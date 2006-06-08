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«Дамы» в законе

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КОНДРАТЬЕВ, Мюнхен ]

«Дамы» в законе

 «– А как у вас с кривой проституции? – с надеждой спросил Корейко.
 – Резко пошла на снижение, – неумолимо отчеканил гид».

 Не пугайтесь, в Германии вам такого диалога услышать не доведется. Совсем наоборот.

 КОГДА организаторы ЧМ-2006 обещают миру турнир невиданных прежде стандартов, им нельзя не верить. Ни об одной мелочи не забывают, все стремятся предусмотреть. Буквально любые потребности гостей форума. К примеру, приспичило вам вдруг перед матчем (после него, во время него) побыть наедине со спутницей (спутником, спутниками). Нет проблем: в окрестностях стадионов установлены во множестве деревянные «случечные», куда, словно в гараж, можно въехать на машине. «Патент» на это изобретение принадлежит властям Дортмунда. Но и другие города с энтузиазмом подхватили эту инициативу.

 В Берлине подошли к проблеме со столичным размахом. Там к услугам гостей – роскошный бордель под названием «Артемис» (Артемида), разбитый прямо по соседст­ву с олимпийским стадионом и рассчитанный на 60 номеров. Как известно, в Древней Греции Артемида почиталась как богиня охоты. Вот и глава борделя уверен, что летом многим оказавшимся в Берлине болельщикам будет нужна охота… В смысле, провести досуг с симпатичными и изобретательными дамами из принадлежащего ему заведения.

 Затевая все эти мероприятия, муниципальные власти заботятся не только о туристах, но и о себе. Они понимают, что если хоть как-то не упорядочить проституцию, прекрасные города могут во время мундиаля превратиться в один сплошной бардак. По прогнозам экспертов, на чемпионат из разных стран мира стекутся не менее 40, а то и 50 тыс. проституток. И не избежать этого никак. Наплыв жриц любви вырастает в серьезную тему для обсуждения.

 Евросоюз отказался предпринимать какие-либо меры по пресечению потока, но ряд неправительственных организаций этим крупно обеспокоены. Ведь дамы, с виду вполне благопристойные, будут тайно передислоцированы в Германию криминальными группировками, чтобы работать в качестве проституток во время Чемпионата мира. Притом, что в самой Германии проституция узаконена и уже порядка 175 тыс. женщин официально работают по данной «специальности», число торгующих своим телом во время мундиаля обещает серьезно возрасти за счет усилий теневых структур. Вербовщики-сутенеры прибегают к маскировке, предлагая девушкам примкнуть к группам болельщиков, обещая бесплатный проезд и проживание.

 С инициативой борьбы с незваными гастролершами выступил, в частности, Совет германских женщин, который печется об имидже немецкого общества. Организация нашла влиятельного союзника в лице бургомистра Берлина Клауса Воверайта. Вместе они развернули широкую кампанию против засилья иностранных дам. На юге, в Мюнхене, к данной экспансии относятся более терпимо. Хотя определенные меры тоже приняли. Они заключаются в развешивании по всем борделям специальных ярких плакатов, напоминающих клиентам заведений о местном законе, обязывающем их использовать презервативы. А то мало ли какую заразу привезут с собой залетные красавицы…

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