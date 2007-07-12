Спорт высокопоставленных достижений

АВТОРЫ документального фильма «Мода на спорт» (14 июля, 17.00) пытаются понять, что заставляет известных и уважаемых людей регулярно приходить на стадионы и в спортивные залы…

Президент России Владимир Путин. Для всех это было откровением, когда Россию впервые возглавил политик с европейским подходом к занятиям спортом. Спорт для Владимира Путина важен со многих точек зрения: помогает постоянно держать себя в оптимальной форме, раскрепощенно чувствовать в компании руководителей других стран, особенно когда встречи проходят на горнолыжных курортах…

Вице-премьер Александр Жуков – мастер спорта СССР по шахматам. И еще он отлично играет в футбол, что подтверждает капитан сборной России Аршавин. Жуков убежден, что для политика спорт необходим стопроцентно. Только активно двигаясь, можно избавиться от стрессов, наваливающихся ежедневно.

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко стала заядлой теннисисткой в то время, когда она работала послом нашей страны на Кипре. По словам Валентины Ивановны, теннис необходим дипломату, потому что во время игры с иностранными президентами и министрами гораздо проще решить важные государственные вопросы, чем делать это в официальных МИДовских кабинетах.

Владимир Жириновский рассказывает, как он сегодня использует навыки, полученные в секции стрельбы из винтовки…