Кафельников вернулся в «Теннис»
№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Сергей Безногов ]
В СОЧИ у него дом, в Москве – квартира. Разведен, живет с дочкой. В Сочи бывает наездами. Ни в чем, в принципе, не нуждается. Тем не менее с недавних пор олимпийский чемпион, победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников подрабатывает комментатором на канале «Теннис» (НТВ+).
После ухода из большого спорта Евгений расслабился и стремительно стал толстеть. Сейчас он весит около 115 килограмм. Для спортсменов это обычное дело – организм реагирует на снижение нагрузки.
Для Кафельникова лишний вес стал поводом для комплексов, на которые все обратили внимание, когда он приходил на программу «Принцип домино». И вот наш великий теннисист решил пойти на работу. На канале «Теннис» под руководством Анны Дмитриевой он осваивает профессию тележурналиста и комментатора. Уже зачитывает свои итоговые комментарии в конце дня.
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