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Гватемальская рулетка Колоскова

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Гватемальская рулетка Колоскова
Вячеслав Колосков и президент ФИФА Йосеп Блаттер: старая дружба не ржавеет

 Итак, случилось чудо, в которое многие из нас, признаемся честно, мало верили. После долгих лет откровенного пренебрежения, граничащего с издевательством, и порой неприкрытого хамства по отношению как к российским спортсменам, так и к самой России, члены Международного олимпийского комитета наконец-то смилостивились. И доверили нашей стране проведение ХХII зимних Олимпийских игр. О закулисных подробностях голосования на сессии МОК и о том, как была добыта эта сенсационная победа, – в путевых заметках спецкора «АН» в Гватемала-сити Михаила Маслова.

«Полковничиха» и Куснирович

 ПРИБЫВ ранним утром в перманентно строящийся и по-прежнему неухоженный первый терминал «Шереметьева», я обнаружил огромную толпу моих коллег, среди которых спортивных журналистов насчитал не более двух десятков. Зато кого было в избытке, так это придворных «писателей», принадлежащих к двум «пулам»: вице-премьера Жукова и министра экономики и развития Грефа. Среди прочих особенно выделялась начальница грефовского пула. Эту особу за глаза звали «полковничихой». У своих подопечных она вызывала такой трепет и страх, что весь 18-часовой полет «грефовцы» провели тише воды ниже травы.

 Столица 119-й сессии МОК встретила нас потрясающей прохладой и изумительной природой, благодаря которой страна и получила свое название – страна лесов. Единственное, что не вписывалось в идиллию, – это неприлично маленький аэропорт, на котором каким-то чудом за день до этого удалось приземлиться нашему «Руслану» с оборудованием для первого в Гватемале ледового катка. А еще – полное отсутст­вие грузчиков, профессия которых почему-то была запрещена в Гватемале еще 10 лет назад тогдашним диктатором Монттом по прозвищу «Балаболка».

 Здесь же в аэропорту оказался и небезызвестный г-н Куснирович. За несколько лет патронажа своей фирмы «Боско» над отечественным спортом высших достижений он успел настолько всем надоесть, что при его появлении на краю света спортивные журналисты не сговариваясь воскликнули: «Боже, и этот здесь!» Не обращая внимания на реакцию недоброжелателей, толстый и вальяжный Куснирович, как и подобает истинному хозяину жизни, радушно пригласил всех прилетевших в «наш российский дом». Мол, отведайте бесплатных блинов с черной икрой и водочкой. Но нашего брата трудно провести. Еще во время последней зимней Олимпиады в Турине участ­ники олимпийской сборной России прозвали г-на Куснировича «Мистером Скрягой» за его маниакальное желание сэкономить буквально на всем.

 Между тем к моменту голосования прибывшие в Гватемалу члены МОК разделились на три группы по географическим признакам. Примерно 20 представителей обеих Америк, 25 азиатов и австралийцев с «океанцами», 19 африканцев и более 40 европейцев. Первоначальный расклад был таков: европейцы в большинстве своем были за австрийский Зальцбург. Азиаты все как один стояли за Пьончанг. Янки склонялись поддержать корейцев, но зато вся Латинская Америка стеной стояла за Сочи. Очень многое зависело от того, как проголосуют африканцы. Представителям свободной Африки было абсолютно по барабану, где пройдут зимние Игры, в которых они по вполне понятным причинам не собирались участвовать. И сделали все возможное и невозможное, чтобы продать свои голоса подороже. Позже один из членов австрийской делегации в сердцах назовет эту «группу 19» «Черной дырой» – мол, сколько денег туда ни вкладывай, все равно будет мало…

Владимир Владимирович и Вячеслав Иванович

 ПОСЛЕ ночного триумфа Сочи все, не сговариваясь, провоз­гласили главным творцом победы Владимира Путина. Конечно, вклад президента в общий успех был необычайно велик. Можно сказать, что он повторил подвиг своего теперь уже бывшего коллеги по «Большой восьмерке» Тони Блэра, который за десять минут своего блестящего спича в Сингапуре сумел убедить десять членов МОК голосовать за олимпийский Лондон-2012. Особенно выигрышно президент России смотрелся на фоне своих прямых конкурентов – австрийского канц­лера и корейского президента, все познания которого в английском ограничивались «Добрым днем» и «Спасибо». Путин блестяще справился со своей ролью зазывалы-гаранта, но даже при всем его шарме и красноречии он вряд ли бы смог завербовать за 10 минут пятьдесят членов МОК. Да и не президентское это было дело! Такую тонкую и теневую работу должны были делать спортивные чиновники, используя весь арсенал средств тайной дипломатии.

 Гватемальскому моковцу Уилли Калсмиту, например, пообещали многомиллионные вложения в туристический бизнес. Местные красоты и чудесный климат произвели столь сильное впечатление на прибывших российских бизнесменов, что они захотели скупить чуть ли не все тихоокеанское побережье. Самому богатому члену МОК, мексиканцу Марио Васкесу Ранье, владеющему помимо прочего и знаменитой «фабрикой мыльных опер» «Ацтека – Винависьон», мы якобы пообещали увеличить импорт мексиканских сериалов...

 Формально обработкой выборщиков должны были заниматься три члена МОК от России: Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев и Александр Попов. Но, как уверяли люди знающие, первый оказался слишком старым для такой работы. Второй в разговоре на английском столь сильно шепелявил, что его мало кто мог понять. А самый «юный» член МОК от России Попов оказался зажатым и малообщительным. В этих условиях на перед­ний край борьбы вышел человек, который никогда не был членом МОК, но дружил едва ли не со всеми выборщиками, – Вячеслав Иванович Колосков.

 Вспомним, сколько грязи вылили на этого достойного последователя Талейрана и Горчакова российская пресса и новое руководство РФС. Какой уничтожающей критике подвергли уважаемого Вячеслава Ивановича после того, как он несколько месяцев назад проголосовал за Польшу и Украину для проведения футбольного чемпионата Европы – 2012, тогда как г-н Мутко ратовал за итальянцев. Но теперь стало ясно, что решение поддержать наших соседей оказалось более чем дальновидным. Мы получили не только два голоса от украинцев, но и двух суперлоббистов в лице Валерия Борзова и Сергея Бубки. Сложнее пришлось с Иреной Шевинской – прославленная польская легкоатлетка оказалась перед тяжелым выбором. С одной стороны, она должна была отдать долг России за поддержку Польши и Украины на футбольном фронте. С другой – поддержать Россию в условиях русофобской «утиной» диктатуры братьев Качинских (в переводе с польского «кача» – «утка»). А это значило подвергнуться общенациональной травле и репрессиям со стороны новоиспеченной охранки – Национального института памяти. Единст­венный член МОК от Польши колебалась вплоть до последней минуты. И согласилась голосовать только тогда, когда, по нашим данным, ей пообещали помочь в переезде в Швейцарию –  единственную страну в Европе, где она и ее родные смогут чув­ствовать себя в относительной безопасности от «утиной охоты».

 Заполучив три голоса, г-н Колосков решил не останавливаться и обратился за помощью к своему старинному другу – президенту ФИФА Йосепу Блаттеру. Тот в свою очередь переговорил с каждым из членов так называемой альпийской мафии – группой выборщиков из Центральной Европы. Они согласились отдать свои голоса за Сочи во втором круге в случае вылета Зальцбурга. Колосков благодаря своим фирменным уловкам сумел принести в сочинскую копилку, как говорят, 26 голосов – больше, чем все остальные российские переговорщики. Жаль только, что его без преувеличения подвиг так и остался неизвестен широкой общественности.

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