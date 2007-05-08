Нелюбимая звезда

Когда капитан женской сборной России Шамиль Тарпищев узнал об отказе Марии Шараповой играть в предстоящем матче с испанками на Кубке Федерации, он немедленно пригласил в команду Динару Сафину, которую знал чуть ли не с пеленок. Но младшая сестра Марата Сафина вдруг взбрыкнула, заявив, что не хочет быть ничьим дублером. Шамилю не оставалось ничего другого, как обратиться к Анне ЧАКВЕТАДЗЕ. И самая перспективная российская теннисистка без всяких слов пришла на помощь капитану сборной, хотя в отличие от других российских теннисисток практически ничем не обязана Тарпищеву…

Маргиналка-миллионерша

ВСЕ участники российского теннисного сообщества уже давно делятся на подавляющее большинство, которое всем в этой жизни обязано президенту федерации, капитану мужской и женской сборных, члену МОК и прочее, господину Тарпищеву. А также группы игроков, в силу разных причин оставшихся без протекции всесильного Шамиля. До последнего времени отличить первых от вторых было легко: «тарпищевцы» выигрывали один турнир за другим, постоянно появлялись в средствах массовой информации, где восхваляли своего босса в лучших традициях коммунистического прош­лого. И получили за свою лояльность разные преференции. Зато о представителях другой группы не писали газеты и не делали телерепортажи. Этим изгоям приходилось существовать по принципу самоокупаемости, экономя буквально на всем. Включая тренеров, экипировку и аренду кортов.

При таком раскладе эти бедолаги были обречены до конца своих дней пребывать даже не на вторых, а третьих ролях, без всяких шансов прославиться. Но два года назад случилось невероятное событие - из группы маргиналов выделилась одна очень талантливая девушка с русским именем и грузинской фамилией - Анна Чакветадзе. Которая начала стремительно подниматься по рейтинговому листу, выиграв прошлой осенью «самый российский» из теннисных турниров - Кубок Кремля. После чего продолжила восхождение наверх, достигнув первой десятки мирового рейтинга и при этом показывая самую стабильную игру среди всех российских теннисисток.

Можно сказать, что Анне повезло с раннего детства. В отличие от большинства как российских, так и зарубежных теннисисток, она родилась в очень обеспеченной семье. Ее отец, уроженец Тбилиси по имени Джанбул, столь успешно занимался автомобильным и топливным бизнесом, что мог позволить себе содержать в родной Грузии футбольную команду «Гурия».

В отличие от своих нынешних коллег по корту Анна с ранних лет была избавлена от необходимости поиска спонсора и могла позволить себе такую роскошь, как заниматься теннисом в свое удовольствие. Благодаря своим миллионам Джанбул создал для дочки едва ли не идеальные условия для тренировок. С ней занимался тактикой известнейший польский тренер Павел Островки. Ее прием подачи отшлифовывала легендарная Крис Эверт. Удар справа в париж­ской академии ставил аргентинец Мартин Стригали. Кроме того, Аня ежегодно приезжала на трехмесячную стажировку в знаменитую академию Ника Боллетьери, где с ней занимались на главном корте, тогда как «золушку» Шарапову мариновали на самом дальнем тридцатом. Джанбул Чакветадзе потратил на подготовку своей дочери во много раз больше тех 100 тыс. долл. - минимальной суммы, которую должны изыскать родители в сегодняшней России для того, чтобы их ребенок стал теннисным профи.

Доверяй, но проверяй?

В ТЕННИСНОМ мире любят рассказывать байку о том, как никому не известный сочинский таксист Юрий Шарапов однажды пробился на прием к Тарпищеву и стал умолять его о… тысяче долларов на покупку билетов на самолет в Майами для себя и дочери. Хотя уже на тот момент Шамиль был в состоянии оплатить не только авиабилеты, но и полный курс обучения девочки в академии, но что-то в поведении таксиста его смутило. Прежде чем заплатить, Шамиль Анвярович позвонил в Сочи и поинтересовался у старого знакомого: а есть ли в их городе теннисистка по фамилии Шарапова? Лишь услышав в ответ: «Да, есть такая. Ей семь лет, но она уже играет, как мастер!», поделился тысячью «зеленых» с отцом будущей первой ракетки. Как вы сами понимаете, Джамбул в силу своего богатства был избавлен от такого унижения. Вероятно, поэтому Тарпищев почти никогда не вспоминал о его дочери. Говоря о талантах, которые должны прийти на смену нынешней гвардии, он обычно называл своих давних протеже Шарапову, Кириленко и Сафину, но никогда не упоминал о Чакветадзе.

Хотя сказать, что об Ане никто в России не вспоминал, было бы неправильно. Уже тогда в околотеннисной тусовке стали распространяться слухи о «баснословно богатом грузине», якобы возившем дочь на своем частном самолете, скупавшем для нее президентские апартаменты в пятизвездочных отелях и кормившем ребенка черной икрой и омарами. Так или иначе, но впервые на юную Чакветадзе обратили внимание лишь в августе 2004 г., когда она сенсационно выбила из второго раунда Открытого первенства США триумфаторшу «Ролан Гаррос» Настю Мыскину.

Кем бросается Россия

А ПОТОМ Чакветадзе снова исчезла с горизонта, дав почву для новых, еще более фантастических слухов о том, что у папочки наконец-то закончились деньги. И что для спасения своего бизнеса Джанбул собирается продать ее в гарем одного дубайского шейха. В действительности дело обстояло куда более прозаически. Просто по совету специалистов Джамбул и его команда решили не форсировать события, постепенно подводя девушку к той форме, которая необходима для игры на высшем уровне. Время показало правильность этой тактики. В то время как Шарапова в свои 20 лет стала ходячим лазаретом, а 24-летняя Ким Клийстерс решила из-за многочисленных болячек завязать с теннисом, Анна, которая всего на полтора месяца старше Марии, не испытывает никаких проблем со здоровьем (тьфу-тьфу, не сглазить). И мечтает года через два стать первой ракеткой мира, причем доказать всем своим скептикам, и прежде всего Тарпищеву, что зря он ее недооценивал.