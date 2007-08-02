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Олимпийская чемпионка 56-го года не теряет вкуса к жизни

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Олимпийская чемпионка <nobr>56-го</nobr> года не теряет вкуса к жизни

 4 августа в программе «Женский взгляд» – Лидия Гавриловна Иванова (не путать с Лидией Михайловной Ивановой, когда-то ведущей программы «Тема» на ОРТ). Лидия Гавриловна – жена известного футболиста ИВАНОВА, мама не менее известного футбольного арбитра… Среди ее регалий – звание заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР и РСФСР. Она – олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1956 года! Сейчас Иванова живет в основном за городом, где с ней и встретилась ведущая программы Оксана Пушкина.

 – В АЛАБИНО мне уютно, у меня здесь хозяйство – дом и сад. Теперь я нечасто покидаю дом – наездилась за свою спортивную карьеру. Из-за этого недостаточно внимания когда-то уделяла детям, а с мужем мы иногда встречались… в аэропортах, когда вместе летели на какие-нибудь соревнования. Кстати, мы и познакомились в Мельбурне, на Олимпиаде. Он играл за сборную Союза по футболу, а я была в гимнастической сборной. 46 лет мы вместе. Начиная с Олимпиады в Сиднее я работаю еще и телекомментатором. Комментировала соревнования по гимнастике и для НТВ, и для РТР. Когда наши выступают, я даже дышать боюсь – так переживаю. Трудно быть комментатором! Олимпиада в Афинах меня расстроила – мы впервые не завоевали ни одной золотой медали. История с Немовым – вообще некрасивая. За рубежом нас боятся и не хотят, чтобы мы были «впереди планеты всей». Олимпиаду в Пекине жду с тревогой – китайцы сейчас очень сильны в гимнастике. Чтобы нас опять не «прокатили», буду помогать нашей сборной, как могу. 

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