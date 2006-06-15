Новый порядок Юргена Клинсманна

Методы работы главного тренера сборной Германии Юргена Клинсманна мало кому нравятся у него на родине. Но даже скептики признают, что нынешняя команда выгодно отличается от своих предшественниц.

В ПОНИМАНИИ немцев главный тренер сборной должен жить в Германии, постоянно ходить на матчи бундеслиги, просматривать вживую кандидатов в национальную команду. Обязательно прислушиваться к мнению великих предшест­венников и почитать руководство Немецкого футбольного союза. Юргенн Клинсманн ничего этого не делает.

Он живет в Калифорнии со своей семьей, в Германии бывает наездами. На матчах чемпионата Германии или где играют кандидаты в сборную, бывают его многочисленные помощники. Перед Чемпионатом мира Клинсманн несколько раз встречался с Францем Беккенбауэром, но право принимать окончательные решения всегда оставлял за собой. Когда же Немецкий футбольный союз попытался навязать ему в помощники тренера сборной Германии… по хоккею на траве, он популярно объяснил, почему этого делать не стоит.

Клинсманн появился в сборной после ее неудачного выступления на Евро-2004 в Португалии. Совершенно не имеющий опыта тренерской работы, он понял – пора менять менталитет немецких футболистов. На первом месте для них всегда стоял результат и лишь на втором – сама игра. «Лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0», – в устах немца эти слова Клинсманна звучат, как богохульство. Замахнулся он и на «святое» – знаменитого вратаря Оливера Канна. Благодаря ему в 2002 г. сборная Германии дошла до финала Чемпионата мира в Корее и Японии.

Клинсманн объявил, что на этом мировом первенстве Кан будет вторым после Йенса Леманна. Возможно, будь в сборной Германии несколько Канов, новшества главного тренера, провозгласившего, что теперь команда будет играть в остроатакующей манере (и она ее показала уже в первом матче ЧМ против Коста-Рики – 4:2), не прошли бы. Но Клинсманн решил опираться на Михаэля Баллака, бесспорного лидера сборной, и большую группу молодых игроков. Собственно, в сборной Германии почти нет футболистов среднего возраста – 25–27 лет. Виноваты в этом конечно же легионеры, заполонившие немецкие клубы, и Футбольный союз, не сумевший вовремя перестроить систему подготовки (чем-то похоже на Россию, не так ли?). Но новое поколение все же постепенно пробивается, и в Германии считают, что, может быть, не на этом, так на следующем Чемпионате мира оно скажет свое веское слово.

«Мы понимаем философию Клинсманна, – говорит Баллак. – Он сознательно собирает в команду футболистов атакующего стиля. Но, если посмотреть на другие ведущие сборные – Бразилии, Голландии, Аргентины, – это общая тенденция».

Для немецких футболистов важно еще и то, что Клинсманн предоставил им полную свободу при подготовке к матчам. Часто сборная живет в гостинице в центре города, и никто не запрещает игрокам пойти вечером в ресторан или в кино.

«У Клинсманна много новых идей, – считает Баллак. – Его методы – как свежий ветер. Что же касается критики в его адрес, то в Германии нет более важных людей, чем канц­лер и главный тренер сборной. Любой их шаг – предмет для обсуждения. Часто критика бывает необоснованной, но Клинсманн достаточно сильный человек, чтобы не переживать из-за каждого слова».

Далеко ли может пройти сборная Германии на Чемпионате мира? Поклонники Клинсманна считают, что финал – не утопия, скептики не уверены, что она выйдет из группы. «Думаю, если сборная доберется до полуфинала, это будет достойным выступлением», – говорит Баллак.

Константин КЛЕЩЕВ,

«Советский спорт ФУТБОЛ»

специально для газеты «Аргументы i время»,

Мюнхен–Дортмунд