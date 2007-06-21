Повенчанный с «Локомотивом»

7 мая в истории российского футбола перевернута очередная страница – разыгран Кубок страны. Почетный приз, дающий право выступать в Кубке УЕФА, в пятый раз за 17 лет чисто российских соревнований завоевал московский «Локомотив». Особенность этой победы железнодорожного клуба в том, что она одержана под руководством нового тренера – Анатолия Бышовца.

В ЕГО богатой футбольной жизни был и более престижный успех – выигрыш Олимпиады-88 в Сеуле. Однако после этого Бышовец практически, если не считать непродолжительной работы в Южной Корее, в «Зените», в «Шахтере», «Томи», на Мадейре, исчез из большого футбола.

И вдруг, в канун 2007 г., Анатолий Бышовец назначен главным тренером «Локомотива», а его шефом – Юрий Семин, с именем которого связаны все достижения команды железнодорожников в российских соревнованиях. Появление двух именитых тренеров в одном клубе породило разговоры о неуживчивости двух «медведей» в одной берлоге.

– Ну и как вы уживаетесь с Семиным? – в лоб начинаю беседу с Анатолием Федоровичем.

– А почему у вас возник этот вопрос? Мы с президентом клуба не соперники, а одноклубники. И решаем одну задачу. Мы как железнодорожные рельсы, которые не пересекаются, а только помогают устойчивости локомотива.

– Когда вас впервые представляли игрокам, сильно волновались?

– В тот момент подумал, что, наверное, с таким же волнением учитель входит в класс новой для него школы. Мне было далеко не безразлично, как встретят меня футболисты. От первого свидания, от того, найдем ли мы сразу взаимопонимание, во многом зависели наши судьбы – и моя работа, и их игра.

Моя «тронная речь» была краткой: «Играть в футбол мечтают многие ребята, но не все становятся профессионалами. Вы же, слава Богу, ими стали. Более того, «повенчаны» с одним из ведущих клубов России. Как, впрочем, теперь и я. Рассчитываю на вашу поддержку и буду очень счастлив, когда вместе с вами добьюсь победы». В мае мы ее одержали.

– Однако она омрачилась тем, что хрустальный Кубок вы не удержали, разбили в раздевалке. И сделал это капитан команды Дмитрий Лоськов.

– Ничего страшного. Гово­рят, посуду бьют к счастью.

– Понятно, что Лоськов разбил Кубок случайно. Тем не менее, злопыхатели увидели в этом чуть ли не умысел. Мол, капитан Лоськов доигрывает в клубе последние дни, поэтому перед уходом решил хлопнуть не дверью, а дорогим Кубком.

– Чушь это. Лоськов уже вошел в историю «Локомотива». И не как футболист, разбивший Кубок, а как капитан команды, который помогал выигрывать этот приз пять раз, одержал не одну победу в чемпионате России. И Дмитрий нам еще нужен. Неслучайно отношение в команде к нему великолепное. Так что прощаться с ним мы не собираемся. Срок его игры в «Локомотиве» прежде всего зависит от него самого, а не от моих симпатий или антипатий.

– Тем не менее повод для разговора о возможном конфликте между вами и капитаном «Локомотива» вы сами дали, когда в ряде матчей не включили его в стартовый состав. И это, если верить людям, приближенным к руководителям клуба, им не понравилось. Дело в том, что недавно Дмитрий женился на молодой женщине, а первой жене оставил все имущество и сбережения, нажитые с ней за долгую совместную жизнь. Теперь же Лоськову приходится зарабатывать новые миллионы чуть ли не с нуля. И вы якобы лишаете его такой возможности.

– Футбольная команда – отнюдь не благотворительное учреждение, и тренер, отвечающий за результат при определении состава, исходит не из материальных потребностей игроков, а из их формы на конкретный матч.

Мое решение играть без Лоськова было продиктовано самой обыкновенной ротацией, желанием дать капитану лишний день отдыха. Как показали последующие встречи, я не ошибся. Отдохнувший капитан вновь был одним из лучших. Так что хочу предупредить, если в будущем Лоськов не выйдет на поле, не ищите в этом повода для его конфликта со мной. В работе я придерживаюсь принципа: хороший пастух снимает с овцы шерсть, а не шкуру. И зачем же мне держать на скамейке запасных Лоськова, если он может принести команде победу?

– Зимой в вашей команде появилось несколько новичков, однако в основе закрепились единицы – Родольфо, Кочиш, Ефимов. Есть ли перспективы у остальных?

– Это еще один пример, как в футболе важно профессиональное отношение к своим обязанностям. Не думаю, что наши селекционеры ошиблись с приглашением всех новобранцев. Просто некоторые футболисты сами не могут пока раскрыть свои способности, в то время как Родольфо, Ефимов, Кочиш своей работой на футбольном поле доказывают, что не боги горшки обжигают. Неслучайно молодой защитник Ефимов попал даже в поле зрения тренера сборной России Хиддинка.

– Приближается время летних дозаявок. Вы намерены покупать новых игроков?

– Без этого не обойтись. Осенью мы стартуем в Кубке УЕФА, и укрепление некоторых позиций нам не помешает. Но покупки будут локальными.

– После вашей победы на Олимпиаде в Сеуле прошло почти 19 лет, и все эти годы вы, по сути, находились на обочине большого футбола. Не похоже ли это на судьбу поэта Бориса Пастернака, который написал, что он, заставивший плакать над красой земли своей, как зверь, попал в загон. Может быть, вы тоже слышали шум погони?

– Ну, это громко сказано. Я же не нобелевский лауреат, а всего лишь футбольный тренер. Что же касается моей долгой невостребованности, то это была не какая-нибудь опала, заговор руководителей клубов против специалиста строптивого, не умеющего есть с чужих рук. Мне, признаю, долго плыть под парусом сеульской победы большой радости не доставляло. Я сравнивал ту победу с красивой розой, у которой помимо ярких лепест­ков есть и острые шипы. Кстати, именно они напоминали мне, что после выигрыша золотых олимпийских медалей не следует торопиться принимать приглашение в первый попавшийся клуб. Чтобы вновь увидеть розы в своих руках, следует выбрать сильную, амбициозную команду. Наконец-то, надеюсь, мне повезло. У «Локомотива» высокие цели и богатые возможности для их достижения.