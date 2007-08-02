Дублер Кабаевой

В художественной гимнастике зажглась новая звездочка - 17-летняя Евгения Канаева из Омска. Не так давно на Чемпионате Европы в Баку она выиграла золотую медаль в упражнении с лентой.

С корабля на бал

СВОИМ выступлением россиянка произвела очень сильное впечатление на судей и фурор среди публики. Фантастически удачный дебют в большом спорте! Хотя новичком-несмышленышем Канаеву уже никак нельзя было назвать. Гибкая как тростинка гимнастка побеждала в этом году на этапах Кубка мира, других крупных турнирах. Но Чемпионат Европы - совсем другой уровень. И ответственности, и арбитража, и накала страстей на переполненных болельщиками трибунах. А ведь они, зрители, на подобных состязаниях переживают прежде всего за своих спортсменок.

Но главное даже не это, а то, что Женя попала «на Европу» словно с корабля на бал. Россию в Баку вместе с Верой Сесиной и Ольгой Капрановой должна была представлять знаменитая Алина Кабаева. Однако в последний момент олимпийская чемпионка и лидер сборной серьезно травмировала ногу и поехать в столицу Азербайджана не смогла. В этой сложной ситуации главный тренер Ирина Винер решилась доверить место в команде новому молодому дарованию.

По стопам Ирины Чащиной

УПРАЖНЕНИЕ с лентой - самый, пожалуй, коварный и технически сложный вид состязаний. Если кто забыл, ошибка именно в нем перечеркнула в Афинах надежду Ирины Чащиной на золотую олимпийскую медаль в многоборье. Канаеву, кстати, с детства готовит тот же, что и Чащину, именитый специалист - Вера Ефремовна Штельбаумс. Несмотря на разницу в возрасте, девушки между собой очень дружны. Неслучайно одно из самых первых теплых поздравлений Евгения приняла по телефону именно от Чащиной.

...Ирину Чащину в художественную гимнастику привел когда-то дедушка. А в случае с пятилетней Женей Канаевой решение принимала бабушка будущей чемпионки. Парадокс, но ее мама, сама мастер спорта по художественной гимнастике, поначалу была против занятий ею дочери. Видимо, хорошо помнила, какой это нелегкий и кропотливый каждодневный труд.

Как рассказывала Женя, до 15 лет она тренировалась вообще без выходных. Приходила в зал по субботам и воскресеньям, когда Чащина с Верой Ефремовной разучивали новые оригинальные элементы. Во все глаза смотрела, как работает на ковре выдающаяся мастерица. Конечно, училась, что-то перенимала. А теперь стала в сборной России не только дублером Алины Кабаевой, но и наследницей своей старшей подруги Ирины Чащиной.