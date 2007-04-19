//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Муслин вернется?

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ ]

Муслин вернется?
Бышовец озадачен

  Неудачная игра на старте сезона-­2007 «Зенита» и «Локомотива», одних из главных претендентов на золото чемпионата России, стала неприятным сюрпризом как для руководителей, так и болельщиков этих клубов. «Аргументы неделi» попытались разобраться, почему два самых богатых российских клуба начали так невразумительно.

   ВОПРОСЫ о том, когда Дика Адвоката уволят с поста главного тренера питерского «Зенита» и сколько продержится у руля московского «Локомотива» его коллега Анатолий Бышовец, были главными на прошлой неделе. Победы «Зенита» над «Динамо» (3:0) и «Локо» над «Химками» (1:0), одержанные в минувшие выходные после серии поражений в играх первенства и Кубка страны, на какое-то время отложили получение ответов. Однако если Адвокат и Бышовец не дадут в ближайшее время результат, с ними вряд ли будут церемониться. Ничего странного в этом нет: и для «Газпрома», главного спонсора «Зенита», и для РЖД, на чьи деньги содержится «Локомотив», футбольные проекты одновременно и спортивные, и политические.

Кто руководит «Зенитом»?

   ГОЛЛАНДЕЦ Дик Адвокат был приглашен в «Зенит» в прошлом году, когда стало ясно, что в сборной России предпочтение отдано его соотечественнику Гусу Хиддинку. Новому главному, сменившему чеха Властимила Петржелу, положили зарплату в 2 млн. долл. и дали карт-бланш на покупку футболистов. При Адвокате в команде появились голландец Фернандо Риксен и корейцы Ким и Ли, аргентинец Алехандро Домингес и турок Фатих Текке, украинец Анатолий Тимощук и наши Павел Погребняк и Константин Зырянов.

   В Питере говорят, что 20 млн. долл., заплаченных за Тимощука, от которого отказались англичане, когда донецкий «Шахтер» «выкатил» им счет всего лишь на сумму в два раза меньшую, не предел. Действительно, в Северной столице уверены, что «Газпром», благодаря которому бюджет «Зенита»-2007 составляет не менее 140 млн. долл., за ценой не постоит. Он даст столько, сколько будет нужно, чтобы впервые с 1984 г. выиграть чемпионское звание. Беда только в том, что эти деньги могут быть выброшены на ветер. Поскольку никто не знает, как поведут себя российские звезды «Зенита» и прежде всего Андрей Аршавин, самый высокооплачиваемый футболист в стране (его годовая зарплата - 2,5 млн. евро).

   Недавняя история с его ссылкой в дубль, куда он был отправлен решением Адвоката вместе с Александром Анюковым и Игорем Денисовым за нарушение спортивного режима, лучшая тому иллюстрация. Главный тренер был настолько возмущен тем, что накануне кубкового матча со «Спартаком» (1:2) футболисты вернулись в гостиницу под утро и навеселе, что вдобавок оштрафовал всех троих на 25 тыс. долларов. Однако после поражения от красно-белых на сторону игроков встал сам глава «Газпрома» Алексей Миллер, который в резкой форме потребовал от президента клуба Сергея Фурсенко вернуть Аршавина и Ко в состав.

   Что и было сделано, а Адвокат, скорее всего, понял, что его представления о «Зените» как будущей команде европейского уровня довольно далеки от реальности. И пока соответствуют этому уровню только зарплаты ведущих игроков, которые получают от 1 млн. долл. и выше. Но, как известно, на поле выходят не деньги, а люди.

Муслин вернется?

   В «ЛОКОМОТИВЕ», чей бюджет в два раза меньше - 70 млн. долл., ситуация намного проще, чем в «Зените». И хотя председатель совета директоров клуба Сергей Липатов говорит, что «мы находимся в одной лодке, и если кто-то один будет ее раскачивать, утонут все», на самом деле первым за борт будет выброшен Бышовец. Ведь с ним во главе в начале сезона «Локо» уступил ЦСКА и дважды «Динамо» (в чемпионате и Кубке).

   Дело еще и в том, что Липатов никогда не скрывал своего желания видеть во главе «Локо» иностранного специалиста. Однако в прошлом году обстоятельства сложились так, что для смещения Валерия Филатова с поста президента потребовалось вернуть в клуб его символ - Юрия Семина, который и занял эту должность, хотя всю жизнь проработал наставником футболистов. В свою очередь Семин пригласил на пост главного тренера Бышовца.

   Но сегодня ситуация изменилась. По сведениям из источников, близких к «Локомотиву», Липатов недавно рассматривал возможность возвращения в команду Славолюба Муслина, при котором в прошлом году «Локо» вел борьбу за золото. Однако был уволен Филатовым по «непонятным» причинам под предлогом неудачного выступления в Кубке УЕФА.

   Более того, Бышовцу было поставлено условие: одержать победы в ближайших двух матчах - дома с «Химками» и на выезде с нальчикским «Спартаком». Даже если главный тренер, имеющий двухгодичный контракт с клубом, справится, это будет, скорее всего, лишь временной отсрочкой: нынешняя игра «Локо», сырая и невыразительная, никого не устраивает. А задачу стать в этом сезоне первыми команде никто не отменит.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии

В субботу, 24 августа, в Кремле оценили отставку отставку Александра Яковенко с должности российского посла в Великобритании. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Экономика

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах

В субботу, 24 августа, стало известно, что Соединенные Штаты Америки направили в Китай 12 млн баррелей американской нефти на шести танкерах. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Сотрудники американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на днях сообщили о первом преступлении, которое было совершено в открытом космосе.

//В мире

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Одно из самых загадочных и притягательных мест – кладбище Пер-Лашез в Париже. Люди всегда хотели «прикоснуться» к неизведанному и непонятному. По ту сторону жизни… Пер-Лашез.

//Общество

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Вечером в субботу синоптики предупредили москвичей и гостей города о скором похолодании. Предполагается, что столбики термометров в столице не будут подниматься выше плюс 16 градусов по Цельсию.

//Общество

Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Вечером в субботу, 24 августа, стало известно, что гражданин Португалии , который потерялся в Астраханской области накануне, найден живым и здоровым. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Волочкову обвинили в злоупотреблении фотошопом для "удлинения" ног

Волочкову обвинили в злоупотреблении фотошопом для "удлинения" ног

Пользователи сети обвинили известную российскую балерину Анастасию Волочкову в злоупотреблении фотошопом. Некоторые подозревают, что артистка при помощи особых программ "удлиняет" себе ноги.

//В мире

Саммит G7 официально открылся в Биаррице

Саммит G7 официально открылся в Биаррице

В Биаррице на юге Франции официально начался саммит стран "Большой семерки" (G7). Гостей, прибывающих на данное мероприятие, встречают французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

//Новости СМИ2

//Общество

Почему оштрафовали молодожёнов за романтический жест на крымском мосту

Почему оштрафовали молодожёнов за романтический жест на крымском мосту

Выражать чувства симпатии на стратегическом объекте можно лишь в строгом соответствии с установленными правилами. Новоиспеченные муж и жена решили скрепить свои узы символическим актом прикрепления замка к мосту и едва не вкусили романтику уголовную.

//Происшествия

Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины

Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины

Спасатели сегодня обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге неподалеку от плотины Саратовской ГЭС и почти 12 часов продержались на ее выступе.

//Спорт

«Уфа» наносит первое поражение «Зениту» 1:0

«Уфа» наносит первое поражение «Зениту» 1:0

Сегодня, 24-го августа, на стадионе «Нефтяник» состоялся матч седьмого тура чемпионата России между футбольными клубами «Уфа» и «Зенит» Санкт-Петербург. Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

//В мире

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии арестован россиянин

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии арестован россиянин

Вечером в субботу, 24 августа, в прокуратура ФРГ предоставила информацию о том, что по подозрению в убийстве грузинского гражданина в берлинском районе Моабит в минувшую пятницу был арестован россиянин.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают осунувшееся лицо Анджелины Джоли

В сети обсуждают осунувшееся лицо Анджелины Джоли

В сети обсуждают новую фотографию папарацци, на которой запечатлена актриса Анджелина Джоли. Многим показалось, что лицо экс-супруги Брэда Питта и матери шестерых детей кажется уставшим и осунувшимся.

//В мире

Пострадавшую в Турции девочку могут в ближайшие дни перевезти в Россию

Пострадавшую в Турции девочку могут в ближайшие дни перевезти в Россию

Двенадцатилетнюю девочку, которая в настоящий момент находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после трагедии в бассейне отеля, в ближайшие несколько дней могут перевезти в Россию.

//Новости партнеров

//Политика

Госдума: Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях

Госдума: Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу заявил, что Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях.

//В мире

Неподалеку от Биаррица проходит шествие противников G7

Неподалеку от Биаррица проходит шествие противников G7

Вечером в субботу на улицах Байонна, расположенного всего в нескольких километрах от Биарицца, проходит масштабное шествие противников саммита G7, которое рискует перерасти в столкновения с полицией.

//Происшествия

Во время сельхозработ под Краснодаром разбился вертолет

Во время сельхозработ под Краснодаром разбился вертолет

В Каневском районе Краснодарского края при проведении сельхозработ разбился самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2. Представитель экстренных служб региона подчеркнул, что пилот погиб.

//Шоу-бизнес

В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети накануне вечером появилась фотография известного российского актера Александра Домогарова, которая удивила поклонников. На новом снимке всенародный любимец кажется сильно располневшим.

//В мире

Порошенко "пригрозил" Зеленскому словами из Библии

Порошенко "пригрозил" Зеленскому словами из Библии

Бывший украинский президент Петр Порошенко в субботу, 24 августа, в День независимости Украины "пригрозил" действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.

//Культура

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова вечером в субботу, 24 августа, рассказала о его состоянии. Ранее сегодня стало известно, что артист был доставлен в реанимацию с инфарктом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве
5

На Сочи движется мощный шторм

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры