Между поединками в четвертьфинале Кубка Дэвиса по теннису в Москве, французские теннисисты регулярно употребляли спиртное

Еще задолго до четвертьфинала Кубка Дэвиса с Францией все - начиная от российских специалистов и заканчивая лондонскими букмекерами - предрекали уверенную победу российской сборной. Но питомцы Шамиля Тарпищева в очередной раз умудрились превратить потенциально легкую баталию с самым счастливым для нас соперником в пятиматчевую сечу, где россиянам для победы потребовалось совершить сразу два подвига…

Кровавые мозоли Сафина

ДАВНО уже не было столь благодушного состояния в российском стане, как накануне матча с французами. Уверенные в предстоящем успехе организаторы даже рискнули перенести матч из всегда успешного для нас 15-­тысячного «Олимпийского» на стадион, о существовании которого все потихоньку стали уже забывать, - Малую спортивную арену в Лужниках, которая могла вместить всего 8 тыс. зрителей. Вкупе с решением выбрать в качестве покрытия любимый французами грунт, это лучше всего демонстрировало уверенность наших теннисных боссов в победе над «лягушатниками» легкой кровью.

Первый тревожный звонок прозвенел в понедельник на прошлой неделе, когда Марат Сафин после очередной «втягивающейся» тренировки решил расслабиться и предложил сыграть в футбол с партнерами по сборной. По слухам, тот матч продолжался не более получаса, но за это небольшое время Маратик умудрился сделать то, что обычному нормальному человеку не по силам - стереть свои ноги до крови. И тем самым поставить собственное выступление на Кубке Дэвиса под большой вопрос. Очередной безбашенный поступок Сафина заставил российского капитана принять против харизматичного лидера команды некое подобие воспитательных мер - перевести его из одиночного разряда в пару.

Ящик игристого бордо

НО ФРАНЦУЗЫ об этом инциденте не узнали вплоть до общей пресс-конференции, а если бы и узнали, то вряд ли бы сильно вдохновились. Ведь потомки галлов приехали в Россию с таким настроением, словно заранее смирились с предстоящим поражением. Команда Ги Форже­ - 2007 разительно отличалась от французской сборной двухлетней давности, которую охранял целый взвод детективов и которая питалась исключительно продуктами и водой, привезенными из дома. На этот раз французы прилетели вместе с женами и любовницами, по вечерам засиживались в ночных клубах и тесно общались с живущими здесь соотечественниками. Из питья французы захватили с собой только шампанское «Болинджер» образца 2001 г. (того года, когда команда Ги Форже выиграла Кубок Дэвиса) и ящик бордо разлива 1983-­го (именно тогда французы в последний раз побеждали наших теннисистов).

План Шамиля Тарпищева на матч был также по-гениальному прост и по-спортивному незатейлив. Давыденко и Южный должны были выиграть в первый день оба поединка. На следующий день по традиции французы побеждали бы в паре. А потом все тот же Давыденко приносил бы решающее третье очко, и последний матч превращался в пустую формальность.

Чтобы еще больше вдохновить лидера российской сборной, накануне поединка Давыденко вручили удостоверение и значок заслуженного мастера спорта. Но перспектива всю оставшуюся жизнь получать персональную пенсию в ведомстве господина Зурабова, а также наличие в двух шагах от корта красавицы жены произвели совсем не тот эффект, на который рассчитывал стратег Шамиль. Матье, который в последние годы постоянно проигрывал всем россиянам вне зависимости от их рейтинга, вдруг заартачился и, к вящему ужасу немногочисленных зрителей, которые все-таки смогли дойти до Малой арены, выиграл свой матч.

Элитный массажист

А СПУСТЯ пару часов в поединке с первым номером соперников Гаске у Михаила Южного (который, кстати, приехал на сбор с недолеченной травмой) начались судороги. И одному из самых богатых и влиятельных людей в мировом спорте Шамилю Тарпищеву приш­лось на старости лет превратиться в добровольного массажиста (куда делся человек такой профессии в нашей сборной, так и осталось неизвест­но). Совместными усилиями Шамиль и Михаил совершили маленький подвиг, сравняв тем самым счет в матче.

А на следующий день королевский подарок хозяевам преподнес капитан гостей Ги Форже. Проанализировав тренерскую методу Тарпищева, француз пришел к выводу, что одолеть «русского Лиса» можно только с помощью какого-нибудь неожиданного хода. И ничтоже сумняшеся Форже разбил свое главное оружие - пару Клеман-Ллодра, тем самым лишив французов железного очка. Не воспользоваться такой ошибкой было просто невозможно, и, поменяв в последний момент проштрафившегося Сафина на страстно желающего себя реабилитировать за пятничный провал Давыденко, Тарпищев добился победы там, где ее никто не ждал. Однако это был не последний сюрприз капитана российской сборной.

На пятый, решающий, матч он неожиданно для всех и прежде всего соперников выставил «мозолистого» Сафина, который вновь подтвердил старую истину о том, что Кубок Дэвиса - это единственный турнир, в котором он еще не разучился побеждать. Марат сотворил второй за уик-энд мини­подвиг и вывел сборную России в полуфинал.