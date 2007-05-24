Испанское счастье Кержакова

Стоило нашему нападающему сменить обстановку, как к нему тотчас пошли большие победы. Первая же золотая медаль, которая после перехода в «Севилью» теоретически могла гордо воссиять на груди Кержакова, там и воссияла – медаль за победу в Кубке УЕФА. За ней могут последовать и другие. В июне «Севилья» встретится с «Хетафе» в финале Кубка Испании. Впереди еще и развязка национального чемпионата, где, правда, андалусийцам придется тяжко: два очка отставания одновременно от «Реала» и «Барселоны» – в этой ситуации можно уповать только на широкую улыбку Фортуны.

Увесистая штуковина

– Я БЕЗУМНО рад, что дело сдвинулось с мертвой точки, – ликовал после решающей игры в Глазго с «Эспаньолом» 24-летний Александр. – Кубок УЕФА – первый серьезный трофей в моей карьере, и это здорово. Игроки ЦСКА рассказывали мне о непередаваемых ощущениях, что возникают, когда берешь в руки эту увесистую, во всех смыслах, штуковину. И вот могу вам засвидетельствовать: в самом деле – непередаваемые!

– Вас не смущает, что вы не были выставлены Хуанде Рамосом в стартовом составе и вышли на поле лишь в середине второго тайма?

– Пусть это и так. Но с учетом 30-минутной «добавки» мне все равно выпало поиграть немало времени. И я, надеюсь, не испортил картины. У Рамоса именно таков и был замысел: выпустить меня «горяченьким», когда защита соперников уже будет еле волочить ноги от усталости. Чтобы добить ее новой порцией агрессии. Расчет, мне кажется, сработал. У меня не получилось забить гол самому, зато фол, совершенный на мне, привел к удалению соперника. Мы получили численный перевес, и вслед за ним – игровой. Создали кучу моментов…

– …из которых, увы, реализовали всего один. И исход борьбы был доверен в руки капризного случая – кто лучше пробьет послематчевые пенальти. Вас, кстати, не оказалось в числе бьющих. А ведь по «Зениту» мы вас помним как неплохого пенальтиста.

– Видать, не заслужил еще (улыбается). Нужно поиграть в команде подольше. Я здесь пока всего четыре месяца.

– «Севилья» выиграла Кубок УЕФА во второй раз подряд, и это рекорд, который она делит с другим испанским клубом – «Реалом» (бравшим приз в 1985–86 гг.). Не слабо перекрыть достижение «Королевского клуба» и удержать его за собой в третий раз?

– Я не сомневаюсь, что нам это было бы вполне по плечу. Если бы в ассортименте не существовало более заманчивого турнира, где хотелось бы поучаствовать, – Лиги чемпионов. Мы уже обеспечили себе место в четверке, которая будет туда заявлена от Испании. Конечно, возможен вариант, при котором мы рано срежемся, нас снова отправят в Кубок УЕФА. Но давайте будем надеяться на лучшее.

Сплоченная команда

– Давайте. А лучшее для нас, россиян, в самое ближайшее время – удачный исход двух игр сборной в начале июня. Как, поможете?

– Отчего же нет? Эстонцам давеча парочку отгрузил, могу и Андорру с Хорватией потрепать. Только бы доверили.

– Вернемся к «Севилье». Если передать ощущения от вашей новой команды одним словом – какое это будет слово?

– Сплоченность. Мне не приходилось попадать прежде в обстановку такой удивительной сплоченности. Атмосфере, которая царит в команде, можно только радоваться. Только представьте себе: в полночь перед финалом мы, игроки, устроили в гостинице гонки с препятст­вием для массажиста! А каково вам такое – утром в день игры в Глазго пошел дождь, разминку из-за него отменили – и вместо нее всей гурьбой отправились в супермаркет за покупками. Это в день ответственнейшего матча! Для тех, кто выступает в России, такое просто немыслимо.

– Судя по вашему виду – в Испании вы прямо-таки купаетесь в счастье.

– Так оно и есть. Отличная, лучшая в мире команда (вот уже более полугода «Севилья» удерживает первое место в рейтинге Международной федерации истории и статистики футбола. – Прим. «АН»). Страна с прекрасным климатом и приветливыми людьми, жена и дочка рядом. Да, я ощущаю себя полностью счастливым человеком.