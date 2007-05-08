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Быстро оттаивающий Морозов

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ГУСЕВ ]

Быстро оттаивающий Морозов

  Лучшим бомбардиром в составе сборной России на первых двух этапах чемпионата мира по хоккею стал лидер ударного звена «Ак Барса» Алексей Морозов. Казанская пятерка вообще смотрится пока лучше других на московском первенстве.

Фора энхаэловцам

 - БОЛЕЛЬЩИКИ, наблюдая за игрой вашей пятерки, поражаются: вы с партнерами просто спинным мозгом друг друга чувствуете! В других же пятерках проблемы со взаимопониманием еще пока ощущаются.

 - Ничего удивительного в этом нет. Мы же знаем друг друга прилично: вместе выходим на лед второй сезон. Уже есть наигранные до автоматизма комбинации. Например, при игре в большинстве. Но постепенно и остальные ребята сыгрываются. Думаю, что наша команда от матча к матчу становится сильнее.

 - В «Ак Барсе» вы имеете больше игрового времени, нежели в сборной. Не смущает?

 - В сборной мы играем одну роль, выполняем те задачи, что поставил перед нами Вячеслав Быков. В клубе у нас задачи немного другие. Больше игрового времени, меньше - неважно. Главное - результат, которого добивается команда. Так что тут никаких проблем нет.

 - В клубе у вас более тесные отношения с тренером, чем в сборной?

 - В «Ак Барсе» я капитан. Поэтому Зинэтула Билялетдинов и общается со мной почаще, чем с другими, но особых отношений нет.

 - Считается, что хоккеисты из российской суперлиги уступают по уровню мастерства игрокам, выступающим в НХЛ. Согласны?

 - Я бы вообще не стал проводить какие-то сравнения. В НХЛ, конечно, играет большинство лучших хоккеистов мира, цвет хоккея. Знаю это, что называется, не понаслышке. Все-таки семь сезонов там отыграл. Из востребованных в НХЛ игроков в Россию вернулись немногие. Пробиться туда тяжело. Конкуренция за место в любой команде там очень высока. Но ведь и в россий­ской суперлиге есть классные хоккеисты. Многие из них вполне могут выступать и в НХЛ. Не все наши сумели закрепиться за океаном чисто по игровым причинам.

 - Не устали отвечать на вопрос, почему решили вернуться из НХЛ в российскую суперлигу?

 - Честно говоря, устал. Почти в каждом интервью задают.

 - Почему все же вернулись?

 - Просто в «Питтсбурге» у меня перед отъездом был неудачный период, преследовали травмы, играл мало. А тут поступило очень хорошее предложение от «Ак Барса». И потом я поначалу думал лишь переждать локаут.

 - Жена не отговаривала от возвращения в Россию?

 - Наоборот. Она и предложила подумать над тем, не стоит ли уехать из Америки.

Все мысли - чемпионате мира

 - НЕ СЧИТАЕТЕ, что теряете лучшие хоккейные годы, играя в России?

 - В России я завоевал первое «золото» в своей карьере два года назад: выиграл чемпионат с «Ак Барсом». Уже ради этого стоило возвращаться. А если бы еще и со сборной выиграть…

 - А если судьба снова занесет за океан и вам предоставят точно такое же игровое время, как в России, сумеете сохранить планку на нынешнем уровне?

 - Я уверен в своих силах. Чувствую, что не весь свой потенциал реализовал в НХЛ до конца.

 - И когда собираетесь уезжать?

 - Пока все мои мысли о чемпионате мира. Вот закончится он, там посмотрим.

 - А в какой команде хотели бы играть в НХЛ? В вашем «Питтсбурге» вы ведь волей-неволей окажетесь в тени Сидни Кросби и Евгения Малкина, которые уже отменно раскручены у публики. Одному через месяц вручат приз лучшего игрока сезона, другому - лучшего новичка.

 - Давайте дождемся окончания мирового первенства.

 - Задавала бы ваша казанская пятерка тон, окажись она целиком в каком-нибудь клубе НХЛ?

 - Мне самому интересно, что бы получилось из этого эксперимента. Думаю, что в большинстве команд мы бы, по меньшей мере, картины не испортили.

Школа высшего пилотажа

 - ВЫ ИГРАЛИ за океаном в одной тройке с самим Марио Лемье!

 - И не только с ним. Еще с Алексеем Ковалевым, Яромиром Ягром, Роном Френсисом. Какие игроки! Но Лемье, безусловно, стоит особняком. Это действительно великий хоккеист. Дай Бог такого партнера каждому. Время, проведенное с ним рядом на льду, - школа самого высочайшего уровня. Учился у него всему, подсматривал, запоминал, перенимал. Те 27 матчей, что отыграл в тройке и с ним, и Алексеем Ковалевым, - незабываемые воспоминания.

 - Чему научила вас НХЛ прежде всего?

 - Профессиональному отношению к хоккею. Не в смысле режима, конечно. В России обычно тренер говорит - игроки выполняют. Там же очень многое решает работа над собой. Тот же Ягр умирал на тренажерах. Если чувствуешь, что у тебя проблемы с броском или передачами, - работай сам.

 - А самые неприятные воспоминания об энхаэловской карьере?

 - Тоже много всего было. Три сотрясения мозга, полученные во втором сезоне. Потом сезон, когда Иван Глинка, возглавивший «Питтбсург», отправил меня в четвертое звено. Как раз после него я и задумался о возвращении.

 - Трудно было снова привыкать к российским реалиям после семи лет, проведенных за океаном?

 - Нет. Мне нравится в России. Да, есть города хуже, чем Москва. Ну и что? Это когда я уезжал в Америку, у нас тут был кошмар. А сейчас страна совсем другая. Жить можно.

 - Но обстановка на хоккее в НХЛ, согласитесь, другая: огромные комфортабельные арены, полные кипящие трибуны…

 - Честно говоря, обращать внимание на детали, играя в суперлиге, нет времени. Перелеты, тренировки, подготовка на базе. Что же до современных дворцов, то они и у нас сейчас начали появляться. И болеть у нас тоже умеют.

 - И напоследок вопрос на не самую приятную для вас тему. До сих пор обидно, что Владимир Крикунов «отцепил» вас от Олимпиады в Турине или уже успели забыть?

 - Без комментариев.

 - Вас ведь, кстати, от сборной не раз отцепляли. Ни разу не возникло мысли: все, в сборную больше не поеду?

 - Нет, конечно. За сборную я готов играть всегда. Как я уже сказал, мне очень хочется выиграть что-то на международном уровне. И вообще я очень отходчивый человек. Быстро оттаиваю.

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