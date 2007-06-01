Третьяк наказал Третьяка

Последнюю точку в нынешнем хоккейном сезоне поставил состоявшийся в конце прошлой недели Совет президентов клубов. Его предложения утвердил во вторник Исполком ФХР.

ТАК, в суперлиге образца 2007/08 выступят не 18, как прежде, а 20 команд, включая «Амур», «Трактор» и «Ладу». И тольяттинцам, и челябинцам дан год на строительство новых ледовых дворцов на 5,5 тыс. мест. «Ладу» и «Трактор» исключить из суперлиги могут точно так же, как исключили московские «Крылья Советов». Ситуацию с «Крылышками» прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

– Наши клубы единогласно решили не идти ни на какие уступки этой команде из-за того, что она в течение прошлого сезона допустила немало грубых нарушений. Это и невыплата денег, и игра, по сути, вторым составом…

Недавно назначенный директором «Крыльев» Александр Третьяк, скрепя серд­це, согласился с таким решением:

– Нынешний президент клуба Ралиф Сафин сделал все, чтобы развалить «Крылышки», – заявил представитель их новых хозяев. – Год назад Сафин предоставил ФХР, как выяснилось позднее, липовые финансовые гарантии. На данный момент есть новые учредители, которые готовы вложить деньги и построить два новых катка. Постараемся как можно скорее вернуться в суперлигу.

Далее о регламенте. В чемпионате российской суперлиги в следующем сезоне по итогам трехкругового турнира будут определены 16 лучших команд. Они-то и сыграют в плей-офф. Клуб, занявший последнее место, покинет суперлигу. Его место займет победитель высшей лиги. Лимит легионеров увеличен до четырех человек, включая игроков из ближнего зарубежья с российскими паспортами. Иностранцы-вратари через год не смогут выступать в чемпионате России. Наконец, в матчах теперь не будет ничьих. За чистую победу станут начисляться 3 очка, в овертайме и по буллитам – 2. За поражение в овертайме и по буллитам – 1 очко.