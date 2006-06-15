Кафельников вернулся в «Теннис»

В СОЧИ у него дом, в Мо­с­к­ве – квартира. Разведен, живет с дочкой. В Сочи бывает наездами. Ни в чем, в принципе, не нуждается. Тем не менее с недавних пор олимпийский чемпион, победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников подрабатывает комментатором на канале «Теннис» (НТВ+).

После ухода из большого спорта Евгений расслабился и стремительно стал толстеть. Сейчас он весит около 115 килограмм. Для спортсменов это обычное дело – организм реагирует на снижение нагрузки.

Для Кафельникова лишний вес стал поводом для комплексов, на которые все обратили внимание, когда он приходил на программу «Принцип домино». И вот наш великий теннисист решил пойти на работу. На канале «Теннис» под руководством Анны Дмитриевой он осваивает профессию тележурналиста и комментатора. Уже зачитывает свои итоговые комментарии в конце дня.