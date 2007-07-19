Россия–Украина: надо ли объединяться?

Президент УЕФА Мишель Платини считает, что России и Украине неплохо было бы проводить единый футбольный чемпионат. Идея ценная, хотя и не новая. «Аргументы неделi» решили проанализировать, кто от такого объединения выиграет и насколько вообще оно возможно.

РАЗГОВОРЫ об объединении чемпионатов России и Украины начинаются каждый год в одно и то же время вот уже… 15 лет. Происходит это, как правило, в январе, когда в Москве на Кубок Содружества собираются чемпионы бывших республик СССР. Все вспоминают, каким сильным был советский чемпионат. Каким острым было соперниче­ство Москвы и Киева, Тбилиси и Еревана, Минска и Вильнюса. Какие великие футболисты выходили на поле в те славные времена. Все правда, хотя с годами договорились до того, что первенство СССР не уступало ни итальянскому, ни испанскому, ни английскому. Но это преувеличение простительно хотя бы потому, что в 70-е или 80-е годы иностранные чемпионаты мало кто видел, а нынешние национальные первенства республик бывшего СССР не идут по своему уровню ни в какое сравнение с советским.

Так что еще в 90-е самые умные (или фантазеры?) заговорили о необходимости объединения, правда, дальше разговоров дело не пошло. А в новом веке выяснилось, что и объединяться-то не с кем – чемпионы стран СНГ и Балтии в лучшем случае могли бы выступать в первом дивизионе российского первенст­ва. Украина – исключение, хотя и там лишь две-три команды могут составить конкуренцию ведущим российским клубам. Но – представим на секунду, что мы вновь решили быть вместе.

В высшем дивизионе чемпионата Украины выступают 16 команд, как и в российской премьер-лиге. Поскольку высшие международные футбольные инстанции советуют не раздувать национальные лиги – оптимальное число участников первенств, по их мнению, как раз 16. А это значит, что кто-то в элитный российско-украинский дивизион не попадет. Первый повод для скандала уже есть. Хотя, если быть объективным, кроме киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», харьков­ского и донецкого «Металлургов» и днепропетровского «Днепра», никого в новую лигу не возьмешь – не тот уровень. Да и по деньгам состязаться с «Газпромами» и «ЛУКойлами» по силам только «Динамо» и «Шахтеру», за которыми стоят солидные спонсоры.

Чемпионат России проходит по системе весна-осень, Украины – осень-весна. Очере­д­ное первенство у наших соседей началось в прошлые выходные, а у нас в эти же дни стартовал второй круг. И та и другая системы имеют плюсы и минусы, однако в случае объединения придется выбирать. В России же не существует пока единого мнения в вопросе, стоит или нет переходить на европейскую систему. Еще один повод для споров.

Не менее важный вопрос – кто будет представлять Россию и Украину в Европе. Сегодня все ясно: одна или две лучшие команды наших стран выступают в Лиге чемпионов, призеры и обладатели национальных кубков – в Кубке УЕФА. Желающие, как одесский «Черноморец» или казанский «Рубин», – в Кубке Интертото. Создание элитной лиги предполагает изменение системы представительства, а это опять проблемы.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказался против российско-украинской лиги. Видно, полагает, что опасно иметь в качестве соперника президента Украинской федерации Григория Суркиса, которому удалось пробить для Украины (совместно с Польшей) чемпионат Европы 2012 года. В то же время понятно, что украинцы не позволят российским коллегам единолично руководить новой лигой. Создание же специального органа для управления потребует времени и усилий.

А чемпионат у нас и без украинцев неплохой, во всяком случае, с точки зрения интриги.