Все гранды в гости к нам

С 3 по 5 августа в Моск­ве впервые пройдет Международный футбольный турнир – «Кубок РЖД». Бюджет приуроченного ко Дню железнодорожника соревнования составит 8 млн. евро.

Российские болельщики получат уникальную возможность увидеть живьем игру знаменитых клубов и лучших футболистов мира. Помимо хозяев – столичного «Локомотива» – в розыгрыше «Кубка РЖД» примут участие мадридский «Реал» и голландский ПСВ. Четвертой командой, скорее всего, станет «Милан». Свое согласие итальянцы должны подтвердить после финала Лиги чемпионов. В случае отказа «Милана» его заменит либо «Лацио», либо один из аргентинских клубов – «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс». Причем в контрактах с каждой из команд специально оговорено, что они обязуются выставить самый боевой состав.

По регламенту турнира сначала состоятся полуфинальные матчи, победители которых встретятся в финале. А неудачники поспорят за третье место. Если основное время закончится вничью, последует серия пенальти. Обслуживать «Кубок РЖД» будут две судейские бригады – российская и европейская. Последнюю возглавит один из лучших арбитров мира – словак Любош Михел.