Назад, в прошлое?

На Чемпионате мира по хоккею пора решающих матчей только наступает. Но и первые два «разминочных» этапа - предварительный и квалификационный - дали немало пищи для размышлений.

САМЫЙ очевидный вывод: Чемпионаты мира продолжают терять престиж. Нынешнее первенство, увы, одно из самых непредставительных в истории хоккея. Настоящих звезд на нем - раз, два и обчелся. Зато число отказников в каждой из ведущих сборных исчисляется десятками. Среди них - Сидни Кросби, Джо Сакик, Матс Сундин, Петер Бондра, Саку Койву. Большинство сослались на травмы, но в плей-офф Национальной хоккейной лиги многие из них играли и с серь­езными повреждениями (тот же Кросби). В составе олимпийских чемпионов и победителей предыдущего первенст­ва - шведов, например, - на первых двух этапах играл только один энхаэловец, мало кому известный форвард «Торонто» Александр Стин! Такого еще не было.

В сборной России отказники тоже были. Но состав у россиян, кстати, все равно один из самых мощных на нынешнем Чемпионате. Не пожелали помочь сборной ветераны, молодежь же не подвела. Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Александр Фролов, Сергей Гончар, Андрей Марков - все это очень уважаемые в НХЛ игроки. По числу звезд в атаке с россиянами могут поспорить, пожалуй, лишь словаки: Марианн Хосса, Здено Чара, Мариан Габорик. Однако лучшими при этом на первых двух этапах в команде были не энхаэловцы, а игроки звена «Ак Барса»: Виталий Прошкин, Илья Никулин, Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Данис Зарипов. Они забили половину голов российской сборной. И это едва ли не главный сюрприз нынешнего Чемпионата.

Так, может быть, тренер сборной Вячеслав Быков был дейст­вительно прав, отказавшись от услуг нарушившего дисциплину Александра Семина и Алексея Ковалева, не вписывавшегося в его игровые схемы? А ведь тренера очень жестко критиковали за это. Может быть, число энхаэ­ловцев в составе действительно должно быть ограничено?

Есть у нынешнего первенст­ва и чисто игровые особенности. Это второй Чемпионат, который проводится по новым правилам. В этом году судьи даже еще более строго следуют введенной два года назад энхаэловской трактовке нарушений. Они наказывают в Москве за малейший зацеп, тычок, движение в сторону атакующего.

И именно этим обстоятельст­вом, убеждены специалисты, объясняется минимальное пока количество сенсаций. От убыстрения игры, перевода хоккея на более атакующие рельсы выигрывают, как выясняется, сборные стран большой хоккейной семерки - Швеции, Финляндии, Канады, США, Чехии, Словакии и России. Их сократившийся было отрыв от середнячков и аутсайдеров опять вырос. Но пойдет ли это обстоятельство на пользу хоккею, отчаянно сражающемуся в Европе за спортивного болельщика с футболом, баскетболом, гандболом?

С другой стороны, эксперты подмечают, что сборные ведущих стран уже приноравливаются к новым правилам и все чаще используют закрытые тактические схемы. Идти на это их заставляет отсутствие ярких игроков в составах. Еще на прош­лом чемпионате почти у всех сборных большой семерки играли по условной схеме 2-1-2. Первым так начало действовать ударное звено советской сборной времен Виктора Тихонова: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Виктор Крутов. Ларионов действовал позади Макарова и Крутова, чаще всего лишь организовывал атаку и при первой же возможности возвращался назад. В следующем десятилетии эта схема была чуть модернизирована легендарным тренером «Детройт Ред Уингз» Скотти Боумэном. Роль «полузащитника» в его команде выполнял не центрфорвард, а левый крайний нападающий. На нынешнем же первенстве почти все фавориты - исключение, пожалуй, россияне и канадцы - играют по схеме 2-2-1. Иными словами, хоккей опять стал склоняться к оборонительным вариантам.