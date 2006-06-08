Блаттер осадил Германию

Поначалу отношения Германии как принимающей страны и ФИФА складывались вполне благополучно. По мере же приближения мундиаля стали проскакивать искры. Даже такой хладнокровный и выдержанный чиновник, как президент Международной ассоциации Зепп Блаттер реагирует на некоторые оргмоменты эмоционально. Стремление немцев взять в организационных вопросах столько самостоятельности, сколько им никто не позволял, порой выводило футбольного «императора» из себя. Чего он и не думает скрывать от общественности:

– МНОГО нареканий со стороны ФИФА вызвала система распределения билетов.

– Немцы выбрали мудреную систему, в которой я так и не разобрался. С самого начала эпопеи с билетами я дистанцировал себя от этого процесса, и теперь понимаю, что напрасно. В следующий раз, к турниру 2010 г. в Южной Африке, мы, ФИФА, возьмем это на себя, как было в прошлом.

– А то, что слишком много билетов, выделенных ФИФА, разошлось по VIP-персонам и спонсорам?..

– Минуточку! Около 80 процентов всех билетов, полученных спонсорами, уходят к рядовым болельщикам посредством различных акций. Но спору нет: билетов чересчур мало, если принять во внимание спрос – как в Германии, так и за ее пределами.

– Оргкомитет распорядился соорудить для вас на мюнхенском стадионе специально к матчу открытия отдельное место для сидения на уровне центральной линии.

– Простите, но это, мне кажется, чересчур! Я совершенно спокойно сижу на стуле, предназначенном для меня, и не испытываю нужды ни в каком специальном обхождении!

– Германия, в свою очередь, ворчит на ФИФА за «диктаторские замашки». Слишком много вещей вашей организацией регламентировано. Это касается даже еды и напитков: нем­цам нельзя проносить свое, немецкое пиво, можно только американское – «Будвайзер», поскольку оно является спонсором чемпионата.

– Я не перестаю повторять: это никакой не немецкий мундиаль, это мундиаль ФИФА в Германии, который нам обходится в миллиард швейцарских франков. Так нельзя: с одной стороны, брать много денег – а здешний Футбольный союз получил от нас 250 млн., плюс доля от продажи билетов, – а с другой, забивать на договора, заключенные с партнерами, от которых эти самые деньги и пришли. Почему это, дескать, мы не можем дерябнуть того пивка или закусить вон той шоколадкой. Да потому, что это базовые условия, на которых Германия получила турнир! Раз под ними подписались – будьте добры, выполняйте!

– Что скажете о призывах исключить Иран из числа участ­ников за воинственные высказывания его руководства?

– Лично для меня это немыслимо. Никогда мы не изгоняли федерацию за политику. Я как президент несу ответственность за соблюдение нашего устава. А в нем записано, что ФИФА абсолютно нейтральна – будь то по отношению к политике, религии, экономике и прочим вещам. В этом нейтралитете кроется выгода футбола, его объединяющее начало.