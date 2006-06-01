Что для англичанина «страшилки», русскому – зашибись!

Хотя они и входят в первую двадцатку лучших теннисисток планеты, но журналисты обычно обходят их своим вниманием. С ними не подписывают многомиллионных контрактов, и модельеры не шьют для них эксклюзивных вечерних платьев. Они могут часами без охраны бродить по Парижу, как сейчас в разгар турнира «Ролан Гаррос», и никто на них не обратит внимания. А все потому, что, наградив большим талантом и трудолюбием, природа не позаботилась об их внешности.



Таких очень богатых, но не слишком привлекательных девушек известный британский теннисный журнал «Асе» окрестил «страшилками». И в опубликованном британцами первом хит-листе «страшилок» WTA-Tour два места заняли россиянки – Светлана Кузнецова и Надежда Петрова…

«Кузя»

КОГДА в начале нынешнего тысячелетия одна за другой стали «выстреливать» сексапильные российские теннисистки – Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова, – мировая общественность поспешила окрестить Россию питомником новых «секс-символов». Однако питомник «проработал» недолго – до сентября 2004 г., когда совершенно неожиданно для всех победительницей Открытого первенства Америки стала совсем еще юная Светлана Кузнецова. Еще с детства ее прозвали «Кузей» в честь страшного на вид, но доброго внутри домового из одноименного мультика.

Тогда ­победа Свет­ланы на От­к­ры­том первенстве США вызвала настоящий шок среди теннисных менеджеров и рекламодателей. Причем потряс их не столько успех очередной теннисист­ки из России, сколько внешние данные возникшей из небытия новой звезды. На ее фоне даже общепризнанные страхолюдины Женского Тура Амели Моресмо и Венус Уильямс выглядели красотками. В те дни новая чемпионка США выглядела на голову сильнее остальных. Казалось, еще немного – и она подомнет всех под себя, на долгие годы возглавит мировой рейтинг.

Отовсюду тогда неслись стоны хозяев теннисных турниров: «Из-за этой «Шрекини» у нас будут нулевые рейтинги!» Циничные теннисные агенты даже предлагали скинуться и найти для новоиспеченной чемпионки какого-нибудь плейбоя, который бы влюбил ее в себя. При этом они ссылались на пример хорватки Ивы Майоли, которая тоже была страшна как черт, но потом под воздействием страстной любви к какому-то малоизвестному итальянскому хоккеисту превратилась в довольно привлекательную женщину. Но пока все ломали голову над тем, как не допустить «Кузю» на первое место мирового рейтинга, на помощь ценителям красоты пришла сама Светлана. Она насмерть разругалась с тренировавшими ее родителями и переехала в Испанию. В результате прошлый сезон Кузнецова провалила, и тем самым опасность захвата теннисного трона «страшилкой» отпала сама собой.



Дочь молотобойца



ЕСЛИ первенство «Кузи» в рейтинге «страшилок», в общем-то, бесспорно, то появление там Надежды Петровой на второй позиции вызывает большие вопросы. По всем российским меркам, она – истинная красавица, кровь с молоком. Это про таких, как она, классик сказал – «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Однако у иностранцев (за исключением голландца Глена Шалпа, который был ее бойфрендом два последних года), дочь известного в прошлом молотобойца Виктора Петрова вызывает совсем другую реакцию – страх. Причем боятся ее не только соперницы, потенциальные рекламодатели, которые за глаза называют ее «Зеной – принцессой варваров», но, как оказалось, и журналисты.



Не так страшен черт



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, спортивные гены у этих «страшилок», что называется, в крови. Отец Светланы Кузнецовой Александр – знаменитый тренер по велоспорту, а мама Галина Царева – шестикратная чемпионка мира. Надя Петрова родилась в семье легкоатлетов. Лео Клийстерс – отец Ким – был капитаном сборной Бельгии на Чемпионате мира 1986 года. Родители экс-первой ракетки мира Линдсей Дэвенпорт, будучи волейболистами, участвовали в двух Олимпиадах. Поэтому проблема с поиском тренера по физподготовке у этих теннисисток никогда не стояла. Их тренировали, причем с пеленок, родители, которые в конце концов и превратили их в современных амазонок.

Как бы ни возмущались тонкие ценители женской красоты, но «страшилки» уже стали неотъемлемой частью тенниса. И вопреки всем прогнозам их нашествие никак не отразилось на благополучии женского профессионального тура. Оказалось, что невзрачные теннисистки обладают рядом несомненных преимуществ в сравнении с секс-символами вроде Шараповой или Серены Уильямс. Они никогда не капризничают, не снимаются с соревнований из-за разбитой коленки и, главное, готовы играть за микроскопические (в сравнении с той же Шараповой) гонорары. Потому что для них – это единст­венный источник заработка, и вне корта они, говоря откровенно, никому не нужны и не интересны.

Снова на коне!

СЕГОДНЯ теннисная «страшилка» №1 (по версии «Асе») снова «на коне». Журналисты заметили, что за последние месяцы Кузнецова заметно похудела, стала делать макияж и теперь носит не только тренировочные штаны. Прошел слух, что «Кузя» влюбилась в… своего испанского тренера, а посему наконец-то стала обращать внимание на свою внешность. Ну прямо как Катя Пушкарева!