Забронзовели…

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№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На завершившемся в воскресенье чемпионате мира по хоккею сборная России, считавшаяся главным фаворитом, сумела завоевать лишь третье место. В причинах осечки попытался разобраться корреспондент «АН» Сергей ШЕВЧЕНКО.
Финкой под ребра
В РОКОВОМ полуфинале с финнами россияне уступили, по почти единодушному мнению специалистов и болельщиков, не по игре. Хотя не отдать должное и сопернику тоже нельзя: тактический план своего тренера он выполнил просто блестяще. Подопечные Эркки Вестерлунда сразу «выбили» грубыми приемами ключевого защитника - Андрея Маркова, а также капитана и центрфорварда Петра Счастливого. А потом всю игру караулили ошибки россиян. Те же, имея подавляющее преимущество, дважды сплоховали. Подопечные Вячеслава Быкова, если кто забыл, открыли счет (Евгений Малкин броском со средней дистанции зряче бросил в «девятку», реализовав большинство). И, воодушевленные этим, попытались быстро дожать соперника. Но были наказаны за излишнее рвение.
Финны поймали их на контратаке. Александр Овечкин не сумел укротить шайбу на синей линии, а Сергей Гончар не успел его подстраховать. В результате Юкка Хентунен убежал один на один с Александром Еременко и легко выиграл у него дуэль. Финны играли в этот момент в меньшинстве. Ну а уже в овертайме ошиблись Еременко и Илья Никулин, не разобравшиеся, кому выбрасывать шайбу из зоны. Наказал их за это младший брат знаменитого Саку Койву из «Монреаль Канадиенс» Микко.
Главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил после матча, что его команда сыграла лучше соперника, а главными причинами поражения он назвал потери в составе. Не считая Маркова и Счастливого, россиянам пришлось обходиться в полуфинале еще и без своего лучшего бомбардира на этом чемпионате Алексея Морозова. Он получил травму колена еще в четвертьфинальной встрече с чехами.
Однако есть эксперты, которые с Быковым не согласны. «В целом сборная России выглядела действительно поинтереснее. Но она допускала промахи в обороне, а соперник - нет. На первых стадиях такая игра проходит, а в плей-офф - уже нет», - заявил экс-тренер сборной Борис Михайлов. «По-моему, главную ответственность за поражение несет все же Вячеслав Быков. Нельзя было выпускать на лед, например, Овечкина при игре в меньшинстве. И во второй половине матча с финнами надо было уже переходить на игру в три пятерки. Я уж не говорю про ошибки в обороне… В любом случае финнов мы были обязаны проходить и с такими потерями в составе», - считает другой бывший наставник российской национальной команды Владимир Плющев.
«А я думаю, что ребят просто захлестнули эмоции. Они, конечно, очень хотели выиграть этот чемпионат и порадовать своих болельщиков. И перестарались. Их надо было вовремя «одернуть», - говорит в свою очередь олимпийский чемпион, ныне тренер ХК МВД Игорь Стельнов.
А еще один специалист такого же уровня, попросивший не называть его фамилии, в сердцах после поражения просто выругался: «Не надо было рвать ж… на первых двух этапах. Тогда бы и силы дожать финнов остались».
Настоящие бойцы не сдаются
ЕДИНСТВЕННОЕ, что отрадно, - поражение не выбило россиян из колеи. На предыдущих чемпионатах в таких ситуациях они, как правило, теряли интерес к итоговому результату, но на этот раз бились до конца. Для сборной России бронзовые медали были задачей минимум на этом чемпионате. И они их завоевали, обыграв шведов - 3:1. Это дало право президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку заявить после чемпионата, что команда показала хорошую игру и добилась удовлетворительного результата. Вячеслав Быков остается у ее руля еще на год.
А вот у канадцев на следующем чемпионате будет другой тренер. Энди Мюррей, приведший их уже к третьему «золоту» (до этого он побеждал в 1997 и 2003 годах), взял паузу на неопределенное время. Следующий чемпионат, кстати, пройдет в Канаде. И будет он наверняка представительнее московского. Число отказников в сборных ведущих хоккейных стран, скорее всего, будет минимальным. Так что соперники там будут посерьезнее. Быков заявляет, однако, что смотрит в будущее с оптимизмом. Впрочем, сборная команда у него в Москве была одной из самых молодых - ее средний возраст - 25,8 года.
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