ФБР под контролем

ПЕРЕИЗБРАННЫЙ минувшей весной на новый срок президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов стал в буквальном смысле «белой вороной» среди нынешних руководителей национальных спортивных федераций. Дело в том, что с некоторых пор в России появилась тенденция назначать на руководящие посты в них либо извест­ных предпринимателей, либо крупных госчиновников, близких к власти.

Например, 27 июня пройдут выборы нового главы Федерации и бокса России (ФБР). Можно не сомневаться, что им станет генерал армии Евгений Муромов, директор Федеральной службы охраны. Генерал Муромов сам в прошлом занимался боксом и пользуется авторитетом как у действующих боксеров, так и у тренерского штаба российской сборной. С его помощью в позапрошлом году в Москве на очень высоком организационном уровне был проведен розыгрыш Кубка мира. Теперь в первую очередь от него ждут урегулирования внешних и внутренних конфликтов, которые в последнее время сопровождали работу одной из самых успешных федераций нашей страны. А также привлечения дополнительного финансирования подготовки олимпий­ской сборной России по боксу и ее резерва.

Приход г-на Муромова на пост главы национальной федерации, по мнению экспертов, будет наиболее логичным решением управленческого кризиса, назревшего в ФБР прошлой весной. Напомним, что в марте Международная федерация бокса (AIBA) отозвала у России право на проведение Чемпионата мира – 2007, который должен был состояться в нашей столице в сентябре. Отказ в проведении мирового первенства последовал из-за того, что у президента AIBA тайваньца У Цзинго и тогдашнего руководителя Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова не сложились личные отношения. В итоге, хотя Хусаинов и ушел в отставку, Чемпионат мира был передан Южной Корее. А когда выяснилось, что у корейской федерации бокса нет средств на его организацию, турнир перенесли в США, сдвинув сроки проведения на октябрь.

Наша справка

В 2000 г. президентом Национальной федерации карате России стал глава МЧС С. Шойгу. Тогда же полпред президента в Совете Федерации А. Котенков возглавил Федерацию парусного спорта. С 2001 г. руководитель Росатома С. Кириенко занимает пост президента Федерации айкидо «Айкикай России». В 2001-м руководить Федерацией художественной гимнастики стал помощник президента России С. Ястржембский. С 2003 г. вице-премьер А. Жуков возглавляет Российскую шахматную федерацию. В 2004 г. министр сельского хозяйства А. Гордеев стал президентом Федерации дзюдо России и Национального союза дзюдо. В этом же году директор ФСБ Н. Патрушев занял пост главы Федерации волейбола России. В 2005 г. спикер Госдумы Б. Грызлов стал председателем попечительского совета Российского футбольного союза. В этом же году посты руководителей заняли: глава аппарата Счетной палаты С. Шахрай – в Национальной федерации бадминтона России; депутат Госдумы Г. Селезнев – в Федерации конного спорта России; член Совета Федерации В. Мутко – в Российском футбольном союзе. В 2006-м депутат Госдумы В. Третьяк возглавил Федерацию хоккея России. Тогда же министр транспорта И. Левитин стал руководителем Федерации настольного тенниса России.