//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Фабио Капелло отказался возглавить «Локомотив»

№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Фабио Капелло отказался возглавить «Локомотив»

 «Зенит» не сомневается, что станет чемпионом. ЦСКА заявляет, что его рано списывать со счетов. «Динамо» тихой сапой прокрадывается в тройку лидеров… Второй круг чемпионата России по футболу, стартовавший в прошлые выходные, обещает много борьбы, скандалов и полную неизвестность.

 «ЕСЛИ нельзя, но очень хочется, то можно», – говорил классик жанра Михаил Жванецкий. Следуя этому прин­ципу, Россия, особо не спрашивая ни у кого разрешения, на две с половиной недели расширила внутреннее трансферное окно. Хотя по регламенту чемпионата страны, принятому еще зимой, период переходов ограничивался сроком с 1 по 31 августа. ФИФА также рекомендовала период между чемпионатами ограничить 12 неделями, а между кругами – 4 неделями.

 Ничего предосудительного в этом по большому счету нет. У наших клубов появилось дополнительное время для усиления составов, что на руку прежде всего участникам еврокубков. Особенно ЦСКА, чья скамейка оказалась слишком короткой даже для внутреннего первен­ства. Иначе как объяснить, что в премьер-лиге армейцы не забивали 5 матчей подряд, чего в истории российских чемпионатов с обладателями золотых медалей не случалось никогда.

 Впрочем, главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев верит, что с возвращением в строй бразильцев и серба Милоша Красича, пропустивших несколько матчей кто из-за травм, а кто из-за участия в международных турнирах, дела пойдут веселее. Кроме того, ЦСКА остался верен своему принципу делать покупки на перспективу – молодой поляк Давид Янчик, блеснувший на юниорском чемпионате мира в Канаде, как раз из этой категории. ЦСКА, к слову, пригласил нанести визит в клуб главного тренера сборной Бразилии Дунгу. Несколько его подопечных выступают за армей­скую команду. Говорят, может последовать предложение «порулить»…

 На что рассчитывает «Спартак», пока понять непросто. Договорившись с «Лиллем» о покупке русскоговорящего нигерийского нападающего Питера Одемвинджи, красно-белые укрепили атаку. Но если они продадут в «Интер» или куда-то еще чеха Радослава Ковача, это значительно ослабит оборону «Спар­така», которая и так, мягко говоря, не блещет. А латание дыр, как известно, ни к чему хорошему не приводит.

 Прилично усилилось «Ди­намо», купившее португальца Куш­тодиу, болгарина Цветана Ген­кова и молодых Александра Ди­мидко и Кирилла Курочкина. Однако, учитывая растущие аппетиты бело-голубых, которые намерены в кои-то веки вновь замахнуться на медали, и их завидные финансовые возможности, от «Динамо» можно ожидать новых проявлений активности на трансферном рынке.

 Как и от «Локомотива», где после ухода в «Сатурн» возмутителя спокойствия Дмитрия Лоськова наступило затишье. Главный тренер железнодорожников не раз говорил, что команде необходима свежая кровь, однако руководство клуба на его слова никак не реагировало. Более того, планировало заменить Бышовца на Фабио Капелло, уволенного из мадридского «Реала». Итальянец, однако, отказался перебраться в Москву, и теперь заявленных целей (а это прежде всего победа в чемпионате страны) «Локо» предстоит добиваться с нынешним рулевым. Капелло, кстати, отказался от приглашений и в киевское «Динамо», и в ЦСКА. Об этом много пишет итальянская пресса.

 Второй круг должен определить судьбу голландца Дика Адвоката. Если «Зенит» займет первое или второе место, он, скорее всего, останется. Если нет, его с распростертыми объятиями ждут в Австралии. Там достоинства Гуса Хиддинка, который вывел сборную страны в 1/8 финала ЧМ-2006, переносят на всех его коллег-соотечественников. Однако выиграть чемпионат России для Адвоката – дело профессиональной чести. Ни у одного клуба премьер-лиги нет такого подбора футболистов, такого бюджета и такой поддержки руководст­ва. Судьба же пока к «Зениту» благосклонна, хотя по игре питерский клуб, лидирующий в первенстве, и не смотрится чемпионом.

 Как всегда, во втором круге многое будет зависеть от судей. Отсутствие так называемого болота (команд, набравших достаточно очков, чтобы не беспокоиться о выживании в премьер-лиге) и низкие места ЦСКА, «Локо» и «Сатурна» гарантируют напряженную борьбу в каждом матче до самого финиша. Сегодня никто никого не боится. И потому нередко вершителями судеб команд, как это случалось и раньше, будут выступать арбитры.

 Уже сегодня клубы просят футбольное руководство чаще приглашать ино­странцев, рассчитывая на их непредвзятость. Судьи же жестко требуют доверия к себе. На недавней встрече рефери с президентом РФС Виталием Мутко Юрий Баскаков неожиданно для многих заявил, что он и его коллеги готовы бастовать, если будет продолжена практика приглашения иностранцев. Позиция председателя Коллегии футбольных арбитров Сергея Зуева известна – он против иностранцев. Впрочем, известна и его склонность к компромиссу. Скоро ли он будет найден, сказать трудно, но бастовать судьи вряд ли решатся – слишком разобщены они между собой и слишком зависят от футбольной власти.

Константин ПУГАЧЕВ

Как на это посмотрит ФИФА?

 ПРЕМЬЕР-лига воспользовалась тем, что указания Международной федерации пока носят рекомендательный характер (на будущий год все будет гораздо жестче), и поставила ее перед фактом.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.

//Общество

Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в воскресенье, что количество людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, достигает 7,3 млн человек.

//новости партнеров

//Интервью

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

80 лет назад, 23 августа 1939-го, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Кому был выгоден данный пакт? Почему до сих пор не утихают споры вокруг него? Своими мыслями поделился латвийский политик Гунарс Кутрис.

//Общество

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В России с 1 сентября начали действовать изменения, касающиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован размещен на официальном сайте правовой информации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Утром в воскресенье, 1 сентября, стало известно, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

//Общество

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликоваловидео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск прошел на полигоне Капустин Яр. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны.

//Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

Специалисты Роспотребнадзора рассказали родителям, какую профилактику необходимо проводить, чтобы защитить иммунную систему детей от инфекций и избежать заболевания гриппом в начале осени.

//В мире

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

На юго-востоке Франции вооруженный ножом и шампуром мужчина напал на прохожих у метро. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате атаки смертельные ранения получил один человек.

//Новости партнеров

//Происшествия

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

В воскресенье, 1 сентября, в Кстовском районе Нижегородской области около села Запрудное произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия погибли три человека.

//Спорт

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В воскресенье, 1 сентября, стало известно о кончине российской футболистки, игравшей в клубе "Подольчанка", Полины Кобзевой. Согласно последней информации источников, спортсменке было 23 года.

//Новости СМИ2

//Спорт

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассуждает о том, какими качествами должен обладать настоящий футбольный бомбардир.

//Шоу-бизнес

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

Известная российская певица Валерия в минувшую субботу, 31 августа, продемонстрировала идеальные ноги в очень ярком наряде. На новой фотографии знаменитость позирует в ярко-желтых узких брюках.

//Здоровье

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме. Сейчас готовится набор добровольцев.

//Происшествия

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Гатчинские сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Согласно последним данным, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что на нее напал бывший сожитель.

//Политика

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совете безопасности ООН переходит России. Отмечается, что на текущий месяц запланировано достаточно много мероприятий по линии Совета. Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

//Происшествия

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

На Ставрополье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика пострадали четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка известного актёра и музыканта Михаила Боярского Екатерина поделилась с подписчиками серией снимков с откровенной фотосессии. Поклонники восхитились прекрасной фигурой 20-летней девушки.

//В мире

В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

Неподалеку от города Альта, расположенного в северной части Норвегии потерпел крушение вертолет. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли шесть человек.

//В мире

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

Утром в воскресенье, 1 сентября, Соединенные Штаты Америки нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Согласно последней информации, Вашингтон нарушил все договоренности, совершив этот шаг.

//Происшествия

Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

В Санкт-Петербург утром в воскресенье, 30 августа, прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней девочки. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.

//Культура

Поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит

Поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит

Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников рассказал, что поэму российского писателя Николая Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит для одноимённого спектакля.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
2

К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели
3

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре
4

52-летняя Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в алом купальнике
5

Никогда такого не было, и вот опять

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры