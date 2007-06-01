Пять вещей, которые удивили Валерия Непомнящего

Российский тренер Валерий Непомнящий сделал себе имя еще в 1990-м. Сборная Камеруна дошла под его руководством до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Сегодня, как ни странно, он впервые внимательно следит за чемпионатом России. Свежее и непредвзятое мнение независимого эксперта о нашем футболе любопытно вдвойне.

Премьер-лига – это не только ЦСКА и «Локомотив»



– УДИВИТЕЛЬНО слышать, что вы открываете для себя чемпионат России.

– Ничего удивительного, я больше работал за границей (со сборными и клубными командами Камеруна, Турции, Китая, Японии, Кореи, Узбекистана. – Прим. К.К.). Матчи российского первенства удавалось смотреть урывками. Так что внимательно слежу лишь первый сезон.

– Что неожиданного для себя обнаружили?

– Во-первых, предполагал, что более заметны будут фавориты – ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак». А выяснилось, что в премьер-лиге есть еще несколько команд, которые вполне могут их потеснить. Вялый старт «Локомотива» вполне объясним приходом нового тренера Анатолия Бышовца. А также сменой руководства – чтобы притереться, нужно время. Остальные фавориты выглядят пока слабее, чем можно было бы судить по их составам. Во-вторых, удивил неудачный старт «Рубина» и «Луча-Энергии». С главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым у меня достаточно тесные отношения, поэтому знаю довольно точно, на что способна его команда. Пока она далека от своего уровня.

«Луч» – «домашний» клуб, знаю, что на своем поле раньше почти не проигрывал. К тому же сохранил прошлогодний состав. Поэтому странно, что владивостокцы оказались в числе аутсайдеров. В-третьих, неожиданностью стало выступление весной «Крыльев Советов». На мой взгляд, высокое место самарцев – целиком заслуга главного тренера Сергея Оборина. У каждой команды есть потенциал, вопрос только в его реализации. Так вот, у Оборина реализация – сто процентов.

В-четвертых, удивило несоответствие между богатством клубов, их многомиллионными бюджетами и плохим качеством полей. Мои команды на таких не играли ни в Китае, ни в Корее, ни в Японии, ни в Узбекистане. Хотя я не сторонник искусственных полей, право, лучше играть на синтетике. Во всяком случае, техничным командам. В-пятых, неожиданность со знаком плюс – огромный интерес к футболу со стороны СМИ и публики – на хорошие матчи народ ходит. Вдобавок телеканалы начали всерьез бороться за право показывать национальный чемпионат, это идет ему только на пользу.



«Правильный» лимит



– А то, что так ругают судей, не удивило?

– Убежден, российские судьи ни в чем не уступают ино­странным коллегам и даже во многом их превосходят. Скандалы же связаны с большими деньгами, которые хозяева клубов вкладывают в футбол, и, как следствие, с давлением на тренеров и руководителей, которые обязаны давать результат. По­этому судьям не прощают даже малейших ошибок. На мой взгляд, всем будет лучше, если правоту рефери принять как данность. И тогда не надо будет никого наказывать. Сейчас же судей «задушили». Даже опытные и авторитетные арбитры боятся допустить ошибку.

– Во многих командах «неожиданно» появились сильные молодые игроки, хотя еще недавно говорили, что таланты в России если не перевелись, то стали редкостью.

– Это – эффект ужесточения лимита на легионеров. Идет борьба интересов. Хозяевам клубов ведь неважно, кто будет забивать голы – свои или иностранцы. Но надо учитывать интересы и тех, кто вкладывает деньги в футбол. Пусть возникнет ситуация, когда руководители клубов будут заинтересованы и в том, чтобы искать свои таланты, и в том, чтобы покупать сильных легионеров. Это лишь ускорит развитие нашего футбола.

– А кто конкретно из молодых вам понравился больше других?

– Пожалуй, Дмитрий Торбинский (полузащитник московского «Спартака»). Игрок без слабых мест, хотя и с непростым характером. Нравятся Юрий Жирков (полузащитник ЦСКА), но он уже состоявшийся игрок, несмотря на молодость, Владимир Быстров (полузащитник «Спартака»), Роман Шишкин (защитник «Спартака»)... Думаю, есть еще молодые футболисты, которые заявят о себе в этом сезоне. Мне, чтобы их разглядеть, нужно время. Это только Константин Иванович Бесков мог за 15 минут понять, кто на что способен!



Хиддинк, конечно, не Бесков…



– Почему в нашем чемпионате так мало забивают?

– Издержки начала сезона. В первых матчах на плохих полях все старались играть предельно аккуратно. Главной задачей было – не пропустить. А чтобы забить в таких условиях, нашим нападающим не хватает мастерства. Но подросла трава, и форвардам стало проще играть. Кроме того, жара приводит к потере внимания у защитников. В последнем 11-м туре результативность подтянулась.

– В верхней части таблицы чемпионата России команды идут плотной группой. Это середняки подтянулись или лидеры сдали?

– Скорее второе. Не уверен, что в конце сезона «Крылья Советов», сегодня вторые, будут стоять столь же высоко. Рано или поздно фавориты уйдут в отрыв.

– Какое впечатление производит на вас игра футболистов сборной России?

– Специально за ними не следил, но выбор Гуса Хиддинка меня иногда смущает. Надо крепко подумать, прежде чем пригласить в команду футболиста, не имеющего игровой практики, как, например, спартаковца Алексея Ребко. Но, возможно, Хиддинк лучше видит таланты и знает больше.

– Какой матч из первой трети чемпионата произвел на вас наибольшее впечатление?

– Пожалуй, ЦСКА – «Спартак» (1:1). И по накалу, и по качеству игры. Команды провели два очень разных тайма. ЦСКА – «Зенит» (2:0) тоже неплохая встреча, но здесь на первом плане были армейцы.

– «Спартак», чья молодежь вам так понравилась, в последнем туре крупно уступил «Химкам» (0:3). Что скажете об этом матче?

– «Спартаку» он пойдет только на пользу. Поражения многому учат, особенно молодых. И лучше один раз проиграть со счетом 0:3, чем три раза по 0:1!