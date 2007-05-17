Призовой фонд хоккейной лиги чемпионов составит 15 млн. долларов

С сезона-2008/09 лучшие хоккейные клубы Европы будут участвовать в новом турнире - хоккейной Лиге чемпионов. Ее победитель получит возможность сразиться в серии матчей с обладателем главного трофея НХЛ - Кубка Стэнли.



ОБ ЭТОМ объявил во время недавнего Чемпионата мира в Моск­ве президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

По его словам, этот проект уже представлен для изучения национальным федерациям и лигам. Планируется, что призовой фонд европейской Лиги чемпионов составит 15 млн. долл., 929 тыс. из которых достанутся ее победителю. Он определится в финальной серии из двух поединков - дома и на выезде.

Всего в многоэтапном состязании примут участие в общей сложности 24 команды. Выяснять отношения на разных этапах они начнут в сентябре, а чемпион станет известен в феврале.