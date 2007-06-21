Подлянка прокурорской гонки

4 июля станет известно, кому из трех городов-кандидатов достанется право принять зимнюю Олимпиаду 2014 года: российскому Сочи, австрийскому Зальцбургу или корейскому Пьюнгчангу. Решение будет принято на сессии Международного олимпий­ского комитета в Гватемале. За 6 дней до этого, 27 июня, в Новосибирском облсуде будет оглашен окончательный приговор по делу четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александ­ра Тихонова. Какая, спрашивается, связь? Посмотрим.

Цели и задачи

РУКОВОДИТЕЛЬ сочинского Заявочного комитета Дмитрий Чернышенко полон оптимизма:

– Перед голосованием мы планируем построить презентацию на контрастах, которые обязательно привлекут к ней внимание. Наше выступление будет развеивать предубеждения, которые существуют в мире относительно нашей страны. Мы покажем новую, динамичную Россию, крупнейшую спортивную державу, открытую и целеустремленную.

Конечно, открытую: о процессе над лучшим биатлонистом ХХ века, первым вице-президентом Международного союза биатлона и президентом Союза биатлонистов России Александром Тихоновым моментально узнают все 111 членов МОК. Между прочим, более половины из них представляют федерации по зимним видам спорта. Многие лично знакомы с живой легендой самого популярного из этих видов на Играх – биатлона.

Разумеется, целеустремленную: прокурор Новосибирской области потребовал для Тихонова 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Представьте корпоративную реакцию ошарашенных функционеров международного олимпийского движения! Будто мало нам по-настоящему объективных проблем Сочи, отмеченных оценочной комиссией МОК, побывавшей там прошлой весной? Основная из них – слишком большой объем работ, которые нужно выполнить в оставшиеся до Белой Олимпиады–2014 сроки. Несмотря на обнадеживающие заявления представителей Правительства РФ Александра Жукова и Германа Грефа, члены МОК могут усмотреть в этом фактор риска. Ведь им не так-то легко поверить, что наших планов громадье реально осуществить за какие-то ближайшие 7 лет.

Кроме того, никто из профессионалов их уровня не забыл о досадном конфликте вокруг компании «Альпина-Сервис», владеющей единственным подъемником в Красной Поляне. Равно как и о трагической гибели на горнолыжном склоне 10-летнего ребенка. И о противоречиях с экологами, хотя они вроде бы уже разрешены…

Заколка Самаранча

ЛИЧНОЕ восприятие членов оценочной комиссии МОК отражено в их докладе. Но не стоит забывать и о личных отношениях между топ-функционерами. Несколько лет назад Тихонова пригласили на прием в Кремль. Среди присутствовавших был и тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч. В тусовке испанец заприметил на лацкане тихоновского пиджака четыре олимпийских значка, которые МОК вручает тем, кто побеждает на Играх. Захотел познакомиться, их представили друг другу. Самаранч поинтересовался, за что у русского эти знаки отличия. Услышал в ответ, что – за четыре выигранные подряд Олимпиады, чего больше никто не добивался! Сеньор Хуан Антонио снял собст­венный оригинальный значок – крохотную золотую булавку – и воткнул его в лацкан Тихонова. Тот попытался было возразить, но Самаранч заявил: «Вы больше меня ее достойны».

На сессии в Гватемале ныне почетный президент Международного олимпийского комитета г-н Самаранч по регламенту не примет участия в голосовании. Однако мнение патриарха по поводу «криминального инцидента» с его давним российским знакомцем будет интересовать всю верхушку МОК. Можно не сомневаться, что человек, некогда сыгравший ключевую роль в предоставлении Москве права на проведение летней Олимпи­а­ды-80, изречет нечто вроде тютчевского «умом Россию не понять»…

Да и у нас в стране многие, особенно в спортивных кругах и среди болельщиков, не понимают, в чем, собственно, заключается «дело Тихонова». Напомним, что в начале 2000 г. УФСБ по Новосибир­ской области предот­вратило покушение на кемеровского губернатора Амана Тулеева. По данным следствия, его заказчиком был Михаил Живило, глава Металлургической инвестиционной компании. В свое время он владел в Кузбассе несколькими крупными предприятиями. При этом МИКОМ обвинялся в причастности к преднамеренным банкротствам, выводу в офшоры миллионов долларов и связи с криминалом.

Именно губернатор Кемеровской области сломал эту криминальную систему фиктивных продаж с одного комбината на другой, соседний. А посредниками выступали принадлежащие МИКОМу фирмы, с помощью которых миллионы «зеленых» вымывались в офшорные зоны. Как считает следствие, помощь Живило в поисках конкретных исполнителей якобы оказали братья Виктор и Александр Тихоновы.

В августе 2002 г. Новосибирский областной суд признал младшего из братьев – Виктора Тихонова – виновным в том, что он по заданию хозяина МИКОМа подыскал и нанял для устранения Тулеева двух криминальных авторитетов из Новосибирска. И передал им 179 тыс. долл. в качестве предоплаты. Суд приговорил Виктора Тихонова к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас Тихонов-младший уже на свободе. Как полагают люди знающие, еще по ходу следствия он пытался ухватиться за соломинку, «пристегнув» к себе и старшего брата. Видимо, в расчете на авторитет и популярность великого спортсмена.

Доказательная база в отношении Михаила Живило давно собрана. Но владелец МИКОМа сбежал во Францию, и добиться его экстрадиции никак не удается. Зато Александра Тихонова задержали. Несколько месяцев он провел в следственном изоляторе Новосибирска, где серьезно подорвал свое здоровье. Под подписку о невыезде его выпустили, и некоторое время он восстанавливался под наблюдением мест­ных врачей. Позднее, получив разрешение (!), уехал лечиться в Москву, а оттуда – в Австрию.

Индульгенция губернатора

ЗА РУБЕЖОМ президент Союза биатлонистов России не скрывался ни от кого из соотечественников. Руководители национального олимпийского комитета встречались с ним. Тренеры и спортсмены из биатлонной сборной находились с главой своей федерации в постоянном контакте. Охотно общался Александр Тихонов и с российскими журналистами. Отвечая на их вопрос во время Олимпиады-2006 в Турине о возможности своего возвращения в Россию, «бывший лучший, но опальный стрелок» давал понять, что его дело сдвинулось с мертвой точки. Подразумевалось, что Александр Иванович получил некие устные гарантии своей неприкосновенности в случае приезда домой.

А дома в его почти шестилетнее отсутствие много чего произошло. Рухнул личный хлебопекарный бизнес, успешно начатый в середине 90-х. В 2004-м в Новосибирске умер его отец.

В феврале 2005-го трагически погиб младший сын. Тихонов вернулся, получив официальную телеграмму из Кемерова. Он не скрывал ее содержание от прессы. Вот оно: «Правительственная. Тихонову. Уважаемый Александр Иванович! Знаю вас, как известную в спорте России и мира личность, многократного чемпиона страны и планеты. Всегда гордился вашими достижениями. Никогда не держал на вас зла и не держу. Неоднократно сообщал об этом через СМИ. Желаю успехов, здоровья. Губернатор Кемеровской области Тулеев».

Публикуя этот материал, «Аргументы неделi» никоим образом не хотят повлиять на судейский вердикт г-ну Тихонову. Для этого у него есть адвокат, который считает, что все выводы, изложенные в обвинительном заключении, основаны на домыслах. И дело следовало бы прекратить еще в ходе предварительного следствия – за отсутствием состава преступления. Нет, «АН» имели в виду другое. Александр Тихонов выиграл четыре олимпийские эстафетных гонки, принеся славу себе и своей стране на веки вечные. Гонка же с участием Тихонова и прокуроров в канун решающей для Сочи-2014 июльской сессии МОК, не исключено, принесет России разочарование и бесславие. Ну неужели нельзя было отодвинуть старт и финиш нашего «самого справедливого суда в мире» на каких-нибудь пару недель вперед?