//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Пять вещей, которые удивили Валерия Непомнящего

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, sportbox.ru – специально для газеты «Аргументы неделi» ]

Пять вещей, которые удивили Валерия Непомнящего
Пес Непомнящего – дисциплинированный болельщик. На поле, как жучка в матче ЦСКА – «Спартак», не

 Российский тренер Валерий Непомнящий сделал себе имя еще в 1990-м. Сборная Камеруна дошла под его руководством до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Сегодня, как ни странно, он впервые внимательно следит за чемпионатом России. Свежее и непредвзятое мнение независимого эксперта о нашем футболе любопытно вдвойне.

Премьер-лига – это не только ЦСКА и «Локомотив»

 – УДИВИТЕЛЬНО слышать, что вы открываете для себя чемпионат России.

 – Ничего удивительного, я больше работал за границей (со сборными и клубными командами Камеруна, Турции, Китая, Японии, Кореи, Узбекистана. – Прим. К.К.). Матчи российского первенства удавалось смотреть урывками. Так что внимательно слежу лишь первый сезон.

 – Что неожиданного для себя обнаружили?

 – Во-первых, предполагал, что более заметны будут фавориты – ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак». А выяснилось, что в премьер-лиге есть еще несколько команд, которые вполне могут их потеснить. Вялый старт «Локомотива» вполне объясним приходом нового тренера Анатолия Бышовца. А также сменой руководства – чтобы притереться, нужно время. Остальные фавориты выглядят пока слабее, чем можно было бы судить по их составам. Во-вторых, удивил неудачный старт «Рубина» и «Луча-Энергии». С главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым у меня достаточно тесные отношения, поэтому знаю довольно точно, на что способна его команда. Пока она далека от своего уровня.

 «Луч» – «домашний» клуб, знаю, что на своем поле раньше почти не проигрывал. К тому же сохранил прошлогодний состав. Поэтому странно, что владивостокцы оказались в числе аутсайдеров. В-третьих, неожиданностью стало выступление весной «Крыльев Советов». На мой взгляд, высокое место самарцев – целиком заслуга главного тренера Сергея Оборина. У каждой команды есть потенциал, вопрос только в его реализации. Так вот, у Оборина реализация – сто процентов.

 В-четвертых, удивило несоответствие между богатством клубов, их многомиллионными бюджетами и плохим качеством полей. Мои команды на таких не играли ни в Китае, ни в Корее, ни в Японии, ни в Узбекистане. Хотя я не сторонник искусственных полей, право, лучше играть на синтетике. Во всяком случае, техничным командам. В-пятых, неожиданность со знаком плюс – огромный интерес к футболу со стороны СМИ и публики – на хорошие матчи народ ходит. Вдобавок телеканалы начали всерьез бороться за право показывать национальный чемпионат, это идет ему только на пользу.

«Правильный» лимит

 – А то, что так ругают судей, не удивило?

 – Убежден, российские судьи ни в чем не уступают ино­странным коллегам и даже во многом их превосходят. Скандалы же связаны с большими деньгами, которые хозяева клубов вкладывают в футбол, и, как следствие, с давлением на тренеров и руководителей, которые обязаны давать результат. По­этому судьям не прощают даже малейших ошибок. На мой взгляд, всем будет лучше, если правоту рефери принять как данность. И тогда не надо будет никого наказывать. Сейчас же судей «задушили». Даже опытные и авторитетные арбитры боятся допустить ошибку.

 – Во многих командах «неожиданно» появились сильные молодые игроки, хотя еще недавно говорили, что таланты в России если не перевелись, то стали редкостью.

 – Это – эффект ужесточения лимита на легионеров. Идет борьба интересов. Хозяевам клубов ведь неважно, кто будет забивать голы – свои или иностранцы. Но надо учитывать интересы и тех, кто вкладывает деньги в футбол. Пусть возникнет ситуация, когда руководители клубов будут заинтересованы и в том, чтобы искать свои таланты, и в том, чтобы покупать сильных легионеров. Это лишь ускорит развитие нашего футбола.

 – А кто конкретно из молодых вам понравился больше других?

 – Пожалуй, Дмитрий Торбинский (полузащитник московского «Спартака»). Игрок без слабых мест, хотя и с непростым характером. Нравятся Юрий Жирков (полузащитник ЦСКА), но он уже состоявшийся игрок, несмотря на молодость, Владимир Быстров (полузащитник «Спартака»), Роман Шишкин (защитник «Спартака»)... Думаю, есть еще молодые футболисты, которые заявят о себе в этом сезоне. Мне, чтобы их разглядеть, нужно время. Это только Константин Иванович Бесков мог за 15 минут понять, кто на что способен!

Хиддинк, конечно, не Бесков…

 – Почему в нашем чемпионате так мало забивают?

 – Издержки начала сезона. В первых матчах на плохих полях все старались играть предельно аккуратно. Главной задачей было – не пропустить. А чтобы забить в таких условиях, нашим нападающим не хватает мастерства. Но подросла трава, и форвардам стало проще играть. Кроме того, жара приводит к потере внимания у защитников. В последнем 11-м туре результативность подтянулась.

 – В верхней части таблицы чемпионата России команды идут плотной группой. Это середняки подтянулись или лидеры сдали?

 – Скорее второе. Не уверен, что в конце сезона «Крылья Советов», сегодня вторые, будут стоять столь же высоко. Рано или поздно фавориты уйдут в отрыв.

 – Какое впечатление производит на вас игра футболистов сборной России?

 – Специально за ними не следил, но выбор Гуса Хиддинка меня иногда смущает. Надо крепко подумать, прежде чем пригласить в команду футболиста, не имеющего игровой практики, как, например, спартаковца Алексея Ребко. Но, возможно, Хиддинк лучше видит таланты и знает больше.

 – Какой матч из первой трети чемпионата произвел на вас наибольшее впечатление?

 – Пожалуй, ЦСКА – «Спартак» (1:1). И по накалу, и по качеству игры. Команды провели два очень разных тайма. ЦСКА – «Зенит» (2:0) тоже неплохая встреча, но здесь на первом плане были армейцы.

 – «Спартак», чья молодежь вам так понравилась, в последнем туре крупно уступил «Химкам» (0:3). Что скажете об этом матче?

 – «Спартаку» он пойдет только на пользу. Поражения многому учат, особенно молодых. И лучше один раз проиграть со счетом 0:3, чем три раза по 0:1!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Политика

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Госбюро расследований Украины завело дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Новости партнеров

//Общество

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Эксперты Министерства просвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Публикация фото в купальнике не запрещена.

//В мире

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

//Новости СМИ2

//Общество

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, вечером временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники.

//В мире

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

//Шоу-бизнес

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы.

//Авиа, ж/д транспорт

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

//Общество

Росстат информирует о росте бедности в России

Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. Этот показатель в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

//Культура

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!"

//Новости партнеров

//В мире

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

//Экономика

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек.

//Говорят, что...

Россияне переходят на разливное пиво

Россияне переходят на разливное пиво

Пиво в нашей стране становится всё популярнее – рост продаж пенного напитка не останавливается. Несмотря на высокую планку прошлого года, которую аналитики связывают с проведением чемпионата мира по футболу, в1-м полугодии 2019 г. объём производства пива и пивных напитков вырос ещё на 1%.

//Говорят, что...

Бразилия горит, как Сибирь

Бразилия горит, как Сибирь

С начала года в дождевых лесах Амазонии зафиксировано рекордное количество пожаров. Причём к такому плачевному результату привели действия бразильских чиновников, которые чуть ли не копируют своих российских коллег.

//Говорят, что...

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Новый президент Незалежной Володимир Зеленський в своей речи, посвящённой 28-й годовщине независимости Украины, неожиданно заявил, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли крепость Дюнкерк». Речь о событиях XVII века, когда Франция во время Тридцатилетней войны отбила этот город у Испании.

//Говорят, что...

«Красная» путина показала новый рекорд

«Красная» путина показала новый рекорд

На Дальнем Востоке завершается лососёвая путина. Добыто уже более 400 тыс. тонн красной рыбы, что почти на 49% больше результата прошлого нечётного, 2017 года. Такого результата удалось достичь в основном благодаря рекордным уловам на Камчатке. Там уже поймано 361, 4 тыс. т лососёвых

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры