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На кого положиться Хиддинку?

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

На кого положиться Хиддинку?

 Новый главный тренер сборной России Гус Хиддинк приступит к работе после Чемпионата мира в Германии. Вряд ли он остался доволен тем, как российские футболисты провели в минувшую субботу товарищеский матч в Альбасете против испанцев (0:0).

 ГЛАВНЫЕ особенности товарищеских матчей с участием финалистов чемпионатов мира или Европы – нежелание одного из соперников выкладываться до конца и его же стремление избежать травм. Испанцы исключением не стали, но их можно понять. Победа над сборной России любой ценой им совсем не нужна. Главные матчи начнутся через две недели в Германии. Да и на пик формы подопечные Луиса Арагонеса должны выйти к завершению группового турнира, если, конечно, рассчитывают пройти в плей-офф ЧМ-2006 как можно дальше.

 Нам до Испании особого дела нет (в отборочном турнире Евро-2008 наши основные соперники – Англия и Хорватия). Но без понимания контекста трудно разобраться, считать нулевую ничью удачей или нет? По результату все пристойно. Но по содержанию игры российская команда все дальше от идеала, к которому надо стремиться. (За идеал, кстати, можно взять игру «Барселоны» в Лиге чемпионов). Конечно, класс исполнителей в нашей сборной ниже, чем в «Барсе», но это вовсе не значит, что надо обороняться, прижавшись вдесятером к воротам. Стоило ли ожидать остроты впереди, если даже Александр Кержаков в своей штрафной появлялся едва ли не чаще, чем в чужой? И если в первом тайме в середине поля шла более-менее равная борьба, то во втором с появлением Егора Титова (он заменил Дмитрия Лоськова) преимущество испанцев стало ощутимым.

 Капитан «Спартака» явно тормозил игру. При этом на левом фланге Динияр Билялетдинов чувствовал себя не в своей тарелке (его позиция все же ближе к центральной оси). Дмитрий Сычев совершал холостые рывки, а в центре Алексей Смертин считанное число раз перешел на чужую половину. Вот и понятно, почему в Германии будет играть сборная Испании, а не России.

 Проблемы сборной – проблемы всего нашего чемпионата. В премьер-лиге не осталось защитников-россиян, способных осмысленным пасом начать атаку. Лучшие диспетчеры – стареющие Лоськов и Титов. Сильнейшие нападающие – Кержаков и Сычев – по разным причинам забивают до неприличия редко. Самые активные «края» – Юрий Жирков и Владимир Быстров – по объему выполняемой на поле работы уступают игрокам ведущих сборных. Против Испании оба, правда, не выступали.

 Добавим к этому, что кроме футболистов ЦСКА и питерца Андрея Аршавина, почти никто из сборников в чемпионате не блещет. Как, впрочем, и их команды. Ни «Спартак», ни «Локомотив», ни «Зенит», ни тем более «Динамо» на старте сезона не порадовали. «Спартак» и «Зенит» меняли тренеров – красно-белых вместо Александра Старкова возглавил Владимир Федотов, а питерцами вместо чеха Властимила Петржелы теперь будет руководить голландец Дик Адвокат. Бело-голубые и железнодорожники искали свою игру.

 Трудностями фаворитов немедленно воспользовались середняки. Кто мог ожидать, что в верхней части таблицы уверенно закрепятся «Рубин», «Томь» и «Крылья Советов»?

 Наиболее крепкими выглядят сегодня позиции ЦСКА, но слишком коротка у армейцев скамейка запасных. Поэтому довольно странным смотрелось появление на поле в финале Кубка России (ЦСКА победил «Спартак» 3:0) сразу трех дублеров, которые по классу пока явно уступают партнерам по команде. Впрочем, перерыв в чемпионате должен пойти традиционным претендентам на высокие места на пользу.

 Ни ЦСКА, ни «Спартак» зимой серьезных приобретений не сделали, отложив покупки поближе к Лиге чемпионов. «Локомотив» тоже не исчерпал трансферный бюджет, да и в «Зенит» Адвокат наверняка приведет кого-то из «своих». Поэтому вполне возможно, что после ЧМ-2006 в России появится кто-то из его участников.

 А вот Хиддинку усиливаться некем – все лучшие и так в сборной. Но голландец известен своим умением работать с любым «материалом». Может быть, скоро и нас ждут сюрпризы?

Константин КЛЕЩЕВ,
«Советский спорт ФУТБОЛ» –
специально для газеты «Аргументы i время»

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