Муслин вернется?

Неудачная игра на старте сезона-­2007 «Зенита» и «Локомотива», одних из главных претендентов на золото чемпионата России, стала неприятным сюрпризом как для руководителей, так и болельщиков этих клубов. «Аргументы неделi» попытались разобраться, почему два самых богатых российских клуба начали так невразумительно.

ВОПРОСЫ о том, когда Дика Адвоката уволят с поста главного тренера питерского «Зенита» и сколько продержится у руля московского «Локомотива» его коллега Анатолий Бышовец, были главными на прошлой неделе. Победы «Зенита» над «Динамо» (3:0) и «Локо» над «Химками» (1:0), одержанные в минувшие выходные после серии поражений в играх первенства и Кубка страны, на какое-то время отложили получение ответов. Однако если Адвокат и Бышовец не дадут в ближайшее время результат, с ними вряд ли будут церемониться. Ничего странного в этом нет: и для «Газпрома», главного спонсора «Зенита», и для РЖД, на чьи деньги содержится «Локомотив», футбольные проекты одновременно и спортивные, и политические.

Кто руководит «Зенитом»?

ГОЛЛАНДЕЦ Дик Адвокат был приглашен в «Зенит» в прошлом году, когда стало ясно, что в сборной России предпочтение отдано его соотечественнику Гусу Хиддинку. Новому главному, сменившему чеха Властимила Петржелу, положили зарплату в 2 млн. долл. и дали карт-бланш на покупку футболистов. При Адвокате в команде появились голландец Фернандо Риксен и корейцы Ким и Ли, аргентинец Алехандро Домингес и турок Фатих Текке, украинец Анатолий Тимощук и наши Павел Погребняк и Константин Зырянов.

В Питере говорят, что 20 млн. долл., заплаченных за Тимощука, от которого отказались англичане, когда донецкий «Шахтер» «выкатил» им счет всего лишь на сумму в два раза меньшую, не предел. Действительно, в Северной столице уверены, что «Газпром», благодаря которому бюджет «Зенита»-2007 составляет не менее 140 млн. долл., за ценой не постоит. Он даст столько, сколько будет нужно, чтобы впервые с 1984 г. выиграть чемпионское звание. Беда только в том, что эти деньги могут быть выброшены на ветер. Поскольку никто не знает, как поведут себя российские звезды «Зенита» и прежде всего Андрей Аршавин, самый высокооплачиваемый футболист в стране (его годовая зарплата - 2,5 млн. евро).

Недавняя история с его ссылкой в дубль, куда он был отправлен решением Адвоката вместе с Александром Анюковым и Игорем Денисовым за нарушение спортивного режима, лучшая тому иллюстрация. Главный тренер был настолько возмущен тем, что накануне кубкового матча со «Спартаком» (1:2) футболисты вернулись в гостиницу под утро и навеселе, что вдобавок оштрафовал всех троих на 25 тыс. долларов. Однако после поражения от красно-белых на сторону игроков встал сам глава «Газпрома» Алексей Миллер, который в резкой форме потребовал от президента клуба Сергея Фурсенко вернуть Аршавина и Ко в состав.

Что и было сделано, а Адвокат, скорее всего, понял, что его представления о «Зените» как будущей команде европейского уровня довольно далеки от реальности. И пока соответствуют этому уровню только зарплаты ведущих игроков, которые получают от 1 млн. долл. и выше. Но, как известно, на поле выходят не деньги, а люди.

Муслин вернется?

В «ЛОКОМОТИВЕ», чей бюджет в два раза меньше - 70 млн. долл., ситуация намного проще, чем в «Зените». И хотя председатель совета директоров клуба Сергей Липатов говорит, что «мы находимся в одной лодке, и если кто-то один будет ее раскачивать, утонут все», на самом деле первым за борт будет выброшен Бышовец. Ведь с ним во главе в начале сезона «Локо» уступил ЦСКА и дважды «Динамо» (в чемпионате и Кубке).

Дело еще и в том, что Липатов никогда не скрывал своего желания видеть во главе «Локо» иностранного специалиста. Однако в прошлом году обстоятельства сложились так, что для смещения Валерия Филатова с поста президента потребовалось вернуть в клуб его символ - Юрия Семина, который и занял эту должность, хотя всю жизнь проработал наставником футболистов. В свою очередь Семин пригласил на пост главного тренера Бышовца.

Но сегодня ситуация изменилась. По сведениям из источников, близких к «Локомотиву», Липатов недавно рассматривал возможность возвращения в команду Славолюба Муслина, при котором в прошлом году «Локо» вел борьбу за золото. Однако был уволен Филатовым по «непонятным» причинам под предлогом неудачного выступления в Кубке УЕФА.

Более того, Бышовцу было поставлено условие: одержать победы в ближайших двух матчах - дома с «Химками» и на выезде с нальчикским «Спартаком». Даже если главный тренер, имеющий двухгодичный контракт с клубом, справится, это будет, скорее всего, лишь временной отсрочкой: нынешняя игра «Локо», сырая и невыразительная, никого не устраивает. А задачу стать в этом сезоне первыми команде никто не отменит.