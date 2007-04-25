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Олег Романцев занялся налаживанием системы подготовки юных футболистов

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Геннадий ЛАРЧИКОВ ]

Олег Романцев занялся налаживанием системы подготовки юных футболистов

 Перед очередной игрой «Торпедо» в Лужниках собралось не более пятисот человек. Тем неожиданнее было встретить на матче самого именитого российского тренера Олега Романцева. После недолгой работы в «Динамо» он исчез с футбольного горизонта.

Стопроцентная ошибка

 - ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, что привело вас на встречу команд первой лиги? В последнее время о вас, как говорится, ни слуху и ни духу. И вдруг - вы интересуетесь вторым эшелоном.

 - Сейчас «Торпедо» тренирует мой друг Георгий Ярцев. С ним я не только играл у Константина Ивановича Бескова, но и начинал тренерскую карьеру в «Красной Пресне», а потом продолжил в «Спартаке». Неудивительно, что я переживаю за Ярцева и его новую команду. Приятно видеть в его работе крупицы и моих мыслей. Признаю, что иногда и я использовал его идеи. К тому же Лужники почти рядом с моим домом, поэтому почему бы и не подышать свежим воздухом в теплый весенний день.

 - Здесь, между прочим, играют не только торпедовцы, но и спартаковцы. Однако даже в более благоприятную погоду на матчах «Спартака» вы не были замечены.

 - «Спартаку» я отдал четверть века. Однако в жизни всякое случается. Бывает, что супруги разводятся после «золотой» свадьбы. А расставание игроков или тренеров с родным клубом - это норма. После ухода из «Спартака» его судьба меня уже мало волнует, хотя сохраняю доброжелательные отношения с Владимиром Федотовым. Не говоря уже о начальнике команды Валерии Жиляеве, администраторе Александре Хаджи, враче Юрии Василькове, капитане команды Егоре Титове. Ведь с ними я съел не один пуд соли.

 - После «Спартака» и сборной вы недолго поработали в «Сатурне», «Динамо». Однако там у вас что-­то не заладилось…

- Я называю это стопроцентной ошибкой. Имею в виду не качество работы в этих клубах, а подписание с ними контрактов. С другой стороны, не считаю время, проведенное в «Сатурне» и «Динамо», потерянным. Надо учиться не только на чужих, но и на своих ошибках.

 - За 13 лет вы выиграли 10 чемпионатов СССР и России. Достижение, достойное Книги рекордов Гиннеса. Тем удивительнее, что сейчас вы, несмотря на дефицит высококлассных тренеров, не востребованы. Неужели вас никто не приглашал?

 - Приглашали. И из российских, и из зарубежных клубов. Футбол для меня по-прежнему, что героин для наркомана. Однако сейчас я занимаюсь другими футбольными проблемами.

 - Чем конкретно?

 - На Варшавском шоссе в Москве есть небольшой стадион «Труд». Несколько лет назад в прошлом нападающий ереванского «Арарата» и ЦСКА Назар Петросянц организовал там клуб «Ника». Меня пригласили консультировать тренерский штаб главной команды, выступающей во второй лиге. Однако основное внимание мы уделяем подготовке юных футболистов. После развала СССР рухнула и вся хорошо отлаженная система детского футбола. Но свято место пусто не бывает. В Россию хлынул мутный поток легионеров. В подавляющем большинстве это игроки среднего пошиба. Не случайно сегодня у тренеров сборной ограниченный выбор футболистов. Задача же «Ники» - внести свою лепту в поиск и подготовку способных игроков. Но на это уйдет не один год.

 - Вы против приглашения легионеров?

 - Нет, конечно. Все зависит от их мастерства. В выигрыше армейцами Кубка УЕФА и двух последних чемпионатов России, прежде всего заслуга бразильцев. Кроме того, что они часто решали и решают исход матчей, эти футболисты делают игру более зрелищной, привлекают много зрителей на стадионы. А кроме того, еще и учат наших игроков бразильской технике. С другой стороны, не счесть и зарубежных иждивенцев, которые исправно получают высокую зарплату, но далеко не всегда ее отрабатывают. Используют малейшую возможность, сославшись на сомнительную травму, увильнуть от высоких нагрузок. Во всяком случае, с такими я сталкивался и в «Спартаке», и в «Сатурне», и в «Динамо».

Хиддинк еще ничего не сделал

 - ВАШЕ отношение к приглашению иностранных тренеров?

 - Я уважаю каждого тренера. У нас нервная работа. Мы постоянно чувствуем моральное давление со стороны болельщиков, руководителей клуба, и не всегда тренерский труд оценивается объективно. Всех интересует результат. Тем не менее, к иностранным специалистам у нас более терпеливое отношение, чем к российским. Хотя ни один легионер пока что не добился чего-то из ряда вон. Сейчас, например, мы молимся на Хиддинка, а ведь почти за год он ничем не может похвастаться. Хотя задача на первом этапе у голландца далеко не сложная - занять второе место в по­средственной группе отбора к Чемпионату Европы. Однако перспективы у сборной России все еще сомнительные - четвертое на сегодня место и впереди встречи в гостях с главными конкурентами из Англии, Хорватии и Израиля. Но если эта задача и будет решена, как, кстати, до Хиддинка делали его российские предшественники, то возникнут новые, более трудные проблемы. Нужно будет занять призовое место на Европе. Вот только тогда можно оценивать его работу.

 - А у вас самого никогда не было желания поработать за границей?

 - Когда тренировал «Спартак», у меня был шанс уехать в испанский «Депортиво». Было даже подписано соглашение о намерениях. Но дальше дело не пошло, о чем я не жалею. В Испании, кстати, обо мне не забыли. Конечно, не в «Реале» или «Барсе», но в нескольких клубах среднего уровня. В последнее время получаю приглашения и из Китая, где перед Пекинской Олимпиадой футболу уделяют повышенное внимание. Но если я и вернусь в большой футбол, то не из-за денег, а из-за интересных перспектив.

Семейный подряд Романцевых?

 - В 2002 г. вы возглавляли сборную России на чемпионате мира в Японии. В прошлом году в Германии состоялось очередное первенство. Оцените его, сравните с предыдущим.

 - Игра стала более плотной, особенно на подступах к воротам. Этим, в первую очередь, объясняется снижение не только результативных атак, но и голевых моментов. Хочу отметить, что во многих матчах мячи забивались не из-за грубых ошибок защитников, а благодаря высокому мастерству игроков атаки. Еще одна причина снижения остроты у ворот - тон задавали не юные дарования, хотя они были во многих командах, а давно проверенные бойцы. Какие бы комплименты в их адрес ни говорили, природа свое берет - утрачиваются выносливость, скорость.

 Лишний пример - бразильцы. В Германии они были фаворитами и, похоже, рассчитывали победить только за счет высокого мастерства. Но нужны еще и сила, и полная самоотдача. Как говорится, порядок соперников побил бразильский класс. Огорчил финал. Удаление лучшего игрока чемпионата Зидана явно было спровоцировано итальянцем Матерацци. Это лишнее подтверждение того, что в футболе нередко все средства хороши.

  - В свое время спартаковцев за нарушение правил тоже удаляли. Как вы их наказывали?

 - Прежде всего, разбирался в причинах. Но в любом случае рублем не наказывал.

 - А если игроки нарушали спортивный режим?

 - Мог перевести в дубль. Но все равно не штрафовал. Считаю, что доверительные беседы с футболистами эффективнее любых наказаний. Пай-­мальчиков в «Спартаке» не было, как и не было злостных нарушителей. Они просто у нас не приживались.

 - Как сейчас проводите досуг?

 - Многие знают, что моя страсть - рыбалка. Ловил не только в Подмосковье, но и в Прибалтике, на Алтае, в Тюменской области. Сейчас планирую слетать на Дальний Восток, там порыбачить.

 - Говорят, что вы еще и театрал?

 - Я действительно неравнодушен к театру. Пользуюсь тем, что сейчас у меня много свободного времени, поэтому и стараюсь не пропускать премьеры. Благо, у меня немало друзей в театральном мире. Достаточно назвать Галю Волчек, Юрия Любимова.

 - Как складываются семейные дела? Слышал, что ваш сын работает в «Нике»?

  - Это так. Тридцатилетний Вадим тренирует детей, а вот 25-­летний Валентин не пошел по моим стопам. Его больше интересуют машины. Он занимается автосервисом, так что семейного подряда Романцевых в «Нике» нет.

У футбольной России две беды: дураки и поля

 В РОССИЙСКОМ футболе ноу-хау не только приглашение иностранных тренеров. Президент РФС Мутко вынашивает идею начинать чемпионат осенью и заканчивать весной…

 - Слышал, что в РФС была даже создана специальная комиссия во главе с Симоняном. Но у Никиты Павловича в отличие от Мутко богатый игровой и тренерский опыт, и он по себе знает, как неудобно играть поздней осенью и ранней весной. Неудивительно, что он выступил против перехода на западный вариант календаря осень-­весна. Лишнее подтверждение нелепости этого предложения - начало нынешнего сезона. Почти во всех городах много претензий к полям. А некоторые клубы первой лиги домашние матчи проводили на выезде: «Звезда» в Сочи, рязанский «Спартак» в Химках, «Носта» в Москве. А ведь кроме футболистов есть еще и болельщики, которым, согласитесь, не очень-­то приятно смотреть игру в морозную погоду. И я не удивлюсь, что, если дураков окажется слишком много, нам придется смириться.

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