85-сантиметровый Чагаев уверен в победе над 215-сантиметровым Валуевым

14 апреля в Штутгарте российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев в четвертый раз будет защищать свой чемпионский титул. Говорят, что такого опасного соперника, как 28-летний Руслан Чагаев из Узбекистана, у петербургского гиганта еще не было.

ЛЮДЕЙ, скептически оценивающих шансы Руслана Чагаева, немало. Скептицизм этот основывается на двух вещах. Во-первых, на соотношении физических параметров двух боксеров. На фоне Николая Валуева, конечно, любой тяжеловес покажется мелковатым, но в данном случае валуевское превосходство выглядит уж слишком вызывающим. В прессе публиковали смешные фотографии, иллюстрирующие, как Чагаев вместе с тренером Михаэлем Тиммом готовятся к встрече с гигантом. Тимм стоял на специальном подиуме, а его ученик на полу и откуда-то снизу наносил удары. Причем было видно, что дотягивается до уровня тренерского подбородка он не без усилий.

Во-вторых, Руслан Чагаев, несмотря на свой уже высокий статус, - боксер пока, как ни странно, малораскрученный, что ли. Среди его 22 проведенных боев тех, которые вызвали большой интерес в Европе, от силы половина. Хотя в любительском боксе эта фамилия гремела позвучнее многих сверкающих сейчас на афишах топовых профессиональных шоу.

Его любительский «бэкграунд» внушает не просто уважение - восхищение: из 85 боев выиграны 82! А в финале будапештского чемпионата мира в 1997 г. уроженец Андижана Чагаев, в то время еще выступавший в первом тяжелом весе, умудрился побить выдающегося кубинца Феликса Савона, на тот момент непобедимого. Именно побить, поскольку на протяжении всего боя Савон, признававшийся, что стиль узбекского левши стал для него шоком, ничего не мог противопоставить своему сопернику. Титула чемпиона Чагаева, правда, вскоре лишили, поскольку выяснилось, что он уже дерется в профессиональных матчах, но какая, собственно, разница? Хороший старт карьеры в качестве профи он той победой над Савоном уже обеспечил. А окончательно доказал знаменитому немецкому промоутеру Клаусу-Петеру Колю, что с ним стоит подписать контракт, когда спустя два года выиграл любительский чемпионат мира в Белфасте уже как супертяж.

У Коля репутация менеджера, иногда неоправданно долго оберегающего своих наиболее перспективных бойцов от пересечения с по-настоящему опасными оппонентами. Братья Кличко уходили от него именно потому, что потеряли терпение в ожидании шанса на титул. Берег Коль и Чагаева. Дрался тот в основном с персонажами из второго эшелона тяжелого веса. Были победы над Седриком Филдсом или Владимиром Вирчисом, пусть про этих боксеров и не скажешь, что они слабаки. Но доблесть для того, кто давным-давно провозгласил своей целью чемпионский титул, все-таки невеликая.

В любом случае профессиональный «рекорд» Чагаева, как ни относись к его противникам, выглядит как минимум солидно: 22 боя - 21 победа, 17 - нокаутом. При том что единственный формально не выигранный бой на самом­то деле был, конечно, выигран: в 2002 г. Руслан Чагаев так измочалил Роба Кэллоуэя, что тот еле держался на ногах. И ничью тот заработал лишь потому, что имел счастье пропустить от Чагаева удар головой, рассекший и так избитому Кэллоуэю бровь. Медики запретили ему продолжать поединок.

И уж точно это не случайность, что Руслану Чагаеву еще несколько лет назад дали в боксерском мире кличку Белый Тайсон. Майка Тайсона он напоминает не только фактурой (тот тоже невысок), но еще и чисто боксерскими навыками. У Чагаева быстрые руки и ноги, резкий удар с левой, когда-то так напугавший самого Савона и никуда с тех пор не пропавший. И он крайне агрессивен. В хорошем смысле агрессивен, так как агрессия основана на расчете - просто так в рубку Чагаев никогда не шел.

И еще одно. Последний перед боем с Николаем Валуевым поединок Руслан Чагаев проводил уже против топ-боксера. И поединок тот в ноябре прошлого года кое-какую почву для прог­нозов обеспечил. Валуев ведь тоже сравнительно недавно - в конце 2005-­го - бился с Джоном Руисом и отнял у него титул чемпиона WBA. Отнял в бою тяжелейшем, можно сказать, почти равном. Так вот, к вязкому Руису Чагаев приспособился гораздо быстрее, чем россиянин. И уже к третьему раунду американец был «просчитан». «Свалить» его Руслану Чагаеву не удалось - лишь пару раз крепко ударил своей левой. Так и Валуев Руиса не «свалил» и вообще выиграл у него не более убедительно, нежели узбекский левша.