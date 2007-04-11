Олимпийский комитет России отказал Пьеру Кардену с его 15 млн. евро в пользу М. Куснировича с его 12 млн. евро

На заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) принято решение: компания Bosco Sport, бренд которой в России принадлежит Михаи­лу Куснировичу, снова будет экипировать российскую олимпийскую сборную. Решение о продолжении сотрудничества принято единогласно.

СПОРТИВНЫЙ мир изумлен: ОКР снова пошел на сотрудничество с компанией Михаила Куснировича. Модельер Слава Зайцев тоже удивлен:

- Мне не очень понятно, почему россий­ских олимпийцев одевает «Боско ди Чильеджи». Получается, деньги уходят в Италию?

Откуда на наши головы свалился этот синьор Помидор? По профессии он химик. Но работал раньше в других местах. В част­ности, в Парке культуры им. Горького Куснирович возглавлял фирму аттракционов. Катал посетителей парка на лошадках и верблюдах. На одной из международных выставок, посвященных индустрии развлечений, Куснирович познакомился с производителями итальянской одежды. А на зимней Олимпиаде­-2006 в Турине компания Куснировича прославилась назойливой рекламой дядюшки Боско. Перед поездкой туда российские спортсмены были строго предупреждены о необходимости рекламировать партнера ОКР при каждом случае. Они признавались журналистам, что появление в вольном наряде, не «от Куснировича» каралось денежным штрафом. Олимпийцы жаловались и на качество спортивных товаров: «Мы не можем ни снять травматичную обувь, ни покритиковать ее».

Люди Куснировича отслеживали экипировку спортсменов. Потом Куснирович предоставил в оперативный штаб российской команды несколько десятков протоколов о несоблюдении условий контракта. На заседании оперативного штаба президент ОКР Леонид Тягачев, комментируя претензии фирмы Bosco в 1 млн. долл., заявил: «Мы найдем возможность расплатиться с ней, но затем подготовим симметричный ответ».

И тем не менее, Олимпийский комитет РФ снова проголосовал за г-на Куснировича. Вот загадка! Тем более что за право экипировать нашу сборную боролся знаменитый Пьер Карден, которому в этом году исполнится 85 лет. Давнишняя мечта Кардена - создание спортивной формы, сочетающей в себе профессиональные свойст­ва с элегантностью и стилем. Причем Карден собирался сделать оригинальную коллекцию именно для команды России. Страны, в которую, по его словам, он искренне влюблен.

Кстати, спонсорский контракт, который предлагал ОКР Карден, составлял 15 млн. евро. Однако предпочтение «почему-то» было отдано фирме Куснировича. Таким образом он и на сей раз обошел не только Зайцева, но и «самого» Кардена…