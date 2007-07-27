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Судейский кооператив

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, www.sportbox.ru – специально для «Аргументов неделi» ]

Судейский кооператив

 В 17-м туре чемпионата России по футболу, который прошел в минувшие выходные, судьененавистники получили очередные доказательства своей правоты: в центральном матче «Спартак» – «Зенит» (3:1) арбитр Александр Гончар допустил две чудовищные ошибки. Так, может быть, нам действительно лучше доверить судейство нашего чемпионата иностранцам, как хотят того руководители многих клубов премьер-лиги?

«Художества» Гончара

 В РОССИИ – около 3500 судей различных категорий. В Германии, для сравнения, – 81 000. Эти данные приводит многостраничный документ под названием «Концепция развития судейства на 2008–2012 годы», разработанный в недрах Коллегии футбольных арбитров. Вывод напрашивается сам собой: как их ни ругай, других арбитров у нас для вас нет (почему – разговор особый).

 Разумеется, «Концепция» предлагает выход из этого неприятного положения. В ней прописано все, что должно привести к невиданному повышению уровня обслуживания матчей нашего первенства. Как готовить арбитров, как совершенствовать их профессиональный уровень, как строить отношения с клубами и игроками и т.д. и т.п. Жаль только, самая важная глава о том, что судья должен быть справедливым, независимым и беспристрастным, оказалась где-то в конце. Может быть, в этом, а не в малочисленности, причина того, что сегодня наших судей поливают все кому не лень и даже предлагают поголовно заменить их иностранцами.

 Во всяком случае, «Сатурн» обратился в Российский футбольный союз с просьбой разрешить обслуживать все его матчи только зарубежным арбитрам. Президент РФС Виталий Мутко «Сатурну» категорически отказал. Однако после «художеств» Гончара вряд ли можно с уверенностью сказать, что разговор на эту тему завершен. Если кто-то пропустил матч «Спартак» – «Зенит», напомню, что Гончар не увидел нападения на вратаря красно-белых Стипе Плетикосу со стороны Андрея Аршавина, после чего «Зенит» сравнял счет. А также руку нападающего «Спартака» Никиты Баженова, которой тот забил третий гол в ворота питерцев.

Безгрешных не осталось

 СЕГОДНЯ в премьер-лиге не осталось арбитров, с которыми в разное время не были бы связаны громкие и не очень скандалы. Обычно они разгорались ближе к концу чемпионата, когда для многих клубов очки были на вес золота. Но особенность нынешнего сезона, отмеченного как никогда острой конкуренцией и отсутствием как явных лидеров, так и явных аутсайдеров («Ростов» не в счет), уже сейчас делает очки бесценными. Отсюда и болезненная реакция на судейские ошибки и требования безжалостно казнить людей в черном.

 Из полутора десятка арбитров, назначенных на матчи второго круга, обвинений в некомпетентности или предвзятости в этом сезоне не удостоились разве что 2–3 человека. Обстановка настолько накалена, что наш известный рефери Валентин Иванов, не выдержав давления, неожиданно для многих решил досрочно завершить судейскую карьеру. Уговоры не торопиться не подействовали. Претензии в этом сезоне предъявлялись Игорю Егорову и Александру Гончару, Юрию Бас­какову и Александру Гвар­ди­су, Александру Евстигнееву и Станиславу Сухине, Иго­рю За­харову и Радику Ахма­дул­лину

Непотопляемые

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ судей так мало, что в премьер-лигу возвращаются те, кому путь в нее после различных «подвигов» был вроде бы заказан.

 В резервный пока список попали Владимир Петтай, «убивший» в прошлом сезоне «Зенит» в матче против ЦСКА, и Альмир Каюмов, знаменитый назначением трех пенальти в пользу «Луча-Энергии» в бытность дальневосточников еще в первом дивизионе. Нет сомнений в том, что скоро они окажутся в списке основном.

 И дело даже не в непотопляемости Петтая и Каюмова, а в катастрофической нехватке судей, чья квалификация позволяет обслуживать матчи премьер-лиги. Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, арбитры допускают промахи из боязни… их совершить, с другой – понимают, что из обоймы их если и исключат, то ненадолго.

 «Многие судьи не понимают, чего от них хотят, – считает бывший глава Коллегии футбольных арбитров Николай Левников. – Это заметно по работе лучших из них. Подорвано доверие к нашим судьям международной категории: на ответст­венные матчи приглашаются иностранцы».

 По мнению Левникова, сегодня вновь актуально выражение «судейский кооператив», когда политику судейского цеха определяют отдельные группировки. «В свое время я принял решение закончить карьеру из-за существования этого явления. Нынешнюю ситуацию в полной мере не знаю, но разговоры о том, что старые времена возвращаются, слышал», – сказал бывший глава КФА в интервью «Спорт-экспрессу».

 Если так, то становится понятно, почему российским судьям не нравится, когда приглашают иностранцев. И пусть угроза забастовки вряд ли будет реализована, другие поводы для судейских скандалов еще найдутся. А Германию с ее 81 000 судей, боюсь, нам никогда не догнать.

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