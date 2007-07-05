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Для девчонок недосягаемый

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Геннадий ЛАРЧИКОВ ]

Для девчонок недосягаемый

 Яркая игра в нынешнем сезоне 22-летнего полузащитника столичного «Локомотива» и сборной России Динияра Билялетдинова привлекает всеобщее внимание. Особенно на фоне проблем, которые испытывает сейчас его клуб.

Татарин неказанского «разлива»

 – Вы коренной москвич, но по национальности татарин. В «Рубин» случайно не приглашали?

 – Вы знаете, как с татарского языка на русский переводится мое имя? Динияр – это «верный родине». И я стараюсь во всем соответствовать имени. По крайней мере, даже если и пригласят, менять родную Москву на Казань не намерен. Хотя «Рубин», безусловно, сильный клуб. Наверное, самый неудобный для «Локо». Кроме того, я татарин неказанского «разлива». Мои предки имеют отношение к новгородской ветви. У нас и язык заметно отличается от языка жителей Татарстана. К сожалению, я знаю его плохо.

 – Вы стали футболистом только потому, что ваш отец сам был профессиональным игроком, а сейчас тренирует дубль «Локомотива»?

 – В детстве я увлекался настольным теннисом. Но потом все-таки занялся футболом. Безусловно, мне повезло, что одним из тренеров у меня был отец. Он занимался со мной не только в ДЮСШ, но и дома, разбирал мою и чужую игру, давал советы, которые потом мне помогали на поле.

 – В «Локомотиве» в последнее время часто меняются тренеры. Как это отражается на вашей игре?

 – Действительно, так получилось, что тренерская чехарда началась при мне. Наибольших успехов команда, как известно, добилась под руководством Юрия Павловича Семина. Но он работал, наверное, лет пятнадцать. Стоило же ему уйти в сборную, как многое сразу изменилось. У Эштрекова, Долматова, Муслина, пришедшего зимой Бышовца много разного в видении футбола, в построении учебно-тренировочного процесса, в выборе игроков и тактики. Все это не могло не отразиться на игре каждого из нас. Не случайно после выигрыша чемпионата России в 2004 г. мы дважды смогли финишировать только третьими.

 – После выигрыша Кубка страны вы и в чемпионате проиграли три матча подряд, и из нового кубкового розыгрыша вылетели. Что же случилось? Долго обмывали победу в Кубке?

 – С шампанским мы закончили в раздевалке, когда разбили кубок. Просто после этого от нас, как говорит Анатолий Федорович, госпожа Удача отвернулась: много травм, грубых ошибок, прежде всего в обороне. Да и сами стали забивать реже, хотя немало моментов создаем в каждом матче. Но в любом случае, ни о каком кризисе, а тем более об очередной смене тренера говорить не приходится.

Капитан, улыбнитесь!

 – Однажды вы сказали мне, что никогда не просите замену. В кубковом матче с «Уралом» вы выш­ли на поле с капитанской повязкой, но до конца не доиграли. Хотя капитан, как известно, последним покидает тонущий корабль. Может быть, случилось что-то, что с трибуны не увидишь?

 – Я и в Екатеринбурге не просил меня заменить. Тем более травму не получал. Просто так устал, что ноги сводило. Это заметил Анатолий Федорович и заменил меня.

 – Внешне парень вы симпатичный. Вам случайно не предлагали сыграть в кино какого-нибудь героя? Или сняться в музыкальном клипе, как бывший нападающий «Ло­комотива» и «Ди­намо» Дмитрий Булы­кин?

 – Нет. Да если бы и пригласили, все равно отказался бы. Я должен играть на футбольном поле, а не на сцене, не на экране. Для меня это было бы пустой тратой времени. В качестве примера сошлюсь на того же Булыкина. Он не просто фактурный во всех отношениях парень, но еще и любитель потусоваться, весело провести время. Однако совместить это с футболом не удалось. Дмитрий, говорят, не играет даже в дубле «Динамо», хотя совсем недавно был основным нападающим в сборной России.

 – Но ведь от популярности, как бы вы к ней ни относились, не спрятаться, не скрыться?

 – А я и не скрываюсь. На­оборот, считаю, что быть известным человеком не так уж и плохо. Но у популярности, как у палки, два конца. Недавно прочитал, что инспектор ГИБДД остановил машину Тихонова только для того, чтобы поблагодарить его за хорошую игру. А у меня был случай, когда гаишник оштрафовал за выигрыш «Локо» у его любимой команды. Хотя правил я не нарушал. Лично мне не мешает общение с друзьями, в том числе и школьными. Зато сильно раздражают телефонные звонки незнакомых людей. Удивляюсь только, как они узнают мой номер.

На Аллаха надейся, но…

 – Многие игроки «Локо­мо­тива» – семейные люди. А вас, похоже, перспектива женитьбы не увлекает?

 – В феврале мне исполнилось только 22 года. А этот возраст, считай, не для женатого человека.

 – Девушки, зная ваше семейное положение, наверное, проходу не дают? А вы как-то говорили, что из четырех зол, преследующих футболиста, – алкоголь, курево, азартные игры и женщины, последнее представляет наибольшую опасность.

 – Так оно и есть. Но мои поклонницы не такие цепкие, как, скажем, Жирков или Быстров. Поэтому я ухожу от них легче, чем от соперников на поле. Тем более что у меня есть постоянная подруга.

 – Что для вас важнее в футболе – заработать миллион или прославиться на поле, попасть в сборную?

 – Это же взаимосвязано. Хорошего футболиста и в сборную приглашают, и деньги приличные платят, и зрители без внимания не оставляют. Но должен напомнить, что футбол не только увлекательная игра. Это и тяжелая работа, которая должна высоко оплачиваться. Главная опасность в нашем деле – травмы. Два года назад мы шли в чемпионате с большим отрывом, и, казалось, ничто уже не помешает нам второй год подряд завоевать золотые медали. Но неожиданно в Казани серь­езную травму получил Дима Сычев. В итоге мы резко затормозили и заняли лишь третье место. Но беда была не только в этом. К счастью, Дима все-таки вернулся в строй. А другие не возвращаются. Становятся даже инвалидами. Да, мы зарабатываем больше, чем слесарь в железнодорожном депо, но мы и рискуем здоровьем не меньше, чем, скажем, летчики-испытатели.

 – В сборной вы дебютировали недавно, но сейчас ее трудно представить без вас. Как считаете, шансы попасть в финал Чемпионата Европы не потеряли?

 – Спасибо за поддержку, но сам я не уверен, что без меня сборная не обойдется. Чтобы попасть в нее, нужно постоянно доказывать это. Что касается шансов, то они конечно же не утеряны. Мы по-прежнему в группе лидеров. У нас три встречи с Англией, Израилем, и если хотя бы две из них выиграем, то практически решим задачу.

 К тому же, наши конкуренты еще сыграют между собой, и кто-то обязательно потеряет очки. И все же, на Аллаха надейся, а сам не плошай.

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