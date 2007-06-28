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Уимблдонская непруха

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Уимблдонская непруха

 На этой неделе стартовал очередной чемпионат Всеанглийского лаун-теннисного клуба, более известный как Уимблдон. Это самый престижный, самый денежный и в то же время самый невезучий для россиян теннисный турнир… 

Вологодская гетера

 В ЭТОМ году исполнилось 34 года с того дня, когда еще советский теннис упустил самый большой шанс выиграть знаменитый чемпионат. В мужском финале Александр Метревели был нещадно бит чехом Яном Кодешом. Поражение было тем обидней, что в тот год 72 сильнейших теннисиста планеты под каким-то нелепым предлогом бойкотировали чемпионат. С той поры как ни пытались советско-российские теннисисты, но дальше полуфинала не проходили. И только в 2004 г. девушка с русской фамилией, но американским менталитетом Мария Шарапова выиграла Уимблдон.

 Победа неизвестной блондинки с худющими ногами, постоянными прыщами и полным отсутствием намека на бюст над мужеподобной Сереной Уильямс произвела ошеломляющее впечатление на пишущую братию. Именно с того дня началась «шарапомания», благодаря которой сама теннисистка превратилась в общепризнанный мировой секс-символ. Ее окружение сумело заработать только на рекламе около 100 млн. долл., побив тем самым рекорд предыдущей секс-богини Анны Курниковой.

 Говоря о наших красавицах на Уимблдоне, нельзя не упомянуть о так называемых русских секси-драйвершах – группе невероятно сексапильных манекенщиц. Руководство «лаунтинского» клуба многие годы использовало их в качестве (вы только не смейтесь) водительниц «ягуаров» для самых главных звезд чемпионата. Пока за рулем сидели английские девушки, особых проблем не возникало. Однако в начале 90-х организаторы решили экономии ради приглашать начинающих манекенщиц из России, которые были гораздо красивее местных Джейн и Мэри. Да и просили за свои услуги недорого. Сперва все шло неплохо, но потом, когда девушки разобрались, что к чему, они перестали ограничиваться оказанием только транспортных услуг. Все кончилось тем, что итальянская подружка известного «ходока» Карлоса Мойи застукала его на заднем сидении того самого «ягуара» вместе с сексапильной водительницей из Вологды. Обманутая любовница не нашла ничего лучшего, как обратиться с жалобой в оргкомитет. Его санкции были жестоки: мало того что вологжанку выслали из Британии за занятие проституцией, так еще всех ее подруг уволили. И вот уже пять лет звезд развозят на мини-вэнах почтенные дядечки в обычных темных костюмах.

Абрамовича не подпускают

 ПРОСТЫМ россиянам, живущим от зарплаты до зарплаты, будет приятно узнать, что Уимблдон остается едва ли не единственным местом на Британских островах, да и, пожалуй, всей Европы, которое до сих пор не покорилось Роману Абрамовичу и другим российским нуворишам. Казалось бы, наши богатенькие соотечественники скупили чуть ли не треть лондонского мегаполиса, благодаря чему некогда гордая столица великой Британской империи приобрела новое, прямо скажем, малопочетное для нее название – Лондонград.

 Но, несмотря на все их нажитые «честным трудом» миллиарды, Абрамович и Ко так и не смогли добиться одного – стать членами «Всеанглийского лаун-теннисного клуба». Будь их воля, они бы скупили этот турнир на корню, и не один раз! Но вот беда, чтобы стать членом этого самого престижного на Британских островах клуба, нужно провести немало лет в листе ожиданий. А потом еще заручиться согласием со стороны минимум четырех членов клуба и его патрона – кузена королевы герцога Кентского.

 450 членов «Уимблдона» в подавляющем большинстве своем представители древнейших аристократических родов. Потомки людей, прославивших Британию, вроде герцога Веллингтона или адмирала Нельсона. При всей своей непохожести у членов клуба есть одна общая черта – они на дух не переносят нуворишей, и особенно из России. Поэтому все попытки Романа Абрамовича стать членом клуба, а значит, получить возможность постоянно играть на знаменитых кортах, оказались тщетными. Точно так же, как и возможность присутствовать на всех играх в королевской ложе и приводить с собой трех спутников (или спутниц). И наконец, получить шанс войти в высший свет Лондона – ведь член лаун-теннисного клуба автоматически приглашается на все приемы в королевский дворец.

 Что только не делал за эти годы «Красный Роман» для того, чтобы прорваться на Уимблдон. Два года назад, если верить британской прессе, он предложил руководству клуба взамен на свое в нем членство профинансировать строительство раздвижной крыши на Центральном корте. Но спесивые британцы отвергли это предложение, предпочтя строить на свои кровные, а не на «подозрительные» россий­ские деньги.

Пропащая невеста Сафина

 А НА кой ляд дался Абрамовичу Уимблдон? Что, без него нельзя прожить? – могут спросить наши читатели. Конечно, можно! Но дело в том, что с этим турниром у российского олигарха связано два самых приятных воспоминания. Так, в 2003 г. после очередного посещения турнира г-н Абрамович, как уверяют его британские биографы, отправился на собственном вертолете подписывать контракт о покупке клуба «Тоттенхэм». Подлетая к центру мегаполиса, его вертолет вдруг оказался над очень красивым стадионом. «Боже мой, какая красота! – якобы сказал тогда Роман Аркадьевич. – Я хочу его купить!» И таким образом стал владельцем стадиона «Стэмфорд бридж» и клуба «Челси» в придачу. А чуть позже, во время одного из уимблдонских турниров, тогда лучший наш теннисист Марат Сафин, светясь от гордости, представил миллиардеру свою невесту Дашу Жукову, о чем впоследствии не раз пожалел!

 И напоследок, о двух новых достижениях россиян на Уимблдоне. Впервые здесь выступают сразу 25 наших соотечественников и соотечественниц, хотя шансы на победу есть только у Шараповой. Но даже это достижение меркнет перед тремя тысячами (а это пятая часть вместимости Центрального корта) наших богатеньких земляков, приобретших билеты на решающие матчи по цене от 1,5 до 5 тысяч фунтов.

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