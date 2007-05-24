Заложники свистка

Нынешние российские футбольные судьи напоминают мазохистов: их «бьют» все кому не лень. Но никто из них не выражает желания сдать свисток и вернуться к своей основной профессии. Однако, если разобраться, ничего удивительного в этом нет.

«Особые» отношения

ДЕЛО даже не в приличной зарплате, которую «люди в черном» получают за свои страдания и унижения: за 3 тыс. долл., что имеет главный арбитр в премьер-лиге, многие согласились бы потерпеть. Благо 90 минут позора в неделю - не такой уж длительный срок. Судейство – как наркотик. Об этом говорят и начинающие, и опытные арбитры. 90 минут, что длится футбольный матч, это еще и полтора часа безграничной власти. И впрыск адреналина, когда решение надо принять за считанные доли секунды. И единоборство с толпой на поле и на трибунах. Люди, прошедшие путь от судейства коллективов физкультуры в юном возрасте до самых престижных матчей в еврокубках и на чемпионатах Европы или мира, никогда от привилегии карать или миловать так легко не откажутся.

Но это все лирика, которую на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Путь наверх – это еще и большие расходы, на которые судьи вынуждены идти, чтобы сохранить «особые» отношения с теми, кто милует или карает самих арбитров. Наш известный судья Сергей Фурса, на год раньше, чем он предполагал, завершивший карьеру на выс­шем уровне, говорил в одном из интервью, что нежелание иметь с кем-либо такие «особые» отношения и стало причиной его отставки. А ведь Фурса, обслуживавший матчи чемпионата Европы и Лиги чемпионов, дважды за последние четыре года входил в число лучших арбитров России. Сегодня он в премьер-лиге не нужен, хотя судьи такого класса и с таким опытом (23 года в футболе) наперечет.

«Двоечники» и отлученные

ДАВИТЬ на арбитров считается хорошим тоном у большинства руководителей клубов высшего дивизиона. Наставник ЦСКА Валерий Газзаев утверждает, что из-за судейских ошибок недосчитался очков в четырех матчах. Судья виноват и в том, что в предстоящем важном матче 11-го тура его команде придется выйти на поле без Юрия Жиркова и Элвера Рахимича, получивших «незаслуженные» желтые карточки. «Горчичники» стали для них четвертыми в чемпионате (по регламенту игроки должны теперь пропустить следующую встречу). «Квалификация арбитров не соответствует уровню премьер-лиги», – говорит Газзаев. Основные претензии – незасчитанные/засчитанные голы, неназначенные/назначенные пенальти, потворство чужим грубиянам, необоснованная жесткость к своим.

На судей жаловались и жалуются тренеры и игроки московских «Спартака» и «Динамо», «Кубани» и «Москвы», «Луча» и «Локомотива». Причем нередко жалобы обоснованны. Иначе как объяснить, что «двойки» за работу получили такие корифеи, как Юрий Баскаков и Валентин Иванов, Игорь Егоров и Александр Гвардис. Без назначений сидят Юрий Ключников и Александр Гончар. От всех соревнований отстранены Владимир Петтай, Павел Кулалаев, Алексей Тюмин – список «двоечников» и отлученных можно продолжить.

Сами судьи разработали довольно подробную и изощренную систему наказаний, позволяющую карать практически любого – ошибаются ведь все. Но в свое время известный наш арбитр Эдуард Шкловский говорил, что более или менее правильно оценить эпизод можно, только просмотрев его с пяти различных точек. Даже видео порой не позволяет определить истинную картину происшедшего. Вот и получается, что чаще всего арбитры считают себя наказанными несправедливо. Аргумент же руководителей клубов, что премьер-лига платит деньги и хочет иметь за это безупречное судейство, уже давно ни на кого не действует. Арбитры ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Это закон. Точно так же, как игроки, тренеры и… иностранные коллеги наших судей.

Других судей не будет

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, зарубежные рефери, работавшие на матчах чемпионата России, по своему профессиональному уровню наших не превосходят.

Алексей Спирин, арбитр международной категории, ныне возглавляющий инспекторский комитет, убежден, что наши совершают столько же ошибок, сколько и иностранцы. Только нашим можно предъявить претензии, а испанцу или бельгийцу – нельзя. Иностранцы приехали на три дня в Россию и сюда, возможно, больше никогда не вернутся. Да и языками мы не шибко сильно владеем. Нельзя их обвинить и в предвзятости или коррупции.

В развитых футбольных странах у клубов есть право иногда отклонить кандидатуру того или иного арбитра. Но если клуб начнет слишком часто выражать недовольство судейст­вом, этого права будет лишен. Так случалось, например, во Франции. Уважение к арбитрам – часть европейской футбольной культуры. Возможно, поэтому и скандалы, которые там порой случаются, как это было в Италии или Германии, и имеют больший резонанс, чем в России. Где едва ли не каждый тур национального чемпионата дает повод для разборок. В этом году доразбирались до того, что судить стало некому.