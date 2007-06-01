Прокуроры и футбольные воры

В течение всего прошлого сезона «Аргументы неделi» наряду с некоторыми другими СМИ регулярно сообщали о вопиющих проявлениях коррупции в российском футболе. «Странных» матчах, подкупе судей, их запугивании… И вот свершилось! На днях РФС совместно с Генеральной прокуратурой РФ объявили о создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы по борьбе с противоправными действиями в футбольной среде.

ВОЗГЛАВИЛ рабочую группу заместитель начальника управления Генпрокуратуры Александр Ярцев. А в ее состав вошли также представители МВД и сотрудник по безопасности РФС Николай Сорокин. Генеральная прокуратура официально довела до сведения общественности, что, по ее данным, в отечественном футболе «имеют место факты применения угроз и насильственных действий в отношении игроков, тренеров и арбитров. А также распространения теневого футбольного бизнеса, подкупа игроков и судей. Существуют свидетельства неправомерных действий агентов, нарушений в деятельности букмекерских фирм и тотализаторов. Осуществляется отмывание денежных средств через футбольные клубы».

Как прокомментировал для «АН» президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, РФС – общественная организация, поэтому не может кого-то арестовать или посадить в тюрьму. Однако это могут сделать силовые структуры, с которыми у футбольного союза уже имеется успешный опыт сотрудничества. Например, в нашумевшем «деле судьи Валентина Иванова». Человек, угрожавший ему по телефону перед матчем «Локомотив» – «Спартак» в позапрошлом году, был обнаружен и предстал перед судом.

Или совсем недавний дичайший случай. 18 мая в подмосковной Лобне после кубкового матча 1/64 финала между командами «Лобня-Алла» и «Луховцы» были жестоко избиты судьи этой встречи. Напавшие на них преступники уже арестованы правоохранительными органами. Так что полномочия у межведомст­венной рабочей группы, как видно, самые серьезные…

В то же время Виталий Мутко выразил особую надежду, что к борьбе с коррупцией приложат реальные усилия и сами футбольные клубы. По мнению президента РФС, они должны понять, что несут ответственность за атмосферу чистой игры. Речь не только о «договорняках» и давлении на судей. Пора говорить о прозрачности клубных бюджетов, подобно тому, как это сделал ЦСКА. А то, по словам г-на Мутко, деньги, выделенные на футбол во Владикавказе, так и не доходили до «Алании». А у воронежского «Факела» еще не так давно было аж три юридических лица!