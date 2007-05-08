Светская львица Исинбаева

Самая знаменитая российская легкоатлетка, многократная чемпионка и рекордсменка мира в прыжках с шестом, олимпийская чемпионка Елена ИСИНБАЕВА недавно в Москве выступила ведущей церемонии вручения премии «Слава». А уже на следующий день тренировалась в привычном ритме на базе в итальянской Формии. В интервью корреспонденту «АН» Нонне Никитской она заявила, что планирует установить летом как минимум один мировой рекорд и выступить еще и на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

-ПОЧЕМУ вы решили прервать тренировочный график и приехать в Москву?

- Во-первых, стать ведущей юбилейной церемонии вручения премии «Слава» меня попросили руководители Росспорта. А во-вторых, мне это очень интересно самой. Естественно, предварительно мы с моим тренером Виталием Петровым тщательно спланировали тренировки, и только тогда я отправилась в Москву.

- Когда мы увидим вас с шестом и без высоких каблуков?

- Мой первый официальный старт назначен на 15 июня в Осло, где пройдет стартовый этап Golden Liegue. В августе выступлю на Чемпионате мира в Осаке. Цели, как обычно, максимальные.

- Вы и впрямь до Олимпиады в Лондоне прыгать собираетесь?

- Это не шутка. Да, Лондон далеко, но мне хочется «дожить». Правда, не знаю, что будет в промежутках… Но в 2012-м мне будет всего тридцать. Какие бы в жизни передо мной цели ни стояли, прыжки - это моя работа. Хочу уйти из спорта реализованной на сто процентов и с чувством глубокого удовлетворения.

- Что вам больше нравится - прыгать с шестом или участвовать в общественной жизни?

- Прыгать с шестом. Бла­годаря спорту я разъезжаю по всему миру, меня принимают на высшем уровне, все оплачивают, везде я ощущаю любовь людскую. Это так прекрасно. При других обстоятельствах разве можно это испытать? А эмоции победительницы? А мурашки от гимна?

- Приведите пример, когда бы прием, устроенный вам в той или иной стране, вас потряс.

- Таких примеров - уйма. Но прием, который устроили в мою честь южнокорейцы в прошлом году, пожалуй, из ряда вон. Уже одно то, что меня встретили в аэропорту города, куда я приехала на соревнования, шесть телохранителей, показалось мне просто-таки нереальным. Привезли в гостиницу. Номер, конечно, суперлюкс. Словно не спортсменку встретили, а баронессу. И все пытались меня как-то ублажить. Я пребывала в перманентном шоке. Спрашиваю: зачем столько тело­хранителей? Насторожилась. Так надо, отвечают. В итоге я поняла, зачем, когда мне устроили встречу с болельщиками. Приехала в центр города, а там мои плакаты повсюду развешены и красная ковровая дорожка. Это для тебя, говорят. А народу - невероятное количество. Меня затрясло, и тут я поняла, зачем ко мне приставлены шесть тело­хранителей. Жаль, не больше. Потому что, передвигаясь в образованном ими круге, я думала, восторженные болельщики меня разорвут на кусочки. На память.

- А если бы вы были суперрекордсменкой и суперчемпионкой, но не такой красивой?

- Изначально мне повезло, поэтому много работать не надо. Посещаю, конечно, салоны. Но нечасто. Все процедуры в основном делаю на дому и сама. Предпочитаю народные рецепты по уходу за собой. Я вообще в последнее время стала все, скажем так, народное любить: клубнику, огурцы, желтки. Маски из этих продуктов самые что ни на есть хорошее средство. И все кремы, между прочим, делаются на их основе. А декоративную косметику использую очень умеренно.

- Когда в следующий раз выступите на соревнованиях в России?

- Не скоро. Может быть, в следующем году на «Moscow challenge».

- А летние мировые рекорды у вас в плане на нынешний сезон значатся?

- Конечно. Рекорд - одна из моих главных задач на предстоящий сезон. И это не пустые амбиции. Если бы я больше не могла прыгать на рекордные высоты, не чувствовала бы в себе нереализованного потенциала, то об этом бы не говорила и целенаправленно не готовилась. Естественно, хочу установить как минимум один рекорд. А максимум… сколько получится.