Германский мундиаль: тур первый

Агустин Дельгадо - творец эквадорской сенсации

МНОГИЕ ли из вас ожидали, что маленький, никогда звезд с неба не хватавший Эквадор убедительно и без вопросов обыграет двукратных бронзовых призеров – поляков? 2:0 – такой результат в пользу пришельцев с андских кряжей кажется тем более неожиданным, что всего-то полгода назад сборная Польши в товарищеском матче разгромила их 3:0.

Наибольший вклад в сенсационную победу своей сборной внес 31-летний форвард Агустин Дельгадо – на его счету гол плюс результативный пас.

– Аут, который привел к первому голу, вы разыграли как по нотам. Это была домашняя заготовка или импровизация?

– Нет, конечно, это не заготовка. Сброс мяча на Карлоса Тенорио затылком со стороны смотрелся на самом деле эффектно, но в тот момент я о зрелищности не думал, просто пытался дотянуться до мяча и отдать удобный пас партнеру. Гол принес нам вдохновение – одно дело надеяться на победу, другое дело рассчитывать на нее. Не секрет ведь, что на наш успех никто перед игрой не ставил. Тем приятнее было уходить с поля победителями.

– На прошлом Чемпионате мира вы стали автором первого гола в истории сборной Эквадора на турнирах высшей пробы. И кроме того, становились лучшим ее бомбардиром в двух последних отборочных циклах. Выходит, не случайно больше всех сейчас говорят о вас?

– Что и говорить, я горд тем, что сумел вписать свое имя в историю команды, хотя для меня не это главное. Куда важнее сознание того, что твои голы, твои усилия помогли команде добиться успеха. В данном случае, победа над сборной Польши – это несомненный успех, и как бы ни сложилась наша дальнейшая судьба на Чемпионате мира, домой мы вернемся триумфаторами.

Мирослав Клозе к голове «прирастил» ноги

СЛУЧАЙНОСТЬ ли это, а может, и нет, но линия атаки у сборной Германии целиком польская: и Клозе и Подольски, два основных форварда, по происхождению поляки. Мирослав Клозе родился в городе Ополе, в Германию же перебрался только в девятилетнем возрасте. Спортивными генами он наделен богато: его мать Барбара играла в сборной Польши по гандболу, а отец Йозеф защищал цвета футбольной «Одры».

На прошлом Чемпионате мира Клозе забил пять мячей, и все пять – головой, побив все существующие «воздушные» рекорды мировых первенств.

– А вот оба гола в ворота Коста-Рики вы забили ногой…

– Вы, журналисты, уже шутите по этому поводу: мол, Клозе научился играть ногами. На самом деле, нет разницы, как забивать, лишь бы мяч оказался в сетке. Несомненно, я многому научился с прошлого Чемпионата мира, но к манере забивать это не относится. Надеюсь, что на этом турнире забью еще не один мяч – и головой, и ногами.

– Четыре года назад, помнится, вы после каждого забитого мяча выражали свою радость исполнением сальто. Все ждали продолжения этой традиции сейчас. Но вы вдруг стали куда сдержаннее. Где же коронная акробатика?

– Я берегу силы – эмоциональные в первую очередь – для более важных голов. Конечно, победа в стартовом матче тоже важна, но у нашей команды большие амбиции и планы на домашний Чемпионат мира. Поэтому я надеюсь, что у меня еще будут возможности по­крутить на этом турнире сальто. Немного запаситесь терпением.

Арьен Роббен всегда стремится быть первым

НЕУТОМИМЫЙ край из «Челси» не только забил единственный гол голландцев в ворота Сербии и Черногории. Он нанес еще три опасных удара по воротам Еврича, когда мяч либо проходил в считанных сантиметрах от штанги, либо с трудом отражался вратарем. При этом он перебарщивал с инициативой, с железным упорством стараясь стянуть на себя одеяло «оранжевых» атак. Роббен отпахал 90 мин. в стиле «весь вечер на арене», явив редкий для первого тура пример, когда большинст­во звезд еще не утруждает себя, дейст­вуя «вполноги».

– Перед игрой вы заявили, что будете стремиться получить приз лучшего игрока в матче – и добились своего. Большинство игроков любят повторять, что главное – победа команды, а личные достижения для них не так важны. Но вы, кажется, не из таких?

– Это не совсем так – без побед команды у меня не будет никаких личных достижений. А обратная сторона этой медали в том, что чем большего достигну я лично, тем лучше будет команде, которую я представляю. Футбол – игра командная, но без звезд успехи в нем невозможны, поэтому каждый игрок – что бы он ни говорил – старается добиться как можно большего, в конечном итоге прославляя этим свою команду.

– Вашу группу «С» журналисты окрестили «группой смерти». Чувствуете ли вы это на себе?

– Пресса любит вешать всякие смачные ярлыки по делу и без – хотя в нашем случае это, пожалуй, так. Думаю, у нас самая сильная группа на чемпионате, поэтому проходных матчей не будет. Про аргентинцев и говорить не стоит, Кот-д’Ивуар по праву считается лучшей африканской командой на Чемпионате мира, а Сербия… Да вы сами все видели. Матч с ними был очень тяжелым – не столько потому, что они блестяще играли, сколько потому, что мешали нам играть в свою игру. Аргентинцам, традиционно демонстрирующим открытый атакующий футбол, придется с ними еще труднее, чем нам, я уверен.

Омар Браво - экс-боксер, нокаутировавший Иран

26-ЛЕТНИЙ нападающий клуба «Чивас Гвадалахара» до воскресного дня 11 июня был мало кому известен за пределами Мексики. В отборочной кампании он вышел на поле всего четыре раза, да и то на замену. Не было его год назад в Германии на «генеральной репетиции» мундиаля – Кубке Конфедераций, где ацтеки произвели фурор яркой игрой. Забил Омар Браво пару мячей на Олимпиаде 2004 г., но на них тогда не обратили особого внимания.

А вот два гола в ворота Ирана его жизнь в один момент перевернули и сделали Браво звездой. Надолго ли, нет ли, предсказывать трудно – но теперь этот разносторонний спортсмен известен всему миру. До того как прийти в «Чивас», Браво был боксером-любителем.

– В феврале шесть игроков сборной, и вы в том числе, участвовали в эксперименте – серии гипнотическо-терапевтических сеансов у знаменитого в Мексике специалиста в области гипноза. Сдается, тот эксперимент принес спустя четыре месяца ожидаемые позитивные плоды?

– Мне трудно судить, так это или не так. Мне предложили поучаствовать в эксперименте вместе с пятью одноклубниками, входящими в сборную, и я согласился. Но каких-то особых изменений в своей игре и в игре товарищей я не заметил. Что до настроя на победу, который нам должны были внушить под гипнозом, так его у нас и так хоть отбавляй.

– Ваш одноклубник – голкипер Освальдо Санчес – тоже участвовал в эксперименте – и пропустил от иранцев необязательный, скажем так, гол.

– Освальдо проявил настоящий героизм, выйдя на поле чуть ли не с трапа самолета. Он летал в Мексику на похороны отца, скончавшегося за три дня до матча с Ираном. Отец Санчеса мечтал увидеть сына на полях Германии, гордиться его успехами… Поэтому наша команда, чтобы поддержать своего вратаря, вышла на игру с траурными повязками. И эту победу мы посвятили памяти Санчеса-старшего.

– После победы над Ираном перспективы сборной Мексики на выход в плей-офф кажутся довольно радужными. Кого из возможных соперников в одной восьмой вы бы предпочли – Голландию или Аргентину?

– Об этом еще рано говорить, но если чисто теоретически… Оба соперника очень сильны, жаль, что турнирная сетка составлена таким образом, что придется столкнуться с кем-то из них уже на таком этапе. Наверное, с «земляками»-аргентинцами нам было бы все-таки проще. Мало того, что мы лучше знаем их, еще и стиль их игры нам ближе и противостоять им будет проще.