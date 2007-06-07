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«Российский чемпионат»

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

«Российский чемпионат»
Чемпионка 2004 г. Анастасия Мыскина в 2007-м, не восстановившись после травмы, выбыла из турнира

   За проходящим в эти дни Открытым первенством Франции по теннису в последние годы закрепилось прозвище самого российского из всех чемпионатов. Ведь после того как в 1995 г. здесь победил Евгений Кафельников, девять лет спустя его успех повторила еще и Анастасия Мыскина. Но мало кто из болельщиков знает, что двумя этими фамилиями российский вклад в историю «Ролан Гаррос» далеко не исчерпывается…

Чего не увидел Путин

   ДВА года назад в местном музее теннисной славы «Теннисеум», построенном на месте старого туалета, под впечатлением от блестящей игры наших девушек Насти Мыскиной и Лены Дементьевой была открыта выставка «Русские на «Ролан Гаррос». Говорят, ее специально подготовили к очередному визиту Владимира Путина в Париж. Но из-за нехватки времени – все-таки окраина мегаполиса – российский президент здесь так и не появился. Маленькая выставка просуществовала три месяца, за это время ее посетили более 2 тыс. туристов, в том числе и автор этих строк. А потом на территории комплекса оказался тогдашний министр внутренних дел и по совместительству самый большой русофоб в правящей элите Франции Николя Саркози.

   Увидев выставку про столь нелюбимых им с детства русских, Саркози возмутился: «Почему французский музей должен рекламировать народ с чуждой нам культурой, с которым мы не раз воевали?» После такого заявления уже через несколько дней экспозиция была закрыта и помещена в далекие запасники. А вспоминать о вкладе наших соотечественников в развитие французского тенниса и самого красивого теннисного стадиона на планете стало сначала неактуально, а теперь и опасно. А жаль, потому что вспомнить было что!

   Когда на купленном за бесценок у потомка Бурбонов пустыре в 1928 г. был построен самый современный по тем временам теннисный стадион, сразу встал вопрос: как его назвать? Мнения членов парижского клуба любителей тенниса разделились поровну: одна половина ратовала за легендарного Рене Лакосту. Другая – за не менее известную Сюзан Ленглен. И тогда слово попросил единственный не француз в правлении – бывший поручик Преображенского полка и победитель последнего чемпионата среди лейб-гвардейцев в Красном Селе в июне 1914 г. Алексей Артамонов. Он предложил компромиссную фигуру – летчика Ролана Гарроса. Тот за два месяца до выстрелов в Сараево записался в клуб, но выучиться играть в теннис так и не успел, героически погибнув на войне. Идея бывшего поручика понравилась его коллегам, и с легкой руки россиянина Открытое первенство Франции получило второе название «Ролан Гаррос». Но этим русский вклад в создание теннисного комплекса не ограничился.

Русские отвага и смекалка

   ВРЕМЯ было тогда суровое, а для «Ролан Гаррос» суровое вдвойне, поскольку напротив стадиона располагался Булон­ский лес – любимое место для митингов коммунистов, троцкистов, анархистов и прочих леваков. Для пламенных революционеров тех лет стадион для спорта богатых №1 – тенниса сразу стал бельмом на глазу. И не раз и не два после своих собраний разгоряченная толпа отправлялась через дорогу бить буржуев, а заодно и стадионные помещения.

   В этих условиях хозяевам комплекса пришлось нанять полсотни частных охранников – бывших офицеров лейб-гвардии и Добровольческой армии. Русские «Мишели» (по иронии судьбы, большая часть из охранников звались Михаилами) вскоре стали одной из достопримечательностей «Ролан Гаррос» 30-х гг. прош­лого века. Больше всего парижан потрясало то, что «русские медведи» говорили по-французски правильнее и чище, чем сами носители языка. И совершенно не пили на работе, отказываясь от регулярно подносимых публикой бокалов с вином или шампанским. Как утверждают историки, последний русский охранник – некий Андрей Чернавкин – проработал на «Ролан Гаррос» до 1943 г., пока не был арестован гестапо за связь с партизанами – маки и сгинул в концлагере.

   То, что организаторы чемпионата вычеркнули из истории «Ролан Гаррос» повествование о «Мишелях», с трудом, но все же можно понять. Такова уж доля секьюрити, о них вспоминают только во время работы. Но почему ни в «Теннисеуме», ни на территории комплекса нет ни одного упоминания об инженере-химике Алексе Степанове, сыне русских иммигрантов, вот это удивительно. Ведь в 1961 г. французский гражданин Степанов фактически спас от краха Открытое первенство Франции, после того как диктатор соседней Испании Франко ввел эмбарго на поставку красного песка из пиренейских карьеров! Именно такой песок составлял основу знаменитого грунтового покрытия «Ролан Гаррос».

   Талантливый химик Степанов разработал новую формулу грунта, взяв за его основу обычный кирпич со строек. Благодаря этой истинно российской выдумке оргкомитет турнира в последующие годы сэкономил около 100 млн. долларов. Из этой суммы Степанову досталось в качестве премии за его изобретение лишь 2 тыс. «зеленых». Но Алексу хотя бы заплатили, а вот с потомком русских во втором поколении Николя Стогоффым, работавшим в конце 1960-х гг. инженером на «Ролан Гаррос», вообще обошлись по-хамски. Когда в 1969 г. он представил руководству свой план по реконструкции комплекса, который предусматривал увод большей части стадионной инфраструктуры под землю, его немедленно уволили под предлогом «невыполнения служебных обязанностей». А спустя всего десять лет план Стогоффа лег в основу реконструкции «Ролан Гаррос», авторы которой были удостоены высшей награды Франции – ордена Почетного Легиона…

Плач Наташи и петля Чеснокова

 ВПРОЧЕМ, память французов не всегда была такой дырявой во всем, что касалось россиян. Некоторые места «Ролан Гаррос» до сих пор хранят русские имена. Например, помещение под номером 1-6 в главном стадионном офисе, где выплачиваются гонорары теннисистам и осуществляется перевод их денег в офшоры. Вот уже многие годы оно зовется «комнатой плачущей Наташи». А все потому, что лет двадцать назад совет­ская теннисистка по имени Наташа (есть подозрение, что это была Наташа Зверева – первая финалистка «Ролан Гаррос» в истории отечественного тенниса) попросила выписать ей чек на все 200 тыс. долларов. Но по неизвестной причине порвала и выбросила в мусорный ящик. После чего бедняжке (помните, как тогда у нас было строго с валютой) не оставалось ничего другого, как пойти в комнату 1-6 и со слезами на глазах умолять финансистов «Ролан Гаррос» выписать дубликат чека. Судя по названию комнаты, плакать ей в тот день пришлось очень долго!

 И все же «Ролан Гаррос» всегда дарит его участникам больше поводов для радости, чем  для печали. Ведь чемпионат проходит в конце весны в самом романтическом месте на Земле – Париже, где воздух буквально пропитан любовью. Не случайно, что именно здесь обычно начинаются все любовные истории в современном теннисе. А знаете, как называется идеальное романтическое свидание на теннисный лад? «Петля Анд­рея Чеснокова»! Когда-то, если верить молве, Андрей, тогда еще начинающий профессионал, привез свою любимую девушку Аллу в Париж. И решил сделать ей предложение. В тот день после очередной тренировки теннисист повел свою любимую в соседнюю со стадионом оранжерею, где подарил ей чудный букет из тропических лилий. Затем они отправились на канал Сен-Мартен, где в полной темноте россиянин попросил у девушки ее руки.

 

 Так или иначе, но с тех пор поход в оранжерею с неизменным путешествием по темному даже в самый светлый день каналу стали неотъемлемой частью всех теннисных свиданий. Именно здесь четыре года назад наш соотечественник Алекс Богомолов попросил руки у главного секс-символа американского тенниса Эшли Харкльроуд, и та ответила ему согласием. Их неожиданная свадьба поставила крест на планах знаменитой продюсерской конторы «Ай-Эм-Джи» по раскрутке Эшли в качестве нового секс-символа женского тенниса. Нет худа без добра: американцы обратили свои взоры на Марию Шарапову. Недаром после этого в среде менеджеров конторы появилась поговорка «Во всем виноваты Сен-Мартен и Алекс Богомолов».

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