегодня годным к поединкам на высшем уровне. А потому никакой пользы от участия в Кубке РЖД он не извлек. Поражения вообще редко идут на пользу. Подождем, однако, до следующего тура, в котором «Локо» 11 августа встречается со «Спартаком» из Нальчика.

 Удручает и другое. Даже на фоне матчей Кубка РЖД, в которых гранды, если называть вещи своими именами, отбывали халтуру, игры минувшего тура чемпионата России по своему качеству произвели тяжелое впечатление. Скорее всего, пришло время готовиться к смене чемпиона, потому что ЦСКА даже с вернувшимися в состав бразильцами уже не способен обыграть на классе Нальчик. К армейцам привыкли и их не боятся. Как не боятся и некогда бесшабашный «Зенит», загнанный Диком Адвокатом в чересчур жесткие и, похоже, безжизненные тактические схемы. На этом фоне веселое «Динамо» ничем, кроме желания, бесстрашия и взаимовыручки по большому счету не обладающее, выглядит гораздо привлекательней любого фаворита премьер-лиги. Впрочем, пора признать, что бело-голубые, чья судьба перед началом сезона не внушала большого оптимизма, сегодня, после победы над «Зенитом» (4:2), сами ходят в фаворитах. Как и «Спартак», чудом вырвавший победу на последней минуте домашней встречи с «Томью» со счетом 3:2. Успеху красно-белые радовались так, словно обыграли «Реал»…

 Руководство РЖД намерено сделать свой Кубок традиционным. Ничего плохого в том, что Россия увидит лучших футболистов мира конечно же нет. Но кроме самих звезд неплохо было бы увидеть еще и звездную игру в их исполнении. И достойную – в исполнении наших. А этого на Кубке РЖД как раз не было.

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