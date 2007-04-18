Р.Абрамович намерен до осени поменять руководство РФС во главе с В.Мутко

У РОССИЙСКОГО футбольного союза появился новый генеральный секретарь. Его зовут Е. Калакуцкий, он бизнесмен, и его кандидатуру пролоббировал президент РФС В. Мутко. О новоиспеченном генсеке известно, что он имеет паспорт гражданина США и весьма специфическую репутацию бизнесмена.

В России он владеет фирмой по продаже спортивной формы и экипировки. В частности, около 4 последних лет именно он одевал в свою продукцию судей премьер-лиги, а также несколько команд из низших дивизионов. Является неофициальным советником Мутко по вопросам бизнеса.

Новым человеком в РФС очень недоволен Р. Абрамович, который многое делает для российского футбола. В том числе и для его финансирования. В близком к РФС кругу говорят, что г-н Абрамович сделает все, чтобы В. Мутко и его протеже покинули РФС к осени.