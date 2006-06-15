//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Германский мундиаль: тур первый

Герои старта ЧМ – кто-то из них уже давно известен широкой публике, о ком-то мы узнали впервые

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КОНДРАТЬЕВ, Мюнхен ]

Германский мундиаль: тур первый
Фото PHOTAS

Агустин Дельгадо - творец эквадорской сенсации

 МНОГИЕ ли из вас ожидали, что маленький, никогда звезд с неба не хватавший Эквадор убедительно и без вопросов обыграет двукратных бронзовых призеров – поляков? 2:0 – такой результат в пользу пришельцев с андских кряжей кажется тем более неожиданным, что всего-то полгода назад сборная Польши в товарищеском матче разгромила их 3:0.

 Наибольший вклад в сенсационную победу своей сборной внес 31-летний форвард Агустин Дельгадо – на его счету гол плюс результативный пас.

 – Аут, который привел к первому голу, вы разыграли как по нотам. Это была домашняя заготовка или импровизация?

 – Нет, конечно, это не заготовка. Сброс мяча на Карлоса Тенорио затылком со стороны смотрелся на самом деле эффектно, но в тот момент я о зрелищности не думал, просто пытался дотянуться до мяча и отдать удобный пас партнеру. Гол принес нам вдохновение – одно дело надеяться на победу, другое дело рассчитывать на нее. Не секрет ведь, что на наш успех никто перед игрой не ставил. Тем приятнее было уходить с поля победителями.

 – На прошлом Чемпионате мира вы стали автором первого гола в истории сборной Эквадора на турнирах высшей пробы. И кроме того, становились лучшим ее бомбардиром в двух последних отборочных циклах. Выходит, не случайно больше всех сейчас говорят о вас?

 – Что и говорить, я горд тем, что сумел вписать свое имя в историю команды, хотя для меня не это главное. Куда важнее сознание того, что твои голы, твои усилия помогли команде добиться успеха. В данном случае, победа над сборной Польши – это несомненный успех, и как бы ни сложилась наша дальнейшая судьба на Чемпионате мира, домой мы вернемся триумфаторами.

Мирослав Клозе к голове «прирастил» ноги

 СЛУЧАЙНОСТЬ ли это, а может, и нет, но линия атаки у сборной Германии целиком польская: и Клозе и Подольски, два основных форварда, по происхождению поляки. Мирослав Клозе родился в городе Ополе, в Германию же перебрался только в девятилетнем возрасте. Спортивными генами он наделен богато: его мать Барбара играла в сборной Польши по гандболу, а отец Йозеф защищал цвета футбольной «Одры».

 На прошлом Чемпионате мира Клозе забил пять мячей, и все пять – головой, побив все существующие «воздушные» рекорды мировых первенств.

 – А вот оба гола в ворота Коста-Рики вы забили ногой…

 – Вы, журналисты, уже шутите по этому поводу: мол, Клозе научился играть ногами. На самом деле, нет разницы, как забивать, лишь бы мяч оказался в сетке. Несомненно, я многому научился с прошлого Чемпионата мира, но к манере забивать это не относится. Надеюсь, что на этом турнире забью еще не один мяч – и головой, и ногами.

 – Четыре года назад, помнится, вы после каждого забитого мяча выражали свою радость исполнением сальто. Все ждали продолжения этой традиции сейчас. Но вы вдруг стали куда сдержаннее. Где же коронная акробатика?

 – Я берегу силы – эмоциональные в первую очередь – для более важных голов. Конечно, победа в стартовом матче тоже важна, но у нашей команды большие амбиции и планы на домашний Чемпионат мира. Поэтому я надеюсь, что у меня еще будут возможности по­крутить на этом турнире сальто. Немного запаситесь терпением.

Арьен Роббен всегда стремится быть первым

 НЕУТОМИМЫЙ край из «Челси» не только забил единственный гол голландцев в ворота Сербии и Черногории. Он нанес еще три опасных удара по воротам Еврича, когда мяч либо проходил в считанных сантиметрах от штанги, либо с трудом отражался вратарем. При этом он перебарщивал с инициативой, с железным упорством стараясь стянуть на себя одеяло «оранжевых» атак. Роббен отпахал 90 мин. в стиле «весь вечер на арене», явив редкий для первого тура пример, когда большинст­во звезд еще не утруждает себя, дейст­вуя «вполноги».

 – Перед игрой вы заявили, что будете стремиться получить приз лучшего игрока в матче – и добились своего. Большинство игроков любят повторять, что главное – победа команды, а личные достижения для них не так важны. Но вы, кажется, не из таких?

 – Это не совсем так – без побед команды у меня не будет никаких личных достижений. А обратная сторона этой медали в том, что чем большего достигну я лично, тем лучше будет команде, которую я представляю. Футбол – игра командная, но без звезд успехи в нем невозможны, поэтому каждый игрок – что бы он ни говорил – старается добиться как можно большего, в конечном итоге прославляя этим свою команду.

 – Вашу группу «С» журналисты окрестили «группой смерти». Чувствуете ли вы это на себе?

 – Пресса любит вешать всякие смачные ярлыки по делу и без – хотя в нашем случае это, пожалуй, так. Думаю, у нас самая сильная группа на чемпионате, поэтому проходных матчей не будет. Про аргентинцев и говорить не стоит, Кот-д’Ивуар по праву считается лучшей африканской командой на Чемпионате мира, а Сербия… Да вы сами все видели. Матч с ними был очень тяжелым – не столько потому, что они блестяще играли, сколько потому, что мешали нам играть в свою игру. Аргентинцам, традиционно демонстрирующим открытый атакующий футбол, придется с ними еще труднее, чем нам, я уверен.

Омар Браво - экс-боксер, нокаутировавший Иран

 26-ЛЕТНИЙ нападающий клуба «Чивас Гвадалахара» до воскресного дня 11 июня был мало кому известен за пределами Мексики. В отборочной кампании он вышел на поле всего четыре раза, да и то на замену. Не было его год назад в Германии на «генеральной репетиции» мундиаля – Кубке Конфедераций, где ацтеки произвели фурор яркой игрой. Забил Омар Браво пару мячей на Олимпиаде 2004 г., но на них тогда не обратили особого внимания.

 А вот два гола в ворота Ирана его жизнь в один момент перевернули и сделали Браво звездой. Надолго ли, нет ли, предсказывать трудно – но теперь этот разносторонний спортсмен известен всему миру. До того как прийти в «Чивас», Браво был боксером-любителем.

 – В феврале шесть игроков сборной, и вы в том числе, участвовали в эксперименте – серии гипнотическо-терапевтических сеансов у знаменитого в Мексике специалиста в области гипноза. Сдается, тот эксперимент принес спустя четыре месяца ожидаемые позитивные плоды?

 – Мне трудно судить, так это или не так. Мне предложили поучаствовать в эксперименте вместе с пятью одноклубниками, входящими в сборную, и я согласился. Но каких-то особых изменений в своей игре и в игре товарищей я не заметил. Что до настроя на победу, который нам должны были внушить под гипнозом, так его у нас и так хоть отбавляй.

 – Ваш одноклубник – голкипер Освальдо Санчес – тоже участвовал в эксперименте – и пропустил от иранцев необязательный, скажем так, гол.

 – Освальдо проявил настоящий героизм, выйдя на поле чуть ли не с трапа самолета. Он летал в Мексику на похороны отца, скончавшегося за три дня до матча с Ираном. Отец Санчеса мечтал увидеть сына на полях Германии, гордиться его успехами… Поэтому наша команда, чтобы поддержать своего вратаря, вышла на игру с траурными повязками. И эту победу мы посвятили памяти Санчеса-старшего.

 – После победы над Ираном перспективы сборной Мексики на выход в плей-офф кажутся довольно радужными. Кого из возможных соперников в одной восьмой вы бы предпочли – Голландию или Аргентину?

 – Об этом еще рано говорить, но если чисто теоретически… Оба соперника очень сильны, жаль, что турнирная сетка составлена таким образом, что придется столкнуться с кем-то из них уже на таком этапе. Наверное, с «земляками»-аргентинцами нам было бы все-таки проще. Мало того, что мы лучше знаем их, еще и стиль их игры нам ближе и противостоять им будет проще.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Он в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

//В мире

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

//Новости СМИ2

//Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

Сегодня, 28-го июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между московскими командами ЦСКА и «Локомотив». Арбитр встречи Владислав Безбородов.

//Политика

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым.

//Происшествия

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели одного из участников соревнований по дрэг-рейсингу "Московская миля-2019" в ходе заезда на территории аэропорта Быково в Подмосковье.

//Политика

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью главы России Владимира Путина 2018 года с журналистом американского телеканала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на премию "Эмми" для документальных и новостных передач.

//Шоу-бизнес

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

//Армия

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

Эсминец военно-морских сил Великобритании HMS Duncan ("Дункан") зашел в акваторию Персидского залива. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил новостной телеканал ОАЭ Al Arabiya.

//Новости партнеров

//Хайтек

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В соцсетях набирает популярность черно-белое фото, которое кажется цветным за счет сетки, наложенной поверх изображения. Снимок был опубликован на Reddit и быстро разлетелся по интернету.

//В мире

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей, согласно которым тем, кто живет рядом с загородной резиденцией супругов, нельзя здороваться с ними.

//Происшествия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента России Владимира Путина.

//Здоровье

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Эксперты провели опрос среди трёх тысяч пользователей секс-игрушек для того, чтобы объяснить тягу людей к занятию любовью. Оказалось, 49% опрошенных людей хотят таким образом укрепить отношения, 45% — улучшить настроение, а 43% — справиться со стрессом.

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
2

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?
3

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года
4

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
5

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры