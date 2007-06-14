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Горшки бьются – жди удач?

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Горшки бьются – жди удач?
А где же новая прическа, Таня?

 В минувшую субботу в подмосковном Жуковском прошел международный легкоатлетический Мемориал братьев Знаменских. В женском турнире по прыжкам в длину впервые за последние два года встретились все три призера Олимпиады-2004 – Татьяна Лебедева, Ирина Симагина и Татьяна Котова. Победу, как и в олимпийских Афинах, одержала любимица публики волгоградка Лебедева – 6 м 84 см.

 – ТАТЬЯНА, ваш первый старт в нынешнем сезоне не вышел комом, однако результат…

 – Понятно, что он оставляет желать лучшего, но ведь всем нам очень мешал встречный ветер. На местном стадионе «Метеор» в какой-то момент он задул с такой силой, что даже снес горшки с цветами, установленные на пьедестале почета!

 – То есть, если бы яма в секторе для прыжков была расположена иначе, и результаты оказались бы значительно выше?

 – Уверена, что в этом случае каждой из нас удалось бы преодолеть отметку в 7 метров. Впрочем, по-любому зрители наверняка получили удовольствие от борьбы. А по ходу сезона всем лидерам предстоит встретиться еще не раз, так что далекие прыжки обязательно придут.

 – Желательно показать их в финале Чемпионата мира в Осаке, не так ли? А до него еще больше двух месяцев.

 – Да, именно поэтому я очень далека от пика формы. Пока еще даже не решила, буду ли на мировом первен­стве выступать в двух видах – прыжках в длину и тройном. Ведь в длину прыгать меня, так сказать, жизнь подтолкнула. А для души я очень люблю тройной прыжок, где владею рекордом мира.

 – Когда порадуете болельщиков, которых вы уже к этому приучили, новой экстравагантной прической?

 – Я привыкла все делать спонтанно. Когда меня спрашивают об очередной прическе, особенно журналисты, я что-то отвечаю, а про себя думаю: так я вам и рассказала. А потом раз – и пожалуйста, когда никто и не ожидает. Даже я сама!

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