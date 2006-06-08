Против советника президента аргументов не нашли

В свое время камерунский футболист Роже Мила достиг мирового признания уже в достаточно зрелом возрасте. Если бы на олимпиадах не существовал возрастной ценз, в дзюдо не было бы равных россиянам. Это доказал командный чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов, который завершился в подмосковном Звенигороде убедительной победой российской команды.

В ДЗЮДО ветеранское движение появилось сравнительно недавно. Первый Чемпионат Европы прошел в 2003 г. в Венгрии, затем старт принял Санкт-Петербург, а в 2005 г. – Лондон, где сборная России праздновала победу. Высокие результаты российских ветеранов на мировой арене способствовали созданию Национального союза ветеранов дзюдо, образованного 28 марта, которому сразу была доверена организация крупного международного турнира – командного ЧЕ-2006 в Звенигороде. Командные турниры ветеранов имеют ряд особенностей. Схватка длится 3 минуты. Сборная, состоящая из 5 человек, должна иметь суммарный возраст участников не менее 200 лет, а общий вес – не более 500 кг. В нынешнем состязании принимали участие команды 12 стран.

Колоритной фигурой на татами смотрелся советник президента России, генерал Асламбек Аслаханов. Он довольно часто выходит на татами в ветеранских соревнованиях и на последнем Чемпио­нате Европы завоевал «золото» в своем весе. Кстати, там он практически совершил олимпийский подвиг Афин Дмитрия Носова, выиграв состязания с серьезной травмой. Оказалось, что Аслаханов травму залечить не успел. Но удержать его от участия в этом Чемпионате Европы не смог никто.

«Несмотря на то, что травма не прошла, бороться очень хотелось, – заявил дзюдоист. – Есть спортсмены-ветераны, которые еще не «наборолись», не могут жить без борьбы. Потренируешься – и начинаешь чувствовать себя человеком, уважаешь себя за то, что ты не мешок с костями».

Глядя на спортивные подвиги уважаемого поклонника дзюдо, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев едва не последовал его примеру. Он возглавляет Федерацию дзюдо России и Национальный союз дзюдо. «Я действительно подумывал о том, не выйти ли мне на татами. Тренируюсь до сих пор довольно упорно, и думаю, составил бы здесь конкуренцию некоторым ветеранам, – сказал Гордеев. – Но все же несколько рановато. Еще надо подучиться».

«Состязания ветеранов – это уникальное социальное явление, которое символизирует здоровье современного общества. Сегодня в Европейском союзе дзюдо активно развивается программа «дзюдо для всех», одним из приоритетных направлений которой является ветеранское дзюдо. Совсем недавно в России был создан Национальный союз ветеранов дзюдо, который будет заниматься не только проведением подобных состязаний, но и намерен взять на себя заботу и поддержку ветеранов спорта, – продолжил Гордеев. – Командный Чемпионат Европы – яркий пример объединения людей, для которых дзюдо – борьба не только с соперником на татами, но и с возрастом, человеческими слабостями, борьба за идеалы спорта. Командные соревнования всегда увлекательны, но когда борются ветераны, состязания приобретают совершенно особую энергетику. Тот факт, что в финал вышли две российские сборные, говорит о больших перспективах развития дзюдо среди ветеранов в нашей стране».

Кубки за третье место были вручены проигравшим в полуфиналах российским командам сборным Литвы и Украины.