…проигравшим рубили головы

Больше шести десятилетий минуло уже после падения нацизма, а неприятных ассоциаций, связанных с ним, немцам все еще никак не получается избежать. Вот и мундиаля это коснулось.

Тень нацизма все еще витает



БУРГОМИСТР Нюрн­берга Ульрих Малый выступил в канун турнира с предупреждением о том, что любой, кто вздумает вскинуть руку в нацистском приветствии, будет подвергнут аресту. В Германии этот жест запрещен. Предупреждение в первую очередь касается гостей, которые могут об этом не знать. Нюрнберг ожидает приезда 300 тыс. туристов, причем треть из них составят англичане. В то же время Нюрнберг не собирается завешивать на время ЧМ-2006 исторические памятники, имеющие отношение к фашизму. В городе, известном как место, где судили главных нацистских преступников, остались кое-какие достопримечательности Третьего рейха. Например, в парке, что рядом с новым стадионом, нацисты проводили съезды. А каменная трибуна, с которой вещал Гитлер, сохранилась до наших дней. История есть история, считает Ульрих Малый, и даже если она окрашена в негатив, это не повод стирать о ней память.

«Бритскриг» – такой заголовок, обыгрывающий знаменитое немецкое слово «блицкриг» времен Второй мировой, – был набран аршинными буквами в английском таблоиде The Sun. Издание всерьез обеспокоилось некими секретными мини-танками, которые запущены в Германии в серийное производство специально к Чемпионату мира. А что если это «зловещее» чудо техники предназначено для борьбы с хулиганствующими фанатами, в первую очередь британскими? Организаторов чемпионата после ознакомления с этой заметкой разобрал гомерический смех. То, чего так боятся в Туманном Альбионе, – роботы высотой метр двадцать под названием Ofro&Detect – действительно напоминают броневички. Но цели они будут служить совершенно иной: катаясь по стадионам, «обыскивать» чувствительной аппаратурой окрестности для обнаружения оружия массового поражения (атомного, биологического, химического).

Не смогли обойтись без нацистских параллелей и в другой стране, объединенной с Германией духом соперничест­ва, – Голландии. Там пустили в продажу раскрашенные в оранжевый цвет пластиковые каски, копирующие те, что использовались в гитлеровской армии времен Второй мировой войны. Они продаются по цене 4,95 евро за штуку. Предлагаются три разные модели с варьирующимися надписями. На одной написано «Hup Holland Hup» («Вперед, Голландия!»), на другой – «Aanvalluuuh» («В атаку!»). На третьей – слегка искаженное немецкое «Jetzt geht losssss» (тоже «В атаку!»).

«Голландцам в оранжевых париках мы говорим: добро пожаловать! А оранжевым каскам у нас делать нечего!» – заявляет шеф оргкомитета Франц Беккенбауэр.

Кстати, хулиганствующих болельщиков будет обслуживать специальная тюрьма, построенная в Гамбурге на период чемпионата. Она «съела» почти половину городского бюджета по статье «безопасность» (3,5 млн. из 8,5 млн. евро) и рассчитана на одновременное пребывание 150 заключенных сроком не более чем на две недели каждого.



Черный рынок благоденствует



НЕМЦЫ обиделись на Зеппа Блаттера, когда он подверг оргкомитет жесткой критике за слишком запутанную систему продажи билетов. Но президент ФИФА во многом прав. В этом могла убедиться редакция газеты «Бильд», вышедшая через подставное лицо на некоего деятеля черного рынка.

«Мы так и ахнули, когда «жучок» совершенно непринужденно предложил мне, потенциальному покупателю, любое количество билетов на любой матч, – рассказывает сотрудник газеты Хайнц Этцингер, выполнивший роль «приманки». – И даже по любой ценовой категории. Таксу он обозначил такую: номинал билета плюс 100 евро наценки за матчи группового раунда и первых двух этапов плей-офф, 150 евро за полуфиналы, 500 евро за финал и матч открытия.

Откуда такая роскошь? Спекулянт не скрывал, что получил билеты напрямую из «Немецкой футбольной семьи». Так называются билеты общим числом 276 тыс. экземпляров, отпущенных Футбольному союзу. Он, в свою очередь, распределяет их по клубам, городам чемпионата, фан-проектам, администрациям стадионов и так далее.

Например, каждый клуб бундеслиги, на чьем стадионе будут проводиться матчи мундиаля, имеет право минимум на 500 билетов. Те, в чьи руки попал весь этот массив, вольны делать с заветными бумажками все, что вздумается: использовать по прямому назначению, отдать другу, перепродать».



Только без расчлененки!



В СТРАНУ-ХОЗЯЙКУ мундиаля прибыли сразу две сборные Мексики. Одна – та, что будет сражаться на полях за заветный кубок по современному футболу. Другая включает в себя 16 мастеров древней игры под названием «улама», в которую играли жители Мексики еще в середине второго тысячелетия до нашей эры. Она представляла собой синтез футбола, баскетбола и волейбола. Перебрасываясь мячом, игроки в «уламу» целились в установленные на определенной высоте кольца, причем отправить туда мяч надо непременно бедром.

«Традиция тех варварских времен предписывала рубить головы проигравшим. Могу успокоить немцев: до настолько полного воспроизведения древних обычаев мы не дойдем, – говорит лидер «уламистов» Рамиро Мендес. – Просто порадуем ротозеев на улицах техникой обращения с каучуковым колобком. Не более того».