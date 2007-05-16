Россияне заткнули Европу за пояс

Шесть из девяти возможных золотых медалей завоевали российские спортсмены на Чемпионате Европы по борьбе на поясах, прошедшем в Стамбуле. Интересно, что количество золотых медалей равняется количеству наших борцов, вышедших в финал.

НЕСМОТРЯ на то, что этому виду борьбы больше 2 000 лет, сейчас, фактически, происходит ее второе рождение. Борьба на поясах, родившаяся у кочевых народов как эффективный способ нейтрализовать противника подручными средствами, обрела свои правила и регламенты и завоевывает все больше сторонников.

Президент Международной федерации борьбы на поясах Риф Гайнанов заявил в интервью «Аргументам неделi», что рано или поздно этот вид спорта обязательно станет олимпийским. А сейчас, что тоже немало, он официально признан мировым спортивным сообществом. В Чемпионате Европы приняли участие 86 борцов из 20 стран. Зрителям, воспринимающим борьбу на поясах как забаву преимущественно тюркскую, было поначалу странно видеть спортсменов из Шотландии в юбках-килтах и представителей жаркой Африки. Достойно выступили на Чемпионате борцы из Грузии, Украины и Молдавии. Хотя равных россиянам, конечно, не было. Доходило до курьезов: фотокорреспонденты почти всерьез просили повторить «на бис» схватку в весовой категории свыше 100 кг – богатырь из Стерлитамака Юрий Сабанов настолько молниеносно отправил на лопатки эстонского борца, что камеры просто не успели это запечатлеть.

Следующее крупное соревнование по борьбе на поясах – Чемпионат мира – состоится в октябре этого года в Уфе в рамках празднования 400-летия присоединения Башкирии к России. Ожидается, что среди гостей будет Президент России Владимир Путин.