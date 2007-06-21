Когда закончится «коллективное безумие»?

Нынешний чемпионат России наверняка войдет в историю как один из самых богатых на сенсации. Еще не завершился первый круг, а все фавориты получили ощутимые удары по самолюбию. «Аргументы неделi» решили разобраться, что за революция происходит в премьер-лиге.

ПОСЛЕ поражения от «Луча-Энергии» в 12-м туре чемпионата России со счетом 0:4 главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал игру своей команды «коллективным безумием». После 13-го тура под этими словами могли бы подписаться его коллеги из «Спартака» Владимир Федотов и «Локомотива» Анатолий Бышовец. Красно-белые были без особого труда обыграны «Москвой» – 2:0, а железнодорожники попали под дальневосточный каток – 0:3.

В предстоящие выходные «Спартак» встречается с упорным «Сатурном», «Локо» едет в Томск, а ЦСКА – в Самару, которая в этом сезоне уже познала вкус побед над чемпионом – в Кубке России. Поэтому специалисты сходятся во мнении, что эпидемия «коллективного безумия» вполне может продлиться. Во всяком случае, мало кто рискует делать прогнозы.

Фавориты играют плохо – это факт. Но – парадокс – и ЦСКА, и «Локомотив», и «Зенит», удивительно невнятный в этом сезоне, и «Спартак» – в числе первых в турнирной таблице. Подпирает их только «Москва», которая, не побеждая в пяти турах подряд (!), неожиданно оказалась «теневым» лидером чемпионата («горожане» провели на один матч меньше ЦСКА и «Зенита», от которых они отстают на 1 очко).

«Игры нет», – говорит о «Спартаке» его президент Леонид Федун. Эти слова можно отнести и к ЦСКА, и к «Зениту», и к «Локомотиву» (из команд премьер-лиги лишь «Луч» да «Динамо», пожалуй, могут сказать о себе сегодня обратное). Но вот на вопрос, почему ее нет, в каждом клубе наверняка ответят по-разному.

В «Спартаке» – проблемы селекции, спад у группы молодых футболистов, на которых Федотов вынужденно сделал ставку, и отсутствие ярко выраженного лидера, которым еще недавно и по игре, и по статусу считался Егор Титов. Спад этот, скорее всего, временный. Если кто забыл, месяц назад «Спартак» выглядел очень прилично, имея после 10 туров в своем активе 5 побед и 0 поражений. Но руководство клуба не стало ждать, пока Федотов найдет способ спад преодолеть, и, не дожидаясь окончания первого круга («Спартаку» предстоят встречи с «Сатурном» и «Ростовом»), в минувший вторник отправило главного тренера в отставку. Как и ожидалось, его пост занял Станислав Черчесов, работавший в «Спартаке» спортивным директором.

Газзаеву в отличие от Федотова отставка не грозит. И команда у него укомплектована по высшему классу. Но проб­лемы – опять в бразильцах. Даниэль Карвальо травмирован, а его молодой соотечественник Рамон, выступающий на той же позиции в середине поля, до уровня Карвальо пока не дотягивает. Вагнер Лав и Жо в последних матчах явно себя берегли: Вагнер приглашен в национальную команду для участия в чемпионате Южной Америки в Венесуэле, а Жо выступит за бразильскую «молодежку» на первенстве мира в Канаде. Наконец очень не вовремя получил повреждение Дуду, только-только восстановившийся после травмы. Наверняка после возвращения бразильцев ЦСКА обретет преж­ний класс. Вот только сколько еще очков потеряют армейцы?

У «Локомотива» и «Зенита» – проблема взаимоотношений внутри команды. Бышовец слишком долго выяснял отношения с ветеранами «Локо», Дик Адвокат упорно боролся с питерской вольницей, отправляя лидеров команды в дубль. Сегодня, похоже, отношения приходят в норму, значит, наступает время подумать об игре, благо все остальное – деньги и инфраструктура – в обоих клубах на высшем уровне. Да и если сравнить прошлогоднюю и нынешнюю турнирные таблицы после 13 туров, выяснится, что больные «коллективным безумием» потеряли не так много: «Локомотив» отстает от своего графика прошлого сезона на 4 очка, ЦСКА – на 3, «Спартак» – на 2, а «Зенит» и вовсе прибавил – плюс 3. Так что говорить о революции пока что рановато.