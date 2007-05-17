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Призовой фонд хоккейной лиги чемпионов составит 15 млн. долларов
№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
С сезона-2008/09 лучшие хоккейные клубы Европы будут участвовать в новом турнире - хоккейной Лиге чемпионов. Ее победитель получит возможность сразиться в серии матчей с обладателем главного трофея НХЛ - Кубка Стэнли.
ОБ ЭТОМ объявил во время недавнего Чемпионата мира в Москве президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
По его словам, этот проект уже представлен для изучения национальным федерациям и лигам. Планируется, что призовой фонд европейской Лиги чемпионов составит 15 млн. долл., 929 тыс. из которых достанутся ее победителю. Он определится в финальной серии из двух поединков - дома и на выезде.
Всего в многоэтапном состязании примут участие в общей сложности 24 команды. Выяснять отношения на разных этапах они начнут в сентябре, а чемпион станет известен в феврале.
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