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Офицер Жирков докладывает

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Геннадий ЛАРЧИКОВ ]

Офицер Жирков докладывает
Рывки Жиркова подчас неудержимы, Фото С. ПРИВАЛОВА

 Сегодня невозможно представить ЦСКА и сборную России без 23-летнего полузащитника, воспитанника тамбовского «Спартака» Юрия Жиркова. А ведь три года назад от него отказались тренеры «Локомотива» и «Спартака». Вот и судите, кто же все-таки бесперспективен – Жирков или те, кто его забраковал?

 – ДА, БЫЛО такое, – с грустью вспоминает Юрий. – Сначала меня пригласили на просмотр в «Спартак». Но перед отъездом на весенние сборы за рубеж вдруг сказали, что не успели оформить заграничный паспорт. Думаю, если бы на моем месте оказался какой-нибудь легионер, то этой проблемы у администратора «Спартака» Жиляева не возникло бы. Я понял, что это была лишь отговорка. А в «Локомотиве» мне вынесли более суровый приговор. Впору было вешать бутсы на гвоздь. Мол, бесперспективен я. Дублеры играют лучше. Так что, парень, возвращайся-ка домой.

 Это я и сделал, но уверенности все равно не потерял. Хотя играл лишь во втором дивизионе, но уже тогда имел представление о собственных возможностях и надеялся, что в премьер-лигу все-таки попаду. Тем более что родной «Спартак» меня не отчислил, исправно платил зар­плату. А это для меня было, наверное, поважнее, чем сегодняшние деньги. Ведь мы всемером жили в одной комнате.

 – Ждать приглашения в премь­ер-лигу вам действительно пришлось недолго. Тренеры ЦСКА оказались дальновиднее своих коллег из «Локомотива» и «Спартака», и в армейском клубе вам сразу нашлось место.

 – Тренерам ЦСКА я благодарен за приглашение. Здесь мне действительно быстро наш­лось место в основе, а спустя некоторое время я стал игроком сборной, выиграл Кубок УЕФА, две золотые медали чемпиона России.

 – Вы задумывались о том, что же для вас главное в футболе – красивая игра, деньги, благополучие?

 – Не знаю человека, который был бы безразличен к деньгам. И я не исключение. Безусловно, сегодня мое финансовое положение намного лучше, чем несколько лет назад. Однако главным все равно остается игра. Когда мальчишками мы целыми днями гоняли мяч во дворе, то думали не о деньгах, а об очередной победе. И главной наградой было признание взрослых. Такое отношение к футболу сохранилось до сих пор.

 – То, что вы левша, не мешает полнее открыть свои способности?

 – Мешает. Я и сам шучу, что моя правая нога только для ходьбы, и это обедняет игру. По возможности стараюсь чаще бить правой не только на тренировках, но и в матчах.

 – После выигрыша у «Зенита» ЦСКА не забил ни одного мяча в трех матчах. Более того, во Владивостоке, наверное, впервые в истории клуба вы потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4.

 – Не сыпьте соль на рану. Такой позор забудется не скоро. Хотя у проигрыша была и объективная причина. Накануне почти все футболисты играли в своих сборных, и пришлось перелетать с одного края земли на другой. А там нас поджидал полный сил соперник. Неудивительно, что во Владивостоке мы сыграли явно ниже своих возможностей. Увы, усталость, накопившаяся за полгода напряженных игр, дала знать и в следующих матчах с «Томью» и с «Крыльями Советов».

 – ЦСКА, как известно, – армейский клуб. Слышали, что после отечественной войны его называли «командой лейтенантов»?

 – Читал.

 – А вы военнослужащий?

 – В детстве хотел пойти по стопам отца, отслужившего в танковых войсках. Однако когда пришло время призыва в армию, я уже играл в тамбовском «Спартаке», и руководители команды договорились с военкомом об освобождении меня от службы. Правда, в ЦСКА все же принял присягу и сразу стал младшим лейтенантом. Хотя армейскую форму и не надевал. Мне ее просто не выдали.

 – А если бы вы получили офицерскую форму, могли бы приехать в ней на базу или на стадион?

 – Вы что, шутите? Да легионеры со смеха умерли бы. Они всегда бурно радуются любой веселой проделке, а тут вдруг перед ними в непривычной форме появляюсь я…

 – Как вам играется в сборной с новым тренером Хиддинком?

 – При нем обстановка заметно изменилась. Он сторонник прежде всего нестабильного состава. Изменения постоянные. И никто из нас не уверен, что в следующем матче выйдет на поле. Например, год назад Хиддинк назначил Алдонина капитаном команды. Казалось, место в основе Евгению гарантировано надолго. Однако сейчас он в запасе. На мой взгляд, частые перестановки в сборной объясняются в основном поисками оптимального состава, в котором хорошо играет не отдельный футболист, а звено, команда в целом.

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