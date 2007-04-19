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Скотти Боумен будет тренировать питерский СКА

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МОРОЗОВ ]

Скотти Боумен будет тренировать питерский СКА

 Чемпионом России по хоккею стал магнитогорский «Металлург». Уральцы сумели в полуфинале победить «Авангард», за который болеет Роман Абрамович, а в финале - «Ак Барс», считающийся самой богатой командой Европы. Нынешний чемпионат вообще был богат на сюрпризы.

 «МЕТАЛЛУРГ» стал всего второй командой в новейшей истории отечественного хоккея, которой удалось завоевать чемпионский титул в третий раз (первая - ярославский «Локо»). Первые два золота уральцы выиграли в 1999 и 2001 годах. Тогда они оба раза побеждали, будучи фаворитами сезона. Нынешний же их успех - безусловная сенсация. В межсезонье сталевары потеряли, если кто забыл, Евгения Малкина, который уехал в «Питтсбург пингвинз», и еще нескольких своих лидеров. Был момент осенью, когда они занимали лишь 15-­е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Тогда-то у руля команды и встал ее нынешний наставник Федор Канарейкин, который сменил многоопытного канадца Дейва Кинга.

 «Когда я принимал команду в начале сезона, я и подумать не мог, что мы станем чемпионами, - рассказывал Канарейкин. - Но по ходу чемпионата моя уверенность в ребятах росла. Росла, наверное, и уверенность команды в тренере. В итоге к плей-­офф у нас сложился коллектив, которому многое по силам».

 К началу зимы уральцы вернули себе место в восьмерке сильнейших. Забли­стали Николай Кулемин и Денис Платонов, в прошлом сезоне находившиеся в тени лидеров. Удачно вписались в команду два чеха Ян Марек и Ярослав Кудрна. Прибавили Эдуард Кудерметов, Алексей Тертышный, Алексей Кайгородов, Евгение Варламов, Виталий Атюшов. Разыгрался основной голкипер команды Трэвис Скотт. Первый громкий сюрприз «Металлург» преподнес в полуфинале плей-­офф, обыграв «Авангард».

 Омским «Ястребам», занявшим в регулярном чемпионате второе место, золото было, пожалуй, нужнее, чем другим грандам. У них заканчивался контракт с «Газ­промнефтью». Руководство клуба считало, что найти спонсора после громкой победы будет полегче. На один из матчей был приглашен Роман Абрамович, до этого уже финансировавший «Авангард». Он прилетел в Омск из Лондона и стал свидетелем поражения «Ястребов» от «Металлурга».

 Почти никто не ставил, конечно, на уральцев и в финальной серии. Считается, что «Ак Барс» обладает практически неограниченными финансовыми возможностями. Это - гордость республики. «Барсов» в Татарстане любят больше, чем футбольный «Рубин». Президент Татарстана Минтимер Шаймиев не раз заявлял: «Хоккей - народная татарская игра». Официальный спонсор «Ак Барса» - «Татнефть». По составу это сильнейшая команда Европы.

 Если же подводить итоги чемпионата в целом, то помимо «Металлурга» удивил также ЦСКА. В регулярном сезоне армейцы финишировали шестыми, а в четвертьфинале сумели взять верх над третьей командой - «Салаватом Юлаевым». Еще - новосибирская «Сибирь», пробившаяся в пятерку сильнейших команд. Поразило блеклое выступление питерского СКА (14-­е место в регулярном чемпионате), в который новый владелец команды «Газпром» вложил перед сезоном не один миллион долларов. Питерцев тренировал наставник новой волны - Юрий Леонов, до этого работавший только с любительской командой газового концерна. Он уже уволен.

 СКА две недели назад возглавил канадец Бэрри Смит, не один год проработавший в «Детройт Ред Уингз» и приложивший там руку к созданию знаменитой «Русской пятерки». Тренером-консультантом у Смита будет Скотти Боумен, самый титулованный специалист НХЛ (он выигрывал со своими командами Кубок Стэнли восемь раз - больше, чем кто-либо другой).

 Большего ждали специалисты от «Химика». И конечно, от «Динамо», которое было чемпионом всего два года назад. Мытищинцы заняли 8-­е место в регулярном сезоне, бело-­голубые - 10-­е. Ну а еще одна столичная команда, «Крылья Советов», вообще с трудом завершила регулярный чемпионат. Основной ее состав в последние туры бастовал, молодежь же проигрывала с крупным счетом всем подряд. «Крылышки» столице оказались просто не нужны, а спонсора руководству клуба найти не удалось. Теперь они будут играть во втором по рангу дивизионе российского хоккея. Недовольным тем, как сыграло в сезоне его ХК МВД, осталось и руководство Министерства внутренних дел. В команде также новый главный тренер. Николая Соловьева сменил трехкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов.

 Можно добавить также, что завершившийся чемпионат был особенным. Для российского болельщика он как бы плавно перетекает в мировое первенство. В сборную Вячеслава Быкова в среду прибыло пополнение.

 Вместе с тремя энхаэловцами (Александром Овечкиным, Александром Фроловым и Андреем Марковым) это новоиспеченные чемпионы России Николай Кулемин, Виталий Атюшов, Алексей Кайгородов. А также казанцы Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Данис Зарипов, Виталий Прошкин, Илья Никулин, Виталий Еременко.

 Из-за опоздания на сбор тренерским штабом из команды отчислен энхаэловец Александр Семин. Игрок должен был прилететь в Москву из Красноярска (там он проводил краткосрочный отпуск) в понедельник днем. Но прибыл только вечером того же дня, опоздав на тренировку на четыре с лишним часа.

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