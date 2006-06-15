Драмы мундиаля

Обычно команды стараются не выносить сор из избы. Внутренние передряги так и остаются достоянием коллектива, не выносясь, как правило, на всеобщее обсуждение. Но незапланированная ничья с карликовым Тринидадом подействовала на шведов так, что они забыли про всякие приличия.

ЖУРНАЛИСТАМ стало известно о драке, которую устроили в раздевалке после игры Улоф Мельберг и Фредди Юнгберг. Два зрелых и уважаемых игрока, один капитан, другой ведущий полузащитник, мутузили друг друга, как пацаны! И что здесь самое интригующее, так это «дежавю». На предыдущем мундиале точно так же был предан огласке факт выяснения отношений на кулаках членов «Тре Крунур». А действующие лица были те же самые – Мельберг и Юнгберг!

Тогда они подрались за четыре дня до первого матча с Англией на тренировке. Все началось с грубого подката Мельберга. Юнгберг, вскочив на ноги, полез драться с обидчиком. Подоспевший Даниэль Андерссон попытался разнять дерущихся, но повалился вместе с ними на газон. Тренировка была приостановлена на несколько минут – пока оппонентов не заставили пожать друг другу руки.

«Каждому, кто применяет такие приемы, надо давать в глаз!» – кипятился Юнгберг, когда товарищи заламывали ему руки за спину. «Ничего серьезного, – делал невозмутимую мину Ларс Лагербак, входивший тогда в тренерский дуэт шведской сборной, – просто потолкались парни немножко, и все. Если бы такое произошло во время матча, судья бы дал обоим по горчичнику». И вот вдруг выясняется, что даже за четыре года былая обида не забылась. Теперь поводом для стычки, говорят, послужило раздражение, которое вызвали у Юнгберга не слишком точные дальние передачи Мельберга.

Мафия в недрах сборной Эквадора

МНОГИЕ ищут причину непредвиденного успеха Эквадора в игре с Польшей. А разгадка еще более неожиданна. Дело в том, что незадолго до начала Чемпионата мира полиция Эквадора накрыла в рядах национальной команды группу мафиози. Они занимались выдачей фальшивых документов членов футбольной сборной совершенно посторонним лицам. Которые при помощи липовых «ксив» получали визы в США. В аферах участвовали врач Патрисио Мальдонадо, помощник главного тренера Винисио Луна (его должность называлась координатор). Они оба арестованы. А пресс-атташе федерации Луис Кастро ударился в бега.

Главному тренеру Фернан­до Суаресу, лишившемуся помощников, приходилось все делать одному. В мае он, бедняга, разрывался на части – инспектируя отели и тренировочные лагеря в Германии. Лично отсматривая кандидатов в сборную на эквадорском чемпионате, никаких поблажек в условиях форс-мажора он для себя не предусматривал. «Если мы провалимся, никто не примет наши оправдания в связи со скандалом», – говорил Суарес. Трудности ломают слабых и закаляют сильных. Видимо, эквадорский случай – второй…